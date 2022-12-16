استطلاع: نصف الألمان يرون أن الهجرة تؤثر سلبيا على بلادهم

جاء في استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 47% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون مقولة "للهجرة تأثير سلبي بشكل أساسي على ألمانيا".

وفي المقابل ذكر 29% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن للهجرة تأثيرا إيجابيا، فيما لم يحسم نحو 25% ممن شملهم الاستطلاع أمرهم في هذا الشأن أو أحجموا عن ذكر رأي.

وذكر 44% ممن شملهم الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تصعب عملية الهجرة إلى ألمانيا، فيما أيد 20% فقط تسهيل الهجرة، وذكر 28% أنهم يرغبون في الإبقاء على النهج الحالي.

وبشكل عام لم تحظ سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة بشعبية، حيث وصفها 61% ممن شملهم الاستطلاع بأنها سيئة، من بينهم 28% وصفوها بأنها سيئة للغاية، فيما وصفها 27% فقط بأنها جيدة أو جيدة إلى حد ما.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 2 و6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وشمل 2016 شخصا.

خ.س/ص.ش (د ب أ)