استطلاع: غالبية الألمان مع تمديد العمل بتذكرة الـ9 يورو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد إينزا (INSA) لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) أن 70% يؤيدون تمديد العمل بتذكرة التسعة يورو مقابل 18% عارضوا التمديد.
يذكر أن الحكومة الألمانية طرحت تذكرة شهرية فئة 9 يورو يمكن لحاملها التنقل عبر وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا في شهور حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس.
وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك في ظل التضخم المرتفع من ناحية وإلى جعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية من ناحية أخرى.
وقبل أسبوع كشف استطلاع حديث للرأي أن أربعة من بين كل عشرة ألمان (43%) لديهم احتياطيات مالية ضئيلة، لا تزيد عن ألف يورو، لمواجهة أي نفقات ضرورية مفاجئة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية "تيم بنك"، فإن 9% من هذه المجموعة ليس لديهم أي احتياطيات مالية لنفقات غير متوقعة.
وقبل عشرة أيام، كشف استطلاع حديث للرأي أن 16% من الألمان تخلوا عن تناول وجبات منتظمة بسبب ارتفاع التضخم.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية أن 13% آخرون يفكرون في تقليل عدد وجباتهم اليومية إذا استمر التضخم في الارتفاع. وفي المقابل، بلغت نسبة من أجابوا بالنفي على السؤال: "هل تتخلى عن تناول وجبات منتظمة بسبب التضخم المرتفع؟" 68%.
خ.س/ أ.ح (د ب أ)
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات في حزيران/ يونيو وتموز/ويوليو وآب/ أغسطس 2022، 9 يورو فقط. وتجدر الإشارة إلى أن التذكرة صالحة لعروض نقل شركة دويتشه بان للقطارات المحلية والإقليمية فقط دون القطارات السريعة. لا تفوّت زيارة طريق الغابة السوداء الذي يعبر جسر رافينا (في الصورة) في جنوب ألمانيا.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى زالتزبورغ
كما هو الحال في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، يمكن لأي شخص شراء التذكرة الشهرية في ميونيخ مقابل 9 يورو فقط في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس. ولكن هناك المزيد، يمكن لعشاق السفر، السفر بالقطار على طول الطريق عبر جبال الألب إلى مدينة زالتزبورغ النمساوية الجميلة، على خط ميريديان البافاري والذي سيكون متاحا أيضا مع التذكرة الرخيصة الجديدة.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 و RB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. ولكن تذكر عند التخطيط لرحلتك أن عرض تذكرة التسعة يورو لا ينطبق على القطارات التالية: ICE و IC و EC و Flixtrain.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
من أجمل المناطق في ألمانيا، موقع خلاب محاط بجبال الألب. ويمكن الوصول أيضاً إلى منطقة منتجع بحيرة تيغرنزي بسعر منخفض للغاية لمدة 90 يوماً في الصيف. ابتداءً من ميونيخ، يمكن السفر بالقطار البافاري أوفرلاند ("Bayerische Oberlandbahn") إلى مدينتين على البحيرة الرائعة "غموند" ومدينة تيغرنزي.
-
ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من برلين إلى بحر البلطيق
لا يكتمل صيف برلين دون رحلة شمالا إلى ساحل بحر البلطيق. إذ بفضل التذكرة الرخيصة الجديدة، ستكون زيارة المدن الساحرة أسهل من أي وقت مضى، مثل شترالسوند (في الصورة)، مع القطارات الإقليمية. ومع ذلك، تحذر شركة دوتيشه بان من أنه قد لا يكون من الممكن إحضار دراجتك. إذ من المتوقع أن تكون القطارات مزدحمة جدا خصوصاً في آب/ أغسطس، لذا فكر في استئجار دراجة في وجهتك. سارة هوكال/ ريم ضوا.