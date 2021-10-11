 استعدادا لمونديال قطر.. ألمانيا تفوز على إسرائيل وديا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.03.2022

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رياضة

استعدادا لمونديال قطر.. ألمانيا تفوز على إسرائيل وديا

قبل نحو ثمانية أشهر من مونديال قطر، واصل منتخب ألمانيا لكرة القدم سلسلة الانتصارات تحت قيادة المدرب هانزي فليك وحقق انتصارا على منتخب إسرائيل في مباراة ودية أقيمت في سينسهايم. وأهدر كل فريق ركلة جزاء.

كاي هافيرتز يسجل الهدف الأول لألمانيا برأسية في شباك منتخب إسرائيل في مباراة ودية (26/3/2022)

كاي هافيرتز يسجل الهدف الأول لألمانيا برأسية في شباك منتخب إسرائيل في مباراة ودية (26/3/2022)

قبل نحو ثمانية أشهر من مونديال قطر 2022 في كرة القدم، يملك المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا هانزي فليك رصيداً لافتاً مع سبعة انتصارات في سبع مباريات، لكن هل بمقدور ساحر بايرن ميونيخ السابق استعادة وهج "ناسيونال مانشافت" بعد خيبة مونديال 2018؟

مختارات

تمكن المنتخب الألماني لكرة القدم من الفوز على نظيره الإسرائيلي في مباراة ودية استعدادا لبطولة الأمم الأوروبية. ورغم فوز المنتخب الألماني فإنه لم يقدم أداء مقنعا، وذلك قبل أسبوع فقط عن انطلاق منافسات يورو 2012.

رغم صغر سنه وقلة تجربته الدولية، استطاع المهاجم الألماني الدولي توماس مولر التألق بشكل كبير في مونديال جنوب إفريقيا 2010، حتى اختاره الفيفا لنيل جائزتين: جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب صاعد.

هذا السؤال طرحه المراقبون قبل خوض المنتخب الألماني مواجهة اسرائيل ودياً السبت (26 مارس/ آذار 2022)، قبل اختبار رفيع المستوى أمام الجار اللدود يوم الثلاثاء المقبل على أرض هولندا في أمستردام.

وبالفعل نجح فليك في الاختبار إذ تغلب المنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت) على ضيفه الإسرائيلي 2 /صفر في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت (26 مارس/ آذار 2022) في مدينة سينسهايم بولاية بادن فوتمبرغ.

وسيطر منتخب ألمانيا تماما على مجريات المباراة، وتقدم كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لماكينات ألمانيا في الدقيقة 36 ثم أضاف زميله تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أهدر البديل توماس مولر ركلة جزاء لصالح المانشافت. وقبل النهاية مباشرة تصدى الحارس الألماني كيفين تراب لركلة جزاء لصالح المنتخب الإسرائيلي. 

تيمو فيرنر سجل الهدف الثاني للمانشافت في المرمى الإسرائيلي (26.03.2022)

تيمو فيرنر سجل الهدف الثاني للمانشافت في المرمى الإسرائيلي

وبهذا الفوز، حقق منتخب ألمانيا انتصاره الثامن على التوالي دون أي هزيمة منذ بداية عهد المدرب الحالي هانسي فليك. وبذلك  يواصل فليك، الذي تولى المسؤولية بعد بطولة أوروبا في العام الماضي، بدايته المظفرة مع ألمانيا ويأمل فريقه في الوصول إلى قمة مستواه في كأس العالم في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويخوض منتخب ألمانيا مواجهة ودية جديدة يوم الثلاثاء المقبل أمام هولندا استعدادا لمشواره في دوري الأمم الأوروبية

ويشار إلى أن منتخب هولندا فاز على ضيفه منتخب الدنمارك 4 2/ في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت على استاد يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وخاض كريستيان إريكسن أول مباراة له مع منتخب الدنمارك منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة بلاده أمام فنلندا في يورو 2020.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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