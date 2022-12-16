 استطلاع: نصف الألمان يرون أن الهجرة تؤثر سلبيا على بلادهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2022

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استطلاع: نصف الألمان يرون أن الهجرة تؤثر سلبيا على بلادهم

أظهر استطلاع حديث للآراء أن حالة الشك والريبة تجاه الهجرة إلى ألمانيا تفشت على نطاق واسع وأن سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة لا تحظى بشعبية.

مركز ترحيب بالعمالة الماهرة في فرانكفورت

مركز ترحيب بالعمالة الماهرة في فرانكفورت

جاء في استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 47% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون مقولة "للهجرة تأثير سلبي بشكل أساسي على ألمانيا".

مختارات

أقر البرلمان الألماني قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء سيجري بموجبه إلغاء ما يسمى بالمراجعة الدورية من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. كما مرر البرلمان قانونا يسهل حصول الأجانب على الإقامة.

وفي المقابل ذكر 29% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن للهجرة تأثيرا إيجابيا، فيما لم يحسم نحو 25% ممن شملهم الاستطلاع أمرهم في هذا الشأن أو أحجموا عن ذكر رأي.

وذكر 44% ممن شملهم الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تصعب عملية الهجرة إلى ألمانيا، فيما أيد 20% فقط تسهيل الهجرة، وذكر 28% أنهم يرغبون في الإبقاء على النهج الحالي.

وبشكل عام لم تحظ سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة بشعبية، حيث وصفها 61% ممن شملهم الاستطلاع بأنها سيئة، من بينهم 28% وصفوها بأنها سيئة للغاية، فيما وصفها 27% فقط بأنها جيدة أو جيدة إلى حد ما.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 2 و6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وشمل 2016 شخصا.

خ.س/ص.ش (د ب أ)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


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