استطلاع: غالبية الألمان مع تمديد العمل بتذكرة الـ9 يورو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد إينزا (INSA) لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (19 حزيران/يونيو 2022) أن 70% يؤيدون تمديد العمل بتذكرة التسعة يورو مقابل 18% عارضوا التمديد.

يذكر أن الحكومة الألمانية طرحت تذكرة شهرية فئة 9 يورو يمكن لحاملها التنقل عبر وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا في شهور حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس.

وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك في ظل التضخم المرتفع من ناحية وإلى جعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية من ناحية أخرى.

وقبل أسبوع كشف استطلاع حديث للرأي أن أربعة من بين كل عشرة ألمان (43%) لديهم احتياطيات مالية ضئيلة، لا تزيد عن ألف يورو، لمواجهة أي نفقات ضرورية مفاجئة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية "تيم بنك"، فإن 9% من هذه المجموعة ليس لديهم أي احتياطيات مالية لنفقات غير متوقعة.

وقبل عشرة أيام، كشف استطلاع حديث للرأي أن 16% من الألمان تخلوا عن تناول وجبات منتظمة بسبب ارتفاع التضخم.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية أن 13% آخرون يفكرون في تقليل عدد وجباتهم اليومية إذا استمر التضخم في الارتفاع. وفي المقابل، بلغت نسبة من أجابوا بالنفي على السؤال: "هل تتخلى عن تناول وجبات منتظمة بسبب التضخم المرتفع؟" 68%.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)