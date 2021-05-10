 استطلاع: 65% من سكان ألمانيا يؤيدون مقاطعة المانشافت لمونديال قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2021

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استطلاع: 65% من سكان ألمانيا يؤيدون مقاطعة المانشافت لمونديال قطر

أيد نحو 65% من سكان ألمانيا مقاطعة المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت" لكأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامته في قطر وذلك بعد انتقادات دولية حادة للدوحة بشأن سوء معاملة العمال الأجانب والتي نتج عنها وفيات متعددة.

عمال أجانب في قطر

ردا على الانتقادات تؤكد الحكومة القطرية أنها حسنت من وضع العمالة الأجنبية لديها على نحو ملحوظ

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو ثلثي سكان ألمانيا يرفضون مشاركة المنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

مختارات

انتقدت منظمة العفو الدولية عدم صرف أجور عمال يعملون في منشآت احتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك تزامنا مع قرار الدوحة خفض أجور الأجانب الذين يعملون لصالح الحكومة. والدوحة ترد.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست ديامب) الألماني لقياس الرأي أن 65% من سكان ألمانيا يرون أنه ينبغي على المانشافت عدم المشاركة في المونديال، مقابل 26% يرفضون المقاطعة، و9% لم يبدوا رأياً محدداً حيال هذا الموضوع.

وأظهرت النتائج أن 61% من المهتمين بكرة القدم في ألمانيا يؤيدون المقاطعة، فيما أعرب 33% منهم عن تأييدهم لمشاركة المنتخب في البطولة في قطر، ولم يحدد 6% من هذه الشريحة موقفهم من هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في قطر في الفترة بين 21 تشرين ثان/نوفمبر حتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل. وكانت قطر قد فازت بحق تنظيم المونديال في عام 2010.

وواجهت قطر انتقادات دولية بسبب اتهامات بشوء معاملة العمالة الوافدة.

كانت صحيفة "غارديان" البريطانية كتبت في شباط/فبراير الماضي استنادا إلى استقصاءات أن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا، توفوا في الأعوام العشرة الأخيرة في قطر.

وردت الحكومة القطرية بأنها حسنت من وضع العمالة الأجنبية لديها على نحو ملحوظ من خلال تنفيذ إصلاحات لوضعهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال الشيخ ثامر آل ثاني نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي فى قطر إن بلاده حققت " تقدماً مهماً" في هذا المجال في الفترة الأخيرة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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