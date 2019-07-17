اسطنبول تمهل لاجئين سوريين شهراً للخروج من المدينة

أمهلت محافظة اسطنبول السوريين الذين يعيشون فيها، ولا يملكون هويات حماية مؤقتة صادرة عنها، شهراً للعودة إلى المحافظات المسجلين فيها، محذرة من أن الذين لا يعودون طواعية سيتم ترحيلهم.

ونقلت صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة التركية وموقع "سي أن أن تورك" بياناً عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة بدائرة محافظة اسطنبول نشر اليوم الاثنين (22 تموز/ يوليو 2019) جاء فيه أنه "تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب / أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير اسطنبول ويعيشون في اسطنبول، حتى يعودوا إلى محافظاتهم".



وأضاف البيان: "والذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية. وذكر أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في اسطنبول.



ويأتي هذا البيان بعد جدل واسع حول ترحيل سوريين من مدينة اسطنبول. ويعيش في المدينة – بحسب البيان - نحو 547 ألف سوري يحملون هويات الحماية المؤقتة.



وأشار بيان محافظة اسطنبول: "تستمر بإلقاء القبض على الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية وتقوم بإخراجهم من البلاد وذلك في إطار مكافحتنا للهجرة غير الشرعية".

مهاجر نيوز



