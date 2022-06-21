استقالة وزيرين هامين من حكومة جونسون عقب فضيحة تحرش جنسي

استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد، فيما بدا أنه تحرك منسق ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إذ استهدف كلاهما قدرته على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير.

وجاءت الاستقالة في أعقاب فضيحة التحرش الجنسي المتورط فيها عضو من كتلة حزب المحافظين.

وجاءات استقالة الوزيرين في الوقت الذياعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ،لأنه لم يدرك أن وزيرا سابقا لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وكان الوزيران قد دعما جونسون علنا على مدى شهور في أثناء فضيحة متعلقة بسلوك إدارته وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداوننغ ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.

مشاهدة الفيديو 02:07 جونسون يفوز بتصويت على الثقة ويبقى في منصبه

وقال سوناك، الذي قيل إنه اشتبك مع رئيس الوزراء على انفراد بشأن الإنفاق، "بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي كمستشار، بينما يعاني العالم من العواقب الاقتصادية للوباء والحرب في أوكرانيا وغير ذلك من التحديات الخطيرة الأخرى، هو قرار أتخذه بصعوبة". وأضاف "ومع ذلك، يتوقع الناس بحق أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وبكفاءة وجدية. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق القتال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

وقال جاويد إن العديد من المشرعين والجمهور فقدوا الثقة في قدرة جونسون على الحكم بدافع من المصلحة الوطنية. وأضاف في رسالة إلى جونسون "يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك، وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضا".

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن بعد استقالة وزيرين كبيرين هما وزيرا الصحة والمالية. وقال ستارمر في بيان "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن". ونقلت محطة "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي لم تفصح عنه أن جونسون لن يتمكن بهذه الصورة من أن يبقى في منصبه.

تعيين الزهاوي وزير للمالية

جونسون سارع لترميم حكومته بعد استقالة الوزيرين، وعين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية ليحل محل سوناك. وكان الزهاوي وزيرا للتعليم سابقا، وحلت ميشيل دونيلان محله وزيرة للتعليم.

وحسب موقع ويكيبيديا فإن ناظم حارث الزهاوي سياسي بريطاني من أصول كردية عراقية وينحدر من عائلة الزهاوي الكردية البغدادية، ولد في العراق وهاجرت أسرته إلى بريطانيا حين كان طفلا، وأصبح عضوا في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010.

فيما قالت صحيفة ديلي تليجراف إن رئيس الوزراء جونسون عين مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرا للصحة خلفا لجاويد.

مشاهدة الفيديو 11:14 مسائيةDW : فضيحة "بارتي غيت" في بريطانيا .. هل تطيح ببوريس جونسون؟

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)