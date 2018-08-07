 استمرار اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت | أخبار | DW | 08.08.2018

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أخبار

استمرار اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت

رغم إلغاء إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة في مطار فرانكفورت أمس الثلاثاء، سيتعين على العديد من المسافرين اليوم مواجهة تأخيرات وإلغاءات لرحلاتهم اليوم الأربعاء.

Deutschland Flughafen Frankfurt am Main Bundespolizei (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

قال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت صباح اليوم (الأربعاء الثامن من أغسطس / آب 2018) إنه من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب استمرار وجود العديد من الطائرات التي ألغيت رحلاتها أمس في المطار.

وأضاف المتحدث أن تأخيرات إضافية وقعت ليلة أمس على خلفية تحذيرات من حدوث عواصف. وأشار المتحدث إلى أنه لم يتضح بعد موعد عودة حركة الطيران لطبيعتها في المطار، مطالبا الركاب بالاستعلام على نحو مبكر لدى خطوط الطيران عن وضع رحلاتهم.

وكان إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة تسبب في شل الحركة داخل أجزاء كبيرة من المطار لعدة ساعات، وتضرر من ذلك في الساعات اللاحقة للحظر نحو 60 رحلة و13 ألف راكب. وتم الإخلاءعقب خلل في إجراءات الأمن أدى إلى السماح لأسرة فرنسية مؤلفة من أربعة أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية رغم أن اختبارات الكشف عن المتفجرات جاءت إيجابية. وبعد انطلاق جرس الإنذار تم تحديد مكان الأسرة في صالة الركاب
وأعيد تفتيشها والسماح لها بمواصلة رحلتها بعد أن ثبت عدم وجود شيء معها. وقالت الشرطة على تويتر" سبب إخلاء المبنى خطأ من ضابط أمن .
فعلى الرغم من أن الكشف عن المتفجرات جاء إيجابيا فقد سُمح لأسرة فرنسية من أربعة أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية".

وبحسب بيانات "فرابورت"، أُلغي أمس 99 رحلة من إجمالي 1500 رحلة إقلاع وهبوط. وأوضحت الشركة أن هذا العدد لا يعود فقط للإنذار الخاطئ، حيث يجرى يوميا إلغاء ما يتروح بين 10 و 20 رحلة لأسباب مختلفة.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)

 

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    الكاتب: غالية داغستاني


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