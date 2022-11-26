استطلاع: غالبية الألمان لا يريدون عودة ميركل كمستشارة!

أظهرت دراسة أن أغلبية واضحة من الألمان لا ترغب في تولي أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا مجددًا.



وقال 71% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم إنهم لا يرغبون في عودة السياسية المحافظة، التي تنحت العام الماضي بعد 16 عامًا قضتها مستشارة لألمانيا، إلى منصبها، حسبما أظهر استطلاع إلكتروني أجراه معهد "سيفي" لصالح مجموعة فونكه الإعلامية.

وأظهر الاستطلاع أن أقل من الربع، أو 23% بالتحديد، أعربوا عن رغبتهم في عودة ميركل لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومع ذلك، قال نحو 43% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن ميركل قامت بعمل أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتس، السياسي الاشتراكي الديمقراطي، بينما قال 41% إن شولتس أفضل من ميركل.

واستطلع معهد "سيفي" آراء 5003 مواطنين يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)