استعدادات لإطلاق أقوى تلسكوب فضائي في تاريخ الإنسان

حُدّدت عملية إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من مركز غويانا الفضائي السبت (25 ديسمبر/ كانون الأول 2021) اعتبارا من الساعة 12.20 بتوقيت غرينيتش مع هامش ممتدّ على 32 دقيقة. وسيحمل التلسكوب صاروخاً من طراز "أريان 5" على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، لسبر أغوار الكون بتقنيات هي الأعلى دقّة على الإطلاق.

وقد أُرجئ إطلاق "جيمس ويب" ثلاث مرات، كان آخرها الثلاثاء الماضي. وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن سبب التأجيل هو "سوء الأحوال الجوية" في مدينة كورو، مشيرة إلى أن "تاريخ الإطلاق الجديد هو 25 كانون الأول/ديسمبر".

والهدف المنشود من أداة المراقبة الفضائية هذه الأكثر دقّة في التاريخ هو الإضاءة على سؤالين يشغلان البشرية: "من أين نأتي؟" و"هل نحن لوحدنا في هذا الكون؟".

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وهو سيتيح التعمّق في فهم كيفية تشكّلالنجوم والمجرّاتومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية التي ما انفكّ العلماء يكتشفون المزيد منها، على أمل العثور على كواكب أخرى مواتية للحياة.

وسيكون "جيمس ويب" على منوال التلسكوب "هابل" الذي أحدث ثورة في تقنيات مراقبة الفضاء واكتشف العلماء بفضله وجود ثقب أسود في قلب كلّ المجرّات أو بخار ماء حول الكواكب الخارجية، على سبيل التعداد.

وضعت وكالة الفضاء الأميركية التصاميم الأولى للتلسكوب المعروف اختصارا بـ "جي دبليو اس تي" بعيد إطلاق "هابل" سنة 1990 وبدأ تشييده في 2004 بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية وتلك الكندية. ويتميّز هذا الجهاز على أكثر من صعيد.

فمرآته البالغ طول باعها 6,5 أمتار تجعله أكثر قدرة على الاستشعار بسبع مرّات، ما يتيح له مثلا رصد الأثر الحراري لنحلة على القمر.

ويتمايز "جيمس ويب" أيضا بتقنيته للمراقبة، فتلسكوب "هابل" يجري عمليات المراقبة في ميادين يكون فيها الضوء مرئيا. أما "جيمس ويب"، فهو يسبر موجات غير مرئية للعين المجرّدة من أشعة تحت حمراء متوسطة المدى وقريبة، وهو شعاع يصدر عن كلّ جسم فلكي أو نجم أو إنسان أو زهرة.

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والشرط الأساسي لحسن سير عمليات المراقبة في التلسكوب هو انخفاض الحرارة المحيطة به لدرجة لا تؤثّر على تتبّع الضوء. لكن عملية إطلاق هذا التلسكوب محفوفة بالصعوبات والتعقيدات.

وقد وُضع التلسكوب "هابل" في المدار على علو يقرب من 600 كيلومتر فوق الأرض. لكن عند هذه المسافة، سيكون "جيمس ويب" غير صالح للاستخدام مع تسخينه من الشمس وانعكاسه على الأرض والقمر.

وسيوضع التلسكوب في مكانه المحدد إثر رحلة تمتد شهراً لمسافة 1.5 15 مليون كيلومتر من الأرض. وسيحظى بحماية من الإشعاع الشمسي بفضل درع حرارية مكونة من خمسة أشرعة مرنة تبدد الحرارة وتخفض درجتها (وهي 80 درجة مئوية) إلى 233 درجة مئوية دون الصفر عند جهة التلسكوب.

وقد اتخذت وكالة "ناسا" تدابير مشددة لتفادي أي أضرار قد تلحق بالتلسكوب الذي كلّف تطويره ما يقرب من عشرة مليارات دولار على مدى سنوات طويلة. وسيتسنّى للعالم بعد 27 دقيقة من الإطلاق معرفة ما إذا مرت العملية على ما يرام. ومن شأن نجاح العملية أن يوطّد الشراكات القائمة بين "ناسا" وشركائها الأوروبيين.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء منذ عام 1990 وتليسكوب "هابل" بمثابة عيننا في الفضاء الخارجي. يبلغ طوله 11 مترا ووزنه 11 طن.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء تليسكوب "هابل" ساعدنا على فهم تكوين النجوم والكواكب وتحديد عمر الكون. صورة لكرة غاز هائلة نتجت عن انفجار "سوبر نوفا" أي عدة تفجيرات نجمية هائلة.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء "كارينا نوبلا" هي واحدة من أجمل التكوينات النجمية في المجرة، ألوانها جذابة كما في الصورة التي قد تساعدنا على معرفة كيمياء تركيب الغاز.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء الغازات وتكويناتها في الفضاء يمكن التعرف عليها عبر ألوانها، فاللون الأزرق هو الأوكسجين والأخضر الهيدروجين والأحمر الكبريت.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء الصور الأولى التي أرسلها التليسكوب "هابل" كانت سيئة جدا لأن المرآة الرئيسية لم تكن مصقولة جيدا وبشكل صحيح. واحتاج تصحيح المرآة وصقلها والعناية بالتلسكوب إلى خمس عمليات صيانة.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء هذه صورة التقطها تليسكوب "هابل" في ديسمبر من عام 2009. النقاط الزرقاء هي نجوم جديدة نسبيا، إذ لا يتجاوز عمرها بضعة ملايين الأعوام.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء صورة التقطها تليسكوب "هابل" من ضمن 30 ألف صورة. ولا أحد يعلم ما الذي كان يحاول تصويره بالتحديد، لكنها صورة رائعة سميت بـ "الفراشة".

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء صورة لمجرة "القبعة المكسيكية" وهي مجرة لولبية بيضاء اللون، تبعد عن الأرض 28 مليون سنة ضوئية.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء اسم التليسكوب "هابل" مستوحى من اسم عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل (1889 - 1953) الذي كان أول من لاحظ توسع الفضاء وساهم في فهم الكثير في مجال علم الفلك ووضع الأساس لنظرية الانفجار العظيم للكون.

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء هذه التكوينات على شكل أعمدة تم التقاط صور لها في "إيجل نيبولا" من على بعد 7000 سنة ضوئية. وهذه واحدة من الصورة الساحرة التي التقطها هابل، وهي معروفة باسم "أعمدة الكون".

تليسكوب هابل.. ربع قرن من الخدمة في الفضاء تليسكوب "هابل" سيستمر في العمل وإمدادنا بصور من الفضاء لعدة سنوات أخرى، ويتوقع أنه سيدخل مجال الغلاف الجوي ويتفحم ويتفتت عام 2024. أما خليفته فهو جاهز وسيتم إكلاقه عام 2018 ويدعى جيسم ويب. الكاتب: يوديت هارتل/ هبة الله إسماعيل



وشدّد مسؤولون من "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية في مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية على أهمية "التعاون الوطيد في مجال الفضاء لتحقيق إنجازات كبيرة". لكن لا بدّ من الانتظار أسابيع عدّة لمعرفة ما إذا كان التلسكوب قابلا للتشغيل ومن المزمع وضعه في الخدمة في حزيران/ يونيو القادم.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب)