استفتاء "كيكر": ليفاندوفسكي أفضل لاعب وكلوب أفضل مدرب

في استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية بين لاعبي الدوري وكشفت عن نتيجته اليوم الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) فاز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي .

وذكرت المجلة أن ليفاندوفسكي حصد 42.6 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 270 لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي حصد 14.1 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء فيما حل جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونخفي المركز الثالث بنسبة 14.1 بالمئة.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم المنقضي وهي المرة الخامسة في مسيرته الكروية التي يفوز خلالها بلقب هداف البوندسليغا.

كما سجل اللاعب 51 هدفا مع بايرن في مختلف البطولات ويستطيع زيادة هذا الرصيد عندما تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا فعالياتها الشهر المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

كما شهد استفتاء "كيكر" ثلاثة ألقاب أخرى لبايرن حيث فاز الظهير الأيسر للفريق ألفونسو ديفيز بلقب أفضل لاعب صاعد ومانويل نوير بلقب أفضل حارس مرمى وهانزي فليك بلقب أفضل مدرب في الموسم.

يورغن كلوب أفضل مدرب في العالم

يورغن كلوب المدير يفوز بلقب أفضل مدرب في العالم فياستفتاء مجلة "كير:

واختار اللاعبون المشاركون في الاستفتاء أيضا يورغن كلوب المدير الفني الأسبق لبوروسيا دورتموند كأفضل مدرب في العالم بعدما قاد فريقه الحالي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري ليكون الأول لليفربول في المسابقة منذ 30 عاما.

وفي المقابل، اشترك المهاجم الألماني الدولي السابق ماريو غوتسه ويورغن كلينسمان الطرف السلبي من الاستفتاء لكونهما أكبر الخاسرين في الموسم. واستقال كلينسمان مدرب ألمانيا السابق من تدريب هيرتا برلين بعد 11 أسبوعا فقط من توليه المسؤولية، فيما لم يتم تجديد عقد غوتسه مع دورتموند، علما بأن "الفتى الذهبي" سجل هدف الفوز الثمين 1 / صفر لمنتخب ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين.

ع.ج.م/ع.س (د ب أ)