استعدادا لمونديال قطر.. ألمانيا تفوز على إسرائيل وديا

قبل نحو ثمانية أشهر من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، يملك المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا هانزي فليك رصيداً لافتاً مع سبعة انتصارات في سبع مباريات، لكن هل بمقدور ساحر بايرن ميونيخ السابق استعادة وهج "ناسيونال مانشافت" بعد خيبة مونديال 2018؟

هذا السؤال طرحه المراقبون قبل خوض المنتخب الألماني مواجهة اسرائيل ودياً السبت (26 مارس/ آذار 2022)، قبل اختبار رفيع المستوى أمام الجار اللدود يوم الثلاثاء المقبل على أرض هولندا في أمستردام.

وبالفعل نجح فليك في الاختبار إذ تغلب المنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت) على ضيفه الإسرائيلي 2 /صفر في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت (26 مارس/ آذار 2022) في مدينة سينسهايم بولاية بادن فوتمبرغ.

وسيطر منتخب ألمانيا تماما على مجريات المباراة، وتقدم كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لماكينات ألمانيا في الدقيقة 36 ثم أضاف زميله تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أهدر البديل توماس مولر ركلة جزاء لصالح المانشافت. وقبل النهاية مباشرة تصدى الحارس الألماني كيفين تراب لركلة جزاء لصالح المنتخب الإسرائيلي.

تيمو فيرنر سجل الهدف الثاني للمانشافت في المرمى الإسرائيلي

وبهذا الفوز، حقق منتخب ألمانيا انتصاره الثامن على التوالي دون أي هزيمة منذ بداية عهد المدرب الحالي هانسي فليك. وبذلك يواصل فليك، الذي تولى المسؤولية بعد بطولة أوروبا في العام الماضي، بدايته المظفرة مع ألمانيا ويأمل فريقه في الوصول إلى قمة مستواه في كأس العالم في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويخوض منتخب ألمانيا مواجهة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل أمام هولندا استعدادا لمشواره في دوري الأمم الأوروبية.

ويشار إلى أن منتخب هولندا فاز على ضيفه منتخب الدنمارك 4 2/ في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت على استاد يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وخاض كريستيان إريكسن أول مباراة له مع منتخب الدنمارك منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة بلاده أمام فنلندا في يورو 2020.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)