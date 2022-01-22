استقالة قائد البحرية الألمانية بعد دعوته إلى "احترام" بوتين

استقال قائد البحرية الألمانية كاي آخيم شونباخ من منصبه اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2022) بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر تصريحات قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام وإن كييف لن تسترد أبدا شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وقال كاي آخيم شونباخ في بيان "أطلب من وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إعفائي من مهامي على أن يسري القرار فورا". وأضاف قائلا "قبلت الوزيرة استقالتي".

وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع مساء السبت استقالة قائد البحرية الألمانية وأنه سيترك منصبه "بشكل فوري"، كما أوضح الناطق لوكالة فرانس برس.

أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية

وعلى خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أثار قائد البحرية الألمانية كاي آخيم شونباخ غضبًا بتصريحات حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى إثر تلك التصريحات استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا، أنكا فيلدهوزن، وجاء في مذكرة الوزارة أن تصريحات القائد الأعلى للبحرية الألمانية "لا يمكن قبولها".

ومن بين ما رفضته الخارجية الأوكرانية في كلام شونباخ حسب ما جاء في المذكرة قوله "إن القرم لن تعود أبدًا إلى أوكرانيا وأن دولتنا (أوكرانيا) لن تفي بمعايير عضوية الناتو". بالإضافة إلى ذلك ، اشتكت أوكرانيا مرة أخرى من أن ألمانيا لا تريد توريد أي أسلحة دفاعية إلى البلاد وجاء في المذكرة: "نعرب عن خيبة أملنا العميقة من موقف الحكومة الألمانية بشأن عدم منح أسلحة دفاعية لأوكرانيا".

شونباخ: القرم لن تعود وبوتين ربما يستحق الاحترام

وأدلى المفتش البحري الأدميرال كاى آخيم شونباخ بتلك التصريحات في الهند يوم الجمعة. وقال من بين أمور أخرى، إن شبه جزيرة القرم ضاعت على أوكرانيا. وتم تداول تسجيل بالفيديو له على الإنترنت وهو يقول بالإنجليزية: "شبه جزيرة القرم قد ذهبت، ولن تعود أبدًا، هذه حقيقة".

وعن دوافع بوتين لضم شبه الجزيرة الأوكرانية في انتهاك للقانون الدولي عام 2014، قال: "ما يريده (بوتين) حقًا هو الاحترام". وتابع "إظهار الاحترام لشخص ما يكلف القليل أو لا شيء". وأضاف: "من السهل منحه الاحترام الذي يطلبه حقًا وربما أيضا يستحقه".

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اعتراف بالخطأ

ونأت وزارة الدفاع الاتحادية بنفسها عن تصريحات شونباخ وذكرت أن محتواها وصياغتها لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الموقف الألماني. وفي نفس الوقت أعلنت عن إجراء محادثات معه.

ووصف آخيم شونباخ تصريحات نفسه بأنها خطأ. وقدم شونباخ اعتذاره بعدما كتب في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص، ووصف كلامه بأنه "أرعن" مضيفا "من الواضح أن ذلك كان خطأ". لكن في بيان صدر مساء السبت، أوضح أنه قدم استقالته من أجل "تفادي إلحاق المزيد من الأذى بالبحرية الألمانية وبشكل خاص بجمهورية ألمانيا الفدرالية".

وكان الرجل البالغ من العمر 56 عامًا مسؤولاً عن القوات البحرية الألمانية كمفتش للبحرية منذ مارس/ آذار من العام الماضي. "إنه يمثل المنظور البحري للجيش الألماني في وزارة الدفاع الاتحادية وفي الهيئات العسكرية متعددة الجنسيات"، كما ذكر موقع الجيش الاتحادي (بوندسفير) على الإنترنت.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن قائد البحرية الألمانية استقال وسط ضجة حول تصريحاته.

وجاءت تصريحات شونباخ بعد أن نشرت موسكو 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية ، مما أدى إلى أسابيع من التحركات الدبلوماسية لمنع اندلاع الاعمال القتالية.

وتنفي روسيا أنها تخطط لأي شيء لكنها طالبت أيضا حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا أو التوسع أكثر في أوروبا الشرقية.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)