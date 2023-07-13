 استطلاع: نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين يريدون البقاء في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.07.2023

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سياسة واقتصاد

استطلاع: نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين يريدون البقاء في ألمانيا

كيف يعيش اللاجئون القادمون من أوكرانيا في ألمانيا؟ ما هي آمالهم وهل اندمجوا بما فيه الكفاية حتى الآن؟ بعض الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها وردت في نتائج دراسة أجرتها أربعة معاهد ألمانية متخصصة.

معرض التوظيف العام الماضي 2022 للاجئين الأوكرانيين في برلين

معرض التوظيف العام الماضي 2022 للاجئين الأوكرانيين في برلين

يرغب المزيد من  لاجئي الحرب الأوكرانيين البقاء لفترة أطول في ألمانيا، وذلك بحسب نتائج استطلاع جديد لدراسة: "اللاجئون من أوكرانيا في ألمانيا".

مختارات

وعلى الرغم أنه من غير الواضح ما إذا كان حق الإقامة الصالح لغاية آذار/ مارس 2024، سيتم تمديده أم لا، إلا أن ما يقارب من نصف اللاجئين (44 في المائة) يخططون للبقاء فترة أطول "أي على الأقل لبضع سنوات أخرى أو حتى بشكل دائم" حسب الاستطلاع. ومقارنةً بالاستطلاع الأول الذي أجري في أواخر صيف 2022 ، فإن هذا يزيد بخمس نقاط مئوية.

وبموجب الدراسة يخطط 71 في المائة لعدم البقاء في ألمانيا بشكل دائم. من بين هؤلاء، يريد 38 في المائة العودة إلى  أوكرانيا بعد نهاية الحرب. فيما يرغب 30 في المائة البقاء على اتصال وثيق مع ألمانيا والعيش هنا على الأقل لفترة ما.

وقد أُجري الاستطلاع من قبل مجموعة معاهد ومراكز أبحاث ألمانية مختصة: معهد أبحاث التوظيف (IAB)،  والمعهد الاتحادي لأبحاث السكان (BiB) ، ومركز الأبحاث التابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF-FZ) ، و اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (SOEP) في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)  برلين.

دور الوضع العائلي في البقاء

في أول دراسة أجريت العام الماضي، قدم حوالي 11 ألف لاجئ تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عاما معلومات حول وضعهم في ألمانيا.

ويتبين أنه بالإضافة إلى الحرب القائمة في الوقت الحالي في أوكرانيا، يلعب الوضع الأسري دورا مهما على صعيد الرغبة بالبقاء في ألمانيا.  ويقول ماركوس غرابكا من اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (SOEP) في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW برلين) : "اللاجئون الذين يعيش شركاؤهم في الخارج هم أقل ميلا من العازبين للبقاء في ألمانيا بشكل دائم" .

أم شابة مع طفل تذهب إلى مركز استقبال اللاجئين من أوكرانيا في مبنى مطار تيغيل السابق في برلين- مايو/ أيار 2023

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السكن.. ودورات اللغة الألمانية

تلعب حالة السكن دورا هاما هنا أيضا. ويوضح غرابكا أن "الأشخاص الذين يعيشون في مساكن خاصة هم أكثر ميلًا إلى الرغبة في الإقامة بشكل دائم مقارنة بالأشخاص الموجودين في أماكن إقامة أخرى مثل الفنادق أو دور الضيافة". ويسكن 79 في المائة من اللاجئين الآن في شقق خاصة، مقارنة بـ 74 في المائة أواخر الصيف الماضي.

كما لاحظ الباحثون تقدما في تعلم اللغة الألمانية. ثلاثة من كل أربعة لاجئين أوكرانيين شأركوا أو أكملوا دورة أو أكثر باللغة الألمانية، وغالبا ما تكون دورة اندماج. تقول نينا روثر من المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF-FZ) في نورمبرغ: "هذا يعني زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بأواخر صيف 2022".

نتيجة لزيادة دورات تعلم اللغة، انخفضت نسبة اللاجئين الذين ليس لديهم مهارات باللغة الألمانية إلى النصف، من 41 في المائة إلى 18 في المائة. ويشتكي روثر: "من ناحية أخرى، لا يزال هناك مجال للتحسين. لأن نسبة اللاجئين الذين لديهم معرفة جيدة أو جيدة جدا باللغة الألمانية قد تضاعفت، لكنها ما تزال منخفضة".

