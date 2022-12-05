 استقالة مدير المنتخب الألماني بعد ″كارثة″ مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.12.2022

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رياضة

استقالة مدير المنتخب الألماني بعد "كارثة" مونديال قطر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير المنتخب، عقب خروج المانشافت من بطولة كأس العالم بقطر من دور المجموعات. وكان بيرهوف يتولى منصبه منذ عام 2004.

أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني المستقبل

بعد ثمانية عشر عاما وانجازات كبيرة بنها بطولة العالم 2014 ترك بيرهو منصبه مديرا للمنتخب الألماني بعد الأداء المخيب في مونديال قطر

أعلن مدير منتخب ألمانيا في كرة القدم أوليفر بيرهوف استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده مرة ثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي مساء الإثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022)

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 وخاض بطل العالم أربع مرات مشواراً متواضعاً في مونديال قطر 2022 شهد خسارته افتتاحاً أمام اليابان 1-2.

 وتوصل بيرهوف والاتحاد الألماني إلى اتفاق "لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر".  وعمل بيرهوف، صاحب هدفي الفوز لألمانيا في نهائي كأس أوروبا 1996، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004.

 كان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان ويواخيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في عام 2021.

 وقال رئيس الاتحاد الألماني  لكرة القدم برند نويندورف: إن بيرهوف "قدّم خدمات عظمية (للاتحاد)".

 ورغم تعثر المنتخب الألماني في البطولات الكبرى الأخيرة، إلا أن بيرهوف كان شريكاً في نجاحات مميزة أبرزها إحراز كأس العالم 2014 في البرازيل عندما فازت بلاده على الدولة المضيفة 7-1 في نصف النهائي ثم أرجنتين ليونيل ميسي في النهائي.

 لكنألمانيا ودعت دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية توالياً كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

 ودعا نيوندورف وفليك إلى إصلاح شامل لنظام تطوير اللاعبين الشبان قبل استضافة البلاد نهائيات كأس أوروبا في صيف 2024.

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

ردود فعل المشجعين الألمان بعد خروج المنتخب الألماني من منافسات كأس العالم