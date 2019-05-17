 استقالة نائب مستشار النمسا عقب فضيحة فيديو سري مع سيدة روسية | أخبار | DW | 18.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استقالة نائب مستشار النمسا عقب فضيحة فيديو سري مع سيدة روسية

أعلن نائب المستشار النمساوي استقالته عقب نشر فيديو سري، يبدو فيه وكأنه يعرض عقودا حكومية ضخمة على سيدة روسية مقابل الحصول على دعم. شتراخه ندد بـ"الغدر" وباستهدافه "سياسيا" لكنه أعتذر عن تفكيره "الذكوري تحت تأثير الخمر".

Österreich Wien PK Vizekanzler Heinz-Christian Strache (Reuters/L. Foeger)

قدم نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي ، السبت (18 أيار/مايو) استقالته بعد الكشف عن فيديو يبدو فيه  وكأنه يعرض عقودا حكومية ضخمة على سيدة روسية مقابل الحصول على دعم سياسي وأعلامي.

وقال شتراخه (49 عاما) في مؤتمر صحافي في فيينا إنه قدم للمستشار النمساوي سيباستيان كورتس استقالته من مهامه كنائب للمستشار  وبأن المستشار قبل الاستقالة. وأضاف شتراخه، الذي كان قد شكل حكومة مع المستشار المحافظ كورتس في نهاية 2017، "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف التحالف".

وبحسب تقارير صحفية، أبدى شتراخه استعداده قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية في 2017  لتدبير رسو عطاءات حكومية على سيدة أعمال روسية فاحشة الثراء مقابل مساعدته في حملته الانتخابية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، مثل "شبيغل"  و"زوددويتشه تسايتونغ" أن هذا التواطؤ مثبت في لقطات فيديو وصلت إليها، وتبين أن لقاء جمع شتراخه في الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2017 في جزيرة إبيزا السياحية في إسبانيا بالسيدة الروسية دارت فيه اتفاقات حول استحواذ المرأة على صحيفة "كرونن تسايتونغ" النمساوية مقابل مساعدته في حملته الانتخابية.

ويبدو أنه قد تبين بأن السيدة ليست سوى حسناء لعبت دور ثرية روسية لاستدراج شتراخه للحديث عن عقود ضخمة مقابل مساعدته في الفوز في الانتخابات.

وقد ندد شتراخه بـ"استهداف سياسي" قال إنه طاله، مؤكداً أنه لم يرتكب "أي مخالفة"، لكنه اعترف بأن أسلوبه خلال تلك المحادثة "كان ذكورياً" لأنه تناول كميات كبيرة من الكحول. وندد شتراخه بأسلوب "الغدر"، موضحاً أن هذا اللقاء لم ينتج عنه شيئاً. وقدّم اعتذاره للنساء ولحزبه وللمستشار كورتس، معتبراً أنه تصرّف كـ"المراهقين" لعدم قدرته على السيطرة على كلماته.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

النمسا تقرّ حظر الحجاب في المدارس الابتدائية  

ألمانيا- اليمين الشعبوي يستغل بروز اسم"محمد" بين المواليد الجدد

نشرت جمعية اللغة الألمانية قائمة بالأسماء الأكثر شعبية في ألمانيا عام 2018، حيث برز فيها اسم "محمد". الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وضجة إعلامية كبيرة. فلماذا أصبح الاسم مثيراً للارتباك لهذه الدرجة الكبيرة في ألمانيا؟ (07.05.2019)  

فيلم وثائقي يكشف خفايا مفزعة عن النازيين الجدد

سلط فيلم وثائقي جديد الضوء على ظاهرة غير معروفة إلى حد كبير عن المشهد اليميني في ألمانيا. فيلم "الجرمانيون الصغار" يكشف كيف أثرت التربية، التعليم والأيديولوجية اليمينية على الأطفال. (12.05.2019)  

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Österreich Sebastian Kurz, Bundeskanzler & Heinz-Christian Strache, Vizekanzler

فضيحة لنائب المستشار النمساوي قد تطيح بالائتلاف الحكومي 17.05.2019

أظهر تسجيل فيديو نائب المستشار النمساوي، وهو يتحدث مبديا استعداده لمساعدة سيدة أعمال روسية للحصول على عطاءات حكومية في النمسا مقابل مساعدة حزبه في حملته الانتخابية عام 2017. واعترف مبررا ذلك بالكحول وحاجز اللغة.

Parndorf LKW Flüchtlinge Unglück tote Flüchtlinge Österreich

صحيفة: النمسا تقوم بتدريب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها 26.06.2018

أعلن نائب المستشار النمساوي هاينتس- كريستيان شتراخه أن بلاده ستقوم بتدريب موسع لشرطتها بهدف منع اللاجئين على حدودها، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلاف حول سياسة الهجرة واللجوء.

Österreich Außenministerin Karin Kneissl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin

الجدل يرافق حضور بوتين حفل زواج وزيرة خارجية النمسا 17.08.2018

حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل المحسوبة على اليمين المتطرف يثير الكثير من الصخب في هذا البلد الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي. تعرف على خلفيات هذا الجدل؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  