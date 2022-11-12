استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ..وبايدن يتنفس الصعداء

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته البالغة بعد إحاطته علماً بحفاظ الديمقراطيين على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في أعقاب فوز مرشحتهم في ولاية نيفادا.
وقال بايدن للصحفيين في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث يشارك حالياً في قمة رابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان) "أشعر أنني بحالة جيدة، وأتطلع قدماً إلى العامين المقبلين". وأكد الرئيس الأمريكي عدم استغرابه من النتيجة، وأضاف "أعتقد أنه انعكاس لجودة مرشحينا".
وسيواصل الديمقراطيون بزعامة بايدن سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي المؤلف من 100 مقعد لمدة عامين آخرين بعد أن توقعت شبكات أمريكية في وقت متأخر يوم السبت احتفاظ عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو بمقعدها بأغلبية ضئيلة للغاية في انتخابات التجديد النصفي في البلاد.
وبعد احتساب هذا الفوز الحاسم ، يرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 50 مقعداً، متجاوزاً بذلك عدد مقاعد الجمهورين والبالغ عددها 49 مقعداً.
عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو يرجح احتفاظها بمقعدها
مجلس النواب في قبضة الجمهوريين قريباً
ومع ذلك، ظل الجمهوريون على وشك الفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي مع مواصلة المسؤولين فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء.
وتمكن الديمقرطيون حتى الآن من الفوز بـ 204 مقاعد في مجلس النواب، بينما حصل الجمهوريون على 211 مقعداً - وكلاهما لا يزال أقل من 218 مقعدا اللازمة للحصول عى الأغلبية.
وإذا خسر الديموقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، فسيكون بإمكان الجمهوريين عرقلة مشاريع القوانين الخاصة بالديمقراطيين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وحتى إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بالسباق المتبقي في ولاية جورجيا، حيث من المقرر أن تجرى جولة إعادة الشهر المقبل، فإن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على الغرفة العليا من الكونغرس، وذلك في ظل قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على حسم أي تعادل لصالح الديمقراطيين.
ومن المقرر أن تجري جورجيا جولة الإعادة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث لم يحصل عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي رافائيل وارنوك أو منافسه نجم كرة القدم السابق المدعوم من ترامب هيرشل ووكر على أكثر من 50% من الأصوات.
وبالإضافة إلى جميع مقاعد مجلس النواب، جرى التنافس في الانتخابات على 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ هذا العام.
كان الناخبون في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي لتحديد من سيتخذ القرارات في الكونغرس وما يمكن للرئيس الأمريكي بايدن فعله سياسيا خلال العامين المقبلين قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، والتي من المتوقع أن يخوضها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز)
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
ما قبل العاصفة
احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
الصدامات الأولى
خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام الكابيتول
الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام قاعة الاجتماعات
تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
محاولة وقف تقدم المشاغبين
قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
تسلق الجدران
بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
رفع السلاح أمام المقتحمين
غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام مكاتب بعض النواب
وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
منصة نانسي بيلوسي
أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
البحث عن مخبأ
قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
الغاز المسيل للدموع
لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
تدخل الحرس الوطني
بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض
عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)
-
اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
مشهد من "جمهوريات الموز"
شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".