استعدادات أمم أوروبا ـ ألمانيا تؤكد صحوتها بفوزها على هولندا

عزز منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناغلسمان الثقة بنفسه بفوزه اليوم على ضيفه هولندا بنتيجة 2/1 في مباراة ودية أقيمت ضمن استعداد الفريقين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي ستستضيفها ألمانيا.

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه هولندا بنتيجة 2/1 في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء (26 مارس/آذار 2024) ضمن استعداد الفريقين لبطولة

أمم أوروبا يورو2024.

تقدم منتخب هولندا بهدف مبكر سجله جوي فيرمان بعد مرور أربع دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة ممفيس ديباي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني. لكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعا بهدف سجله ماكسيمليان ميتلشتات في الدقيقة 11.

وانتزع منتخب ألمانيا الفوز في الدقيقة 85 بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، وقابلها نيكلاس فولكروغ برأسه في الشباك، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتؤكد تجاوز الكرة لخط المرمى.

صورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

وعزز منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناغلسمان بهذا الفوز الثقة قبل استضافة بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الألماني فاز على فرنسا بنتيجة /2صفر ، في مباراة ودية أخرى أقيمت يوم السبت الماضي.

ويتبقى لمنتخب ألمانيا مباراتان وديتان أمام اليونان وأوكرانيا في أوائل حزيران/يونيو المقبل قبل انطلاقة مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى التي تضم المجر وإسكتلندا وسويسرا. ويتنافس منتخب هولندا في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والنمسا والمتأهل من المسار الأول بملحق التصفيات.

ف.ي/ع.ج.م (د ب أ)