المساعدون يقدمون الغذاء وإمدادات الإغاثة للاجئين الذين وصلوا إلى محطة قطارات برلين المركزية- مارس/ آذار 2022

ألاف اللاجئين من أوكرانيا تدفقوا إلى العاصمة برلين التي تعاني أزمة سكن، هل تنجح الحكومة المحلية في مواجهة هذه المشكلة؟

المهارات اللغوية كشرط وظيفي

تحدد مهارات اللغة والاندماج الفرص المتاحة في سوق العمل. ومع ذلك، ارتفع  معدل التوظيف بشكل طفيف فقط مقارنة بأواخر صيف عام 2022. إذا أن 18 في المائة من الفئات العمرية التي تتراوح بين 18 إلى 64 عاما كانوا يعملون هذا الربيع، في حين كانت النسبة 17 في المائة أواخر صيف 2022 .

 نظرا لأن حوالي ثلثي الذين شملهم الاستطلاع كانوا يحضرون دورات اللغة الألمانية، لم يكونوا متاحين لسوق العمل أو بشكل محدود فقط. والجدير بالذكر أن أكثر من ثلثي العاطلين عن العمل  يريدون البحث عن عمل على الفور أو خلال العام المقبل.

تقول يوليا كوسياكوفا من معهد أبحاث التوظيف ((IAB) في نورمبرغ: "تتمتع اللاجئات اللواتي لديهن أطفال صغار على وجه الخصوص بمعدل توظيف منخفض للغاية يبلغ ثلاثة في المائة، كما أنهن يعشن عادة بدون شريك في ألمانيا"، وتضيف كوسياكوفا أنه "على النقيض من ذلك، فإن معدل توظيف الآباء الذين لديهم أطفال صغار أعلى بكثير حيث يبلغ 23 في المائة، ويعيش معظمهم مع شركائهم في ألمانيا". 

ومع الاستطلاع الثاني، تتوفر أيضا معلومات حول دخل الأسرة للاجئين لأول مرة. توضح كوسياكوفا: "في بداية عام 2023 ، كان متوسط ​​الدخل الصافي للأسرة من اللاجئين الأوكرانيين أقل بقليل من 850 يورو شهريا". للمقارنة ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، كان متوسط ​​الدخل الصافي لأسرة في ألمانيا في عام 2021 حوالي 3800 يورو شهريا.

أطفال أمام مركز وصول اللاجئين من أوكرانيا في مطار تيغيل السابق في برلين- مايو/ أيار 2023

قلة أماكن رعاية الأطفال يؤخر تعلمهم للغة واندماجهم في المجتمع

مشاكل تواجه الأطفال والآباء

يشكل الأطفال والشباب نسبة كبيرة من اللاجئين. وبينما يلتحق جميع الأطفال في سن المدرسة تقريبا بمدرسة عامة أو مهنية، وفقًا للدراسة، فإن عددًا قليلاً فقط من الآباء يستفيدون من مراكز الرعاية.

ويؤكد أندرياس إيت من المعهد الفيدرالي لأبحاث السكان (BiB) في فيسبادن أن: "توفر أماكن رعاية الأطفال النهارية بأعداد كافية مهم جدا لمجموعة كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا، وذلك كي يتمكن الآباء من حضور دورات اللغة والالتحاق بوظيفة". وفيما يتعلق بالأطفال فإن ذلك يساعدهم على تعلم اللغة والتمتع بحياة يومية منظمة وتكوين صداقات".

نصائح لصناع القرار

ومنذ بدء العدوان الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022، لجأ أكثر من مليون أوكراني إلى ألمانيا. لكن استيعاب ودمج الكثير من الناس في مثل هذا الوقت القصير مهمة ضخمة. في هذا الصدد، ترى المعاهد البحثية الأربعة أن نتائج دراستها تساعد في صنع القرار للسياسة والإدارة والسلطات الأخرى. ويوصي الباحثون صناع القرار بأن يقرروا بسرعة ما إذا كان عليهم تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين إلى ما بعد آذار/ مارس 2024 أو خلق فرص أخرى للإقامة طويلة الأجل.

ريم ضوا / رالف بوزن

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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