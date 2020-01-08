استياء من انسحاب مرشح مسلم من انتخابات بلدية بافاريا

عبر ممثلو الجالية التركية في ألمانيا عن شعورهم بخيبة الأمل جراء انسحاب مرشح مسلم عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، من الانتخابات في أحد المجالس البلدية بالولاية، مطالبين رئيس وزراء الولاية، ماركوس زودر، بـ "توجيه إشارة واضحة ضد أشكال المعاداة للمسلمين داخل حزبه"، حسب تعبير رئيس الجالية في برلين، جوكاي صوفو أوغلو، اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020).

وكان زودر قد عبر عن أسفه إزاء هذا التصرف، وقال إن الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس بلومه، سيعالج هذا الأمر.

وأراد رجل الأعمال الألماني من أصل تركي، زينير شاهين، الترشح عن الحزب المسيحي الاجتماعي في الانتخابات البلدية بمدينة فالر شتاين، ثم سحب ترشحه بعد احتجاجات حادة داخل إدارة الحزب في المنطقة، ضد الترشح.

وقال شاهين إن أعضاء من الحزب رأوا أنه لا يمكن أن يترشح مسلم عن الحزب المسيحي الاجتماعي. وقالت الرئيسة الأخرى للجالية التركية في ألمانيا، أتيلا كارابوركلو، إن هذه الواقعة "تدل على أن مجموعة من الحزب المسيحي الاجتماعي لم تصل بعد إلى مجتمع المهاجرين وإلى الواقع في ألمانيا.. كما تدل أيضا على أنه مهما بذلتَ من جهد ومهما اندمجت فلن يتم الاعتراف بك وقبولك على أنك عضو متكافئ".

وأضافت كارابوركلو: "إذا لم تحسب إنجازاتك فإن ذلك يعني تجاهل القيم الأساسية لهذا البلد، إنها إشارة كارثية على التعايش في مجتمع يرحب بالهجرة..".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)