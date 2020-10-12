استطلاع: غالبية الألمان لا تخشى فقط موجة ثانية من كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان لا يتوقعون أي انخفاض حقيقي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد العام المقبل.

وقال 60% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بقلق "بالغ" أو إلى "حد ما" من حدوث موجة ثانية من الجائحة العام المقبل، بينما ذكر 18% آخرين أنهم لا يشعرون بقلق "على الإطلاق" أو "إلى حد ما".

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة من يشعرون بالقلق من هذا الأمر تبلغ 70% بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما، و54% بين من تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عاما.

ووفقا للاستطلاع، يعتبر 41% من الألمان أنفسهم جزءا من المجموعة المعرضة لخطر الإصابة، وتصل النسبة إلى أدنى مستوى بين الشباب حتى سن الثلاثين (11%)، بينما تبلغ أقصاها (75%) بين من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ولاتزال قواعد السلوك الخاصة بالحماية من العدوى تلقى مستوى عالٍ جدا من القبول، حيث ذكر 91% أنهم يلتزمون بها.

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وشمل الاستطلاع ألف شخص فوق 18 عاما عبر الإنترنت، وأجراه معهد أبحاث السوق "هويته أوند مورجن" خلال الفترة من 11 إلى 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

ويتمثل الخوف الأكبر فيما يتعلق بأزمة كورونا من الإصابة شخصيا بالمرض (23%)، بينما ذكر 20% أن القلق الأكبر يتمثل في إمكانية حدوث انقسام في المجتمع، في حين أعرب 18% آخرون عن خشيتهم من إصابة أحد أفراد عائلتهم بالمرض. وذكر 5% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخشون من فقدان وظائفهم