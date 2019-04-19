 استطلاع: فوز ساحق للممثل زيلينسكي في رئاسيات أوكرانيا | أخبار | DW | 21.04.2019

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أخبار

استطلاع: فوز ساحق للممثل زيلينسكي في رئاسيات أوكرانيا

إذا صحت المعطيات التي قدمتها ثلاثة مراكز استطلاع رأي فإن أوكرانيا أمام تغيير تاريخي. وحسب هذا الاستطلاع فإن الممثل الكوميدي زيلينسكي، عديم الخبرة السياسية، تفوق بشكل ساحق على الرئيس المنتهية ولايته بترو بروشينكو.

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Wolodymyr Selenskyj (Reuters/V. Ogirenko)

حقق الممثل فولوديمير زيلينكسي الأحد (21 نيسان/ أبريل 2019) فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصد زيلينسكي (41 عاما) 73,2 في المائة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية مقابل 25,3 في المائة لبوروشنكو (53 عاما)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.

في غضون ذلك تعرض زيلينسكي لغرامة اليوم الأحد ،لأنه أظهر ورقة اقتراعه علانية للجمهور، حسبما قال مدير حملته ديمتري رازومكوف. وتعتبر أوكرانيا أن عرض بطاقة الاقتراع علنا جنحة، وتساعد هذه القاعدة في الحفاظ على السرية في العملية الانتخابية.

وقال رازومكوف مدير الحملة في بيان مصحوبا بصورة لضابط شرطة يملأ الأوراق مع زيلينسكي: "يتعين على الجميع الالتزام بالقانون".  ولم يتم الكشف عن قيمة الغرامة، فيما قدر محامون أنها لن تزيد على 30 دولارا.

م.أ.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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