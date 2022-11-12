استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ..وبايدن يتنفس الصعداء

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته البالغة بعد إحاطته علماً بحفاظ الديمقراطيين على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في أعقاب فوز مرشحتهم في ولاية نيفادا.

وقال بايدن للصحفيين في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث يشارك حالياً في قمة رابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان) "أشعر أنني بحالة جيدة، وأتطلع قدماً إلى العامين المقبلين". وأكد الرئيس الأمريكي عدم استغرابه من النتيجة، وأضاف "أعتقد أنه انعكاس لجودة مرشحينا".

وسيواصل الديمقراطيون بزعامة بايدن سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي المؤلف من 100 مقعد لمدة عامين آخرين بعد أن توقعت شبكات أمريكية في وقت متأخر يوم السبت احتفاظ عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو بمقعدها بأغلبية ضئيلة للغاية في انتخابات التجديد النصفي في البلاد.

وبعد احتساب هذا الفوز الحاسم ، يرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 50 مقعداً، متجاوزاً بذلك عدد مقاعد الجمهورين والبالغ عددها 49 مقعداً.

عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو يرجح احتفاظها بمقعدها

مجلس النواب في قبضة الجمهوريين قريباً

ومع ذلك، ظل الجمهوريون على وشك الفوز بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي مع مواصلة المسؤولين فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء.

وتمكن الديمقرطيون حتى الآن من الفوز بـ 204 مقاعد في مجلس النواب، بينما حصل الجمهوريون على 211 مقعداً - وكلاهما لا يزال أقل من 218 مقعدا اللازمة للحصول عى الأغلبية.

وإذا خسر الديموقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، فسيكون بإمكان الجمهوريين عرقلة مشاريع القوانين الخاصة بالديمقراطيين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وحتى إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بالسباق المتبقي في ولاية جورجيا، حيث من المقرر أن تجرى جولة إعادة الشهر المقبل، فإن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على الغرفة العليا من الكونغرس، وذلك في ظل قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على حسم أي تعادل لصالح الديمقراطيين.

ومن المقرر أن تجري جورجيا جولة الإعادة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث لم يحصل عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي رافائيل وارنوك أو منافسه نجم كرة القدم السابق المدعوم من ترامب هيرشل ووكر على أكثر من 50% من الأصوات.

وبالإضافة إلى جميع مقاعد مجلس النواب، جرى التنافس في الانتخابات على 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ هذا العام.

كان الناخبون في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الماضي لتحديد من سيتخذ القرارات في الكونغرس وما يمكن للرئيس الأمريكي بايدن فعله سياسيا خلال العامين المقبلين قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، والتي من المتوقع أن يخوضها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز)