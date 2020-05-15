 استطلاع - معظم الألمان ليسوا مستعدين لإنهاء الاغلاق بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاع - معظم الألمان ليسوا مستعدين لإنهاء الاغلاق بسبب كورونا

أظهرت نتائج استطلاع جديد أجري في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يرغبون في استمرار الإغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورنا المستجد، كما يعارض معظم الألمان استئناف فعاليات البوندسليغا في هذا الوقت حسب نفس الاستطلاع.

مشهد من إدارة الصحة في برلين في أوج جائحة كورونا في نيسان/ ابريل 2020 (صورة من الأرشيف)

تظهر استطلاعات الراي أن معظم الألمان يعارضون تخفيف اجراءات الغلق بسبب كورونا ويعارضون عودة نشاط البوندسليغا(صورة رمزية من الأرشيف)

قال 56 بالمئة ممن شملهم استطلاع جديد أجري في ألمانيا وأعلنت نتائجه اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020) إنهم يشككون في خطط رفع الإجراءات، التي منعت الألمان من التجمع وأبقت العديد من الشركات مغلقة، على الرغم من إعادة فتح بعض مجالات الحياة العامة تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.

مختارات

وقال 40 بالمئة إنهم يرغبون في مزيد من تخفيف الإرشادات التوجيهية خلال الأسابيع المقبلة. فيما لم يتمكن 3 بالمئة من تحديد موقفهم، بينما رفض 1 بالمئة إبداء رأيهم.

ويميل أولئك الذين أرادوا تخفيف الإرشادات التوجيهية إلى القول بأنهم يدعمون الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وشمل الاستطلاع عينة من 1034 شخصا وأجري يومي الثلاثاء والأربعاء لصالح دويتشلاند تريند، التي تديرها شبكة تلفزيون إيه أر دي (ARD) الألمانية العامة. وأجري الاستطلاع بهامش خطأ يتراوح بين 1.4 إلى 3.1 بالمئة.  

معظم الألمان يعارضون استئناف البوندسليغا

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية أن معظم الألمان يعارضون استئناف فعاليات الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في هذا الوقت.

وانتقد 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استئناف فعاليات الموسم في هذا التوقيت حيث يستأنف الموسم فعالياته بداية من غد السبت فيما أكد ثلث المشاركين (31 بالمئة) تأييدهم التام لإقامة المباريات. وفي المقابل، أكد 12 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يهتمون بكرة القدم فيما لم يعط 1 بالمئة أي إجابة.

وكانت فعاليات البوندسليغا توقفت في منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وذلك قبل المراحل التسعة الأخيرة من الموسم. ولكن مباريات هذه المراحل ستستأنف بداية من السبت المقبل على أن تقام بدون جماهير. وفي المقابل، ينتظر استئناف بطولات أخرى كبيرة مثل الدوري بكل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا خلال حزيران/ يونيو المقبل.

ميدانياً، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152. كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.

م.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  