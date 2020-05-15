استطلاع - معظم الألمان ليسوا مستعدين لإنهاء الاغلاق بسبب كورونا

قال 56 بالمئة ممن شملهم استطلاع جديد أجري في ألمانيا وأعلنت نتائجه اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020) إنهم يشككون في خطط رفع الإجراءات، التي منعت الألمان من التجمع وأبقت العديد من الشركات مغلقة، على الرغم من إعادة فتح بعض مجالات الحياة العامة تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.

وقال 40 بالمئة إنهم يرغبون في مزيد من تخفيف الإرشادات التوجيهية خلال الأسابيع المقبلة. فيما لم يتمكن 3 بالمئة من تحديد موقفهم، بينما رفض 1 بالمئة إبداء رأيهم.

ويميل أولئك الذين أرادوا تخفيف الإرشادات التوجيهية إلى القول بأنهم يدعمون الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وشمل الاستطلاع عينة من 1034 شخصا وأجري يومي الثلاثاء والأربعاء لصالح دويتشلاند تريند، التي تديرها شبكة تلفزيون إيه أر دي (ARD) الألمانية العامة. وأجري الاستطلاع بهامش خطأ يتراوح بين 1.4 إلى 3.1 بالمئة.

معظم الألمان يعارضون استئناف البوندسليغا

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية أن معظم الألمان يعارضون استئناف فعاليات الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في هذا الوقت.

وانتقد 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استئناف فعاليات الموسم في هذا التوقيت حيث يستأنف الموسم فعالياته بداية من غد السبت فيما أكد ثلث المشاركين (31 بالمئة) تأييدهم التام لإقامة المباريات. وفي المقابل، أكد 12 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يهتمون بكرة القدم فيما لم يعط 1 بالمئة أي إجابة.

وكانت فعاليات البوندسليغا توقفت في منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وذلك قبل المراحل التسعة الأخيرة من الموسم. ولكن مباريات هذه المراحل ستستأنف بداية من السبت المقبل على أن تقام بدون جماهير. وفي المقابل، ينتظر استئناف بطولات أخرى كبيرة مثل الدوري بكل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا خلال حزيران/ يونيو المقبل.

ميدانياً، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152. كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.

م.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز)