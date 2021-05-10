استطلاع: 65% من سكان ألمانيا يؤيدون مقاطعة المانشافت لمونديال قطر

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو ثلثي سكان ألمانيا يرفضون مشاركة المنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) الألماني لقياس الرأي أن 65% من سكان ألمانيا يرون أنه ينبغي على المانشافت عدم المشاركة في المونديال، مقابل 26% يرفضون المقاطعة، و9% لم يبدوا رأياً محدداً حيال هذا الموضوع.

وأظهرت النتائج أن 61% من المهتمين بكرة القدم في ألمانيا يؤيدون المقاطعة، فيما أعرب 33% منهم عن تأييدهم لمشاركة المنتخب في البطولة في قطر، ولم يحدد 6% من هذه الشريحة موقفهم من هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في قطر في الفترة بين 21 تشرين ثان/نوفمبر حتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل. وكانت قطر قد فازت بحق تنظيم المونديال في عام 2010.

وواجهت قطر انتقادات دولية بسبب اتهامات بشوء معاملة العمالة الوافدة.

كانت صحيفة "غارديان" البريطانية كتبت في شباط/فبراير الماضي استنادا إلى استقصاءات أن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا، توفوا في الأعوام العشرة الأخيرة في قطر.

وردت الحكومة القطرية بأنها حسنت من وضع العمالة الأجنبية لديها على نحو ملحوظ من خلال تنفيذ إصلاحات لوضعهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال الشيخ ثامر آل ثاني نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي فى قطر إن بلاده حققت " تقدماً مهماً" في هذا المجال في الفترة الأخيرة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)