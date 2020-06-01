استقطاب حاد بين ترامب ومعارضيه بشأن الاحتجاجات ضد العنصرية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (الثاني من يونيو/ حزيران 2020) حكام الولايات إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتجاجات ضد العنصرية التي تجتاح البلاد، مؤكدا أن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء. وقالت محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة "عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وقالت سي.بي.إس وصحيفة نيويورك تايمز إنه حث حكام الولايات على القصاص وأن ينفذوا اعتقالات شاملة وأن يصدروا قوانين ضد حرق العلم. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض فورا على طلب التعليق على الاتصال الذي تم بعد أن شابت أعمال العنف المظاهرات السلمية على وفاة جورج، فلويد وهو أسود أعزل، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي.

وقالت عدة وسائل إعلام إن حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتسكر قال لترامب إن كلامه يزيد من سوء وضع متفجر وإن رد ترامب الجمهوري عليه كان غاضبا. ولم يدل ترامب ببيان علني رئيسي منذ وفاة فلويد في الأسبوع الماضي.

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في سياق متصل، ندد المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بنهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومشاكل العنصرية واللامساواة التي تنخر الولايات المتحدة، وذلك خلال لقائه مسؤولين دينيين وسياسيين سودا بعد وفاة جورج فلويد.

وقال بايدن إن "الضمادة نُزعت بفعل الجائحة وهذا الرئيس"، في إشارة إلى فيروس كورونا الذي يحصد وفيات أكبر لدى المصابين السود في بعض المناطق الأميركية، وإلى تصريحات سيّد البيت الأبيض حول الأقليات. وقال نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما "لا يمكن لأحد بعد الآن أن يدّعي بأنه لا يعرف ما الذي يحصل"، وذلك خلال تجمّع نظّم داخل كنيسة في مدينة ويلمينغتون التي يقيم فيها والواقعة في ولاية ديلاوير.

وتابع بايدن إن "الحقد يختبئ ولا يزول. وعندما ينفخ من في السلطة في الحقد الكامن تحت الصخور، يخرج هذا الحقد"، مضيفا أن ما يقوله الرئيس (ترامب) يدفع الناس إلى تفجير غضبهم. وأشار بايدن البالغ 77 عاما خصوصا إلى التصريحات التي أطلقها ترامب بعد مواجهات وقعت في تشارلوتسفيل في آب / أغسطس 2017 بين جماعات تفوّق العرق الأبيض ومتظاهرين مناهضين للعنصرية، واعتبر فيها أن هناك "أشخاصا ممتازين" في صفوف الجانبين.

ودهس حينها أحد أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض عمدا بسيارته تجمعا مناهضا ما أدى إلى مقتل امرأة. وأعلن بايدن خلال اللقاء أنه سينشئ لجنة لمراقبة الشرطة في غضون مئة يوم من بدء ولايته إذا ما فاز بالرئاسة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة ترامب.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ في بلد الحرية والديمقراطية لازالت العنصرية تشكل واقعا مرا للكثير من أصحاب البشرة السوداء. مقتل الشاب براون أذكى هذا الشعور لدى الكثير من السود.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ أشرطة علقها سكان فرغسون للتذكير بمصير براون الذي أرداه شرطي قتيلا. البعض يقول إن الشرطي أطلق النار لأنه شعر بالخطر والبعض الآخر يرجع ذلك إلى لون مايكل

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ هنا في هذا المكان في مدينة فرغسون بولاية ميسوري الأمريكية وفي 9 من أغسطس/آب قتل الشاب الأمريكي الأسود مايكل براون (18 عاما) برصاص الشرطي دارن ولسون.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ مقتل براون أثار موجة من السخط والاحتجاجات العنيفة في فرغسون وخاصة من قبل السود، حيث أحرق مطعم ومحطة بنزين بعد أن أضرم فيها محتجون النار

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ شارع ويست فلوريسان شكل مسرحا لأغلبية المظاهرات الاحتجاجية في مدينة فرغسون التي لا يتجاوز عدد سكانها 22 ألفا، 70 بالمائة منهم من ذوي البشرة السوداء.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ في أحياء مدينة سان لويس وضواحيها، وعلى الرغم من أن أغلبية سكانها من السود، لا يرى الزائر أي صورة للرئيس الأسود أوباما. يبدو أن للناس هنا قدوة أخرى!

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ فرغسون تتأهب تحسبا لاحتجاجات جديدة. المظاهرات التي شهدتها المدينة الواقعة بالقرب من مدينة سان لويس تسببت في خسائر كبيرة للحرفيين وأصحاب الأعمال.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ مبادرة "أحب فرغسون" ترى النور في خضم الأحداث التي شهدتها المدينة الصيف الماضي، حتى لا تتحول المدينة في عيون الصحافة العالمية إلى مدينة شغب واحتجاجات.

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ مبادرة "أحب فرغسون" لجمع مساعدات خصصت لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من الاحتجاجات، وقد جمع حتى الآن أكثر من 15 ألف دولار وزعت على الشركات المحلية

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ البعض يقول إن وصول سياسي أسود إلى سدة الحكم في أمريكا لم يغير كثيرا من واقع أبناء جلدته في بلد يفتخر بتعدديته الثقافية والعرقية والدينية

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ الكثير من السود الأمريكان يتذكرون مقولة مارتن لوثر كينغ "أحلم بأن يعيش أولادي يوما ما في وطن لا يحكم فيه عليهم بلون بشرتهم وإنما بمحتوى عقولهم!"

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟ الأكيد أن وضع السود الأمريكيين قد تحسن كثيرا بفضل كفاح نشطاء مثل مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس بيد أن الطريق نحو مجتمع خال من العنصرية لا يزال طويلا! الكاتب: ميدراغ زوريتش/ شمس العياري



من جهته، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيانا بشأن الاحتجاجات، داعيا المتظاهرين إلى "توجيه غضبنا المبرر إلى عمل سلمي ومستدام وفعال". وقال أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية إنه يتعين على المواطنين أن يرفعوا الوعي بشأن الظلم، بما في ذلك من خلال الاحتجاجات، وأن يقوموا بترجمة هذا الوعي إلى زيادة الإقبال في الانتخابات وانتخاب "مسؤولين حكوميين يستجيبوا لمطالبنا".

واعترف أوباما أن المظاهرات جاءت ردا على قضايا عالقة منذ فترة طويلة لم يتم حلها من جانب المسؤولين الذين تم انتخابهم، مدينا في الوقت نفسه أعمال العنف والنهب. وقال أوباما إن "موجات الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد تعبر عن إحباط حقيقي وشرعي إزاء الفشل المستمر على مدى عقود لإصلاح ممارسات الشرطة ونظام العدالة الجنائية الأوسع في الولايات المتحدة".

وأكد أوباما أن هناك حاجة إلى الاعتراف بالدور المستمر المؤدي للتآكل الذي تلعبه العنصرية في مجتمعنا" والقيام بإصلاحات لمعالجة هذا" مشددا على الحاجة إلى تغير حقيقي". وأضاف أوباما "يجب علينا أن نتحرك لزيادة الوعي وعلينا أن ننظم أنفسنا وندلي بأصواتنا للتأكد من أننا ننتخب مرشحين يعملون على الإصلاح".

ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب / د.ب.أ)