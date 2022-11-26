 استطلاع: غالبية الألمان لا يريدون عودة ميركل كمستشارة! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2022

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استطلاع: غالبية الألمان لا يريدون عودة ميركل كمستشارة!

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي الألمان لا يرغبون في عودة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل إلى المنصب مجددًا، في حين أبدى أقل من الربع رغبتهم في عودة ميركل لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا.

المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل (07.06.2022)

تنحت ميركل العام الماضي بعد 16 عامًا قضتها مستشارة لألمانيا

أظهرت دراسة أن أغلبية واضحة من الألمان لا ترغب في تولي أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا مجددًا.

مختارات

وقال 71% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم إنهم لا يرغبون في عودة السياسية المحافظة، التي تنحت العام الماضي بعد 16 عامًا قضتها مستشارة لألمانيا، إلى منصبها، حسبما أظهر استطلاع إلكتروني أجراه معهد "سيفي" لصالح مجموعة فونكه الإعلامية.

وأظهر الاستطلاع أن أقل من الربع، أو 23% بالتحديد، أعربوا عن رغبتهم في عودة ميركل لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا.  

ومع ذلك، قال نحو 43% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن ميركل قامت بعمل أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتس، السياسي الاشتراكي الديمقراطي، بينما قال 41% إن شولتس أفضل من ميركل. 

واستطلع معهد "سيفي" آراء 5003 مواطنين يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • USA I Angela Merkel und Joe Biden in Washington

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    أشاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بميركل قائلا إنها "صديقة عظيمة وصديقة شخصية له وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفها بأنها امرأة "تاريخية". وخلافا لسلفه دونالد ترامب فإن علاقة ميركل ببايدن أفضل بكثير. رغم ذلك ظلت العلاقة هادئة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميركل بأنها تتمتع "بروح الدعابة والبراغماتية الحكيمة"، مضيفا أنها "بوصلة أخلاقية لا هوادة فيها". ووجه أوباما الخطاب لميركل بالقول "سعيد جدا لأني أصبحت صديقا لك".

  • Brüssel Präsident des Europäischen Rates Charles Michel Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

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  • Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق جان كلود يونكر هو من الشخصيات التي عملت لسنوات عن قرب مع ميركل. وجمعته بالمستشارة الألمانية عدة قمم أوروبية ودولية. ويقول عن ميركل: "أنا أقدرها كعمل فني كامل. لأنها تتكون من أجزاء كثيرة ... خلال 16 عامًا عملت الكثير على نحو صحيح ولم تقم بأي خطأ جوهري".

  • Belgien | EU Gipfeltreffen in Brüssel - Angela Merkel und Macron

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرب شريك لميركل داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ميركل لم تستجب للكثير من مطالب ماكرون لإدخال إصلاحات مالية في الاتحاد، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر سلبا. وغرد ماكرن مخاطبا ميركل: "شكرًا لك عزيزتي أنغيلا على المعارك التي خضتها من أجل أوروبا".

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     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يبقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الشريك الأكثر صعوبة لميركل خصوصا بسبب دوره في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فجونسون جامل ميركل خلال زيارتها الوداعية إلى لندن. وشكر المستشارة على "التزامها التاريخي، ليس فقط من أجل العلاقات الألمانية البريطانية، ولكن للدبلوماسية في جميع أنحاء العالم".

  • Großbritannien | Antrittsbesuch Angela Merkel bei Tony Blair

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    لو كان الأمر بيد توني بلير لبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن تعامل ميركل مع مفاوضات خروج لندن من الاتحاد: "كان إنجازا رائعا أن نحافظ على التماسك في أصعب مرحلة مرت بها أوروبا".

  • Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    علاقة ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سهلة. واجهتهما مشاكل عدة في عدة مجالات منها ملف حقوق الإنسان. غير أن أردوغان امتدح ميركل ووصفها بـ "الصديقة" و "المستشارة العزيزة" وبأنها "سياسية متمرسة لديها دائما مقاربة معقولة وموجهة نحو الحل".

  • China | Angela Merkel und Xi Jinping | Videokonferenz

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".

  • BG I Angela Merkel mit Tieren

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

  • Dallas Ausstellung mit einem Gemälde von Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".