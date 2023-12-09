استطلاع: 74% من الألمان غير راضين عن أداء شولتس وحكومته

أفاد استطلاع حديث للرأي انخفاض مستوى رضا الألمان عن أداء المستشار أولاف شولتس وحكومته بشكل غير مسبوق. في المقابل، حصل سياسيون ألمان من احزات مختلفة على نسب أعلى بكثير.

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا ارتفاع مقدار عدم الرضا عن أداء المستشار الألماني أولاف شولتس وحكومته إلى مستوى غير مسبوق خلال العامين اللذين مرا على وجوده على رأس السلطة التنفيذية في البلاد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس الرأي أن 74% من الألمان يرون أن أداء شولتس سيء للغاية أو سيء إلى حد ما. في المقابل، وصف 20% أداء المستشار المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه جيد إلى حد ما أو جيد للغاية.

وقال 73% ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين للغاية، أو غير راضين إلى حد ما، عن أداء الحكومة الائتلافية برمتها والتي تتكون من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وفي المقابل قال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم راضين للغاية أو راضين إلى حد ما عن أداء الحكومة الائتلافية برمتها والتي تعرف بحكومة "إشارة المرور".

وبذلك تسجل نسبة غير الراضين عن أداء شولتس ونسبة غير الراضين عن أداء حكومته أدنى قيمة في الاستطلاع الذي يتم إجراؤه شهرياً خلال العامين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن أداء شولتس وحكومته لليمين الدستورية في البرلمان في مستهل ولاية هذه الحكومة مر عليه عامان أمس الجمعة.

ويلقي شولتس خطابا اليوم السبت أمام المندوبين الـ 600 المشاركين في المؤتمر الاتحادي للحزب الاشتراكي.

وكان استطلاع أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أول أمس الخميس انتهى إلى نتائج مشابهة لنتائج استطلاع معهد "يو غوف" حيث أعرب 20% فقط من المشاركين عن رضاهم عن أداء شولتس، وقالت القناة إن هذه هي أسوأ نسبة حصل عليها أي مستشار في ألمانيا منذ بدء مثل هذا الاستطلاع في عام 1997.

وفي استطلاع "يو غوف" أعرب 77% عن قلة ثقتهم أو انعدام ثقتهم على الإطلاق في قيادة شولتس للحكومة، كان من اللافت أن نسبة من يتبنى هذا الرأي بين أنصار الحزب الاشتراكي وصلت إلى 60%.

وكان معدو الاستطلاع طرحوا على المشاركين 12 شخصية سياسية بارزة ممثلة في البرلمان وسألوا المشاركين عن الشخصية المفضلة لديهم لتولي منصب المستشار، ولم يحظ شولتس بتأييد سوى 5% فقط من المشاركين.

وفي المقابل، حصل ماركوس زودر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس حكومة ولاية بافاريا على أعلى نسبة بـ 15% تلته رئيسة كتلة "حزب البديل" الشعبوي اليس فايدل بـ 12% ثم السياسية اليسارية السابقة سارا فاجنكنشت بـ 8%.

ع.ح./ع.ج.م.(د ب أ)