استطلاع: 81 بالمائة من الألمان ضد تصدير الأسلحة لليمن

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس (13 حزيران/ يونيو 2019) أن أغلبية كبيرة من الألمان يؤيدون فرض قيود صارمة على تصدير الأسلحة إلى كل الدول المنخرطة في حرب اليمن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يؤيد هؤلاء توفير مزيد من الشفافية في إجراءات منح تراخيص تصدير الأسلحة.

وتبين من خلال الاستطلاع المعبر الذي أجراه معهد "كانتار" المتخصص بتكليف من منظمة غرينبيس "السلام الأخضر" أن 81 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون تصدير أسلحة للأطراف المشاركة في حرب اليمن.

كما سجل 76% من المشاركين في الاستطلاع اعتراضهم على أن تصدر الحكومة الألمانية أسلحة ومعدات عسكرية لدول أوروبية أخرى تزود دولا مشاركة في حرب اليمن بأسلحة، مقابل 17 بالمائة هم الذين وافقوا على تصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن بشكل غير مباشر.

ولكن 34% فقط ممن استطلعت آراؤهم يؤيدون عدم تصدير ألمانيا أسلحة سوى للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، الناتو.

وأعلن 76 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في أن يعلن مجلس الأمن القومي الألماني تبريراته عند الموافقة على صادرات أسلحة، في حين وافق 20% من المشاركين في الاستطلاع على الإبقاء على سياسة عدم الإعلان عن المبررات.

يشار إلى أن السعودية تتزعم منذ عام 2015 تحالفا من الدول العربية يحارب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وأن حرب اليمن أدت إلى كارثة إنسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ على مستوى العالم في الوقت الحالي. وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة للسعودية حتى إشعار آخر.

أ.ح/هـ.د (د ب أ)