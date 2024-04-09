استطلاع: غالبية الألمان مع توجيه انتقادات أكثر حدة لإسرائيل

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تؤيد توجيه الحكومة الألمانية انتقادات أكثر حدة لإسرائيل بسبب حرب غزة، فيما يرى 36% منهم أنه يتعين التحفظ خلال توجيه انتقادات للدولة العبرية. وهذا يتسق إلى حد كبير مع استطلاع سابق.

كشف استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" الألمانيتين، أن 57% من الألمان يؤيدون توجيه عبارات أكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.

في المقابل رأى 36% من الألمان في الاستطلاع، الذي نشر اليوم (التاسع من أبريل/نيسان 2024)، أنه يتعين على الحكومة الألمانية التحفظ خلال توجيه انتقادات لإسرائيل، بينما لم تحدد الـ7% المتبقية موقفها من الأمر.

وكانت نتائج استطلاع سابق نشرت يوم 22 مارس/آذار الماضي قد كشفت أن غالبية المستطلعة آرائهم (69%) يرون أن الإجراء العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مبررا في ضوء سقوط العديد من الضحايا المدنيين من سكان القطاع.

وأعرب 87% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن على الغرب أن يمارس المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحسين إمدادات سكان القطاع من غذاء وأدوية، مقابل 7% رفضوا هذا الرأي.

وتعرضت إسرائيل مؤخرا لضغوط دولية أكبر بسبب العملية العسكرية التي تشنها في قطاع غزة عقب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتتركز الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل - من بين أمور أخرى - حول العدد الكبير من الضحايا المدنيين وتدهور الإمدادات لسكان القطاع. ودعا ممثلو الحكومة الألمانية إلى زيادة إمدادات المواد الغذائية على وجه الخصوص.

باريس تقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين أن 33.207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ / رويترز)