 استفتاء ″كيكر″: ليفاندوفسكي أفضل لاعب وكلوب أفضل مدرب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.07.2020

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رياضة

استفتاء "كيكر": ليفاندوفسكي أفضل لاعب وكلوب أفضل مدرب

فاز مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي، وذلك في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الرياضية، فيما اختير يورغن كلوب كأفضل مدرب في العالم، لكن كان هناك خاسرون أيضا. فمن هم؟

البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ

البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ

في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته اليوم الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) فاز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي  مهاجم بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي .

وذكرت المجلة أن ليفاندوفسكي حصد 42.6 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي حصد 14.1 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخفي المركز الثالث بنسبة 14.1 بالمئة.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب هداف البوندسليغا.

كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

كما شهد استفتاء "كيكر" ثلاثة ألقاب أخرى لبايرن حيث فاز الظهير الأيسر للفريق ألفونسو ديفيز بلقب أفضل لاعب صاعد ومانويل نوير بلقب أفضل حارس مرمى وهانزي فليك بلقب أفضل مدرب في الموسم.

يورغن كلوب أفضل مدرب في العالم

يورغن كلوب المدير يفوز بلقب أفضل مدرب في العالم

يورغن كلوب المدير يفوز بلقب أفضل مدرب في العالم فياستفتاء مجلة "كير:

واختار اللاعبون المشاركون في الاستفتاء أيضا يورغن كلوب المدير الفني الأسبق لبوروسيا دورتموند كأفضل مدرب في العالم بعدما قاد فريقه الحالي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ليكون الأول لليفربول في المسابقة منذ 30 عاما.

وفي المقابل، اشترك المهاجم الألماني الدولي السابق ماريو غوتسه ويورغن كلينسمان  الطرف السلبي من الاستفتاء لكونهما أكبر الخاسرين في الموسم. واستقال كلينسمان مدرب ألمانيا السابق من تدريب هيرتا برلين بعد 11 أسبوعا فقط من توليه المسؤولية، فيما لم يتم تجديد عقد غوتسه مع دورتموند، علما بأن "الفتى الذهبي" سجل هدف الفوز الثمين 1 / صفر لمنتخب ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

ع.ج.م/ع.س (د ب أ)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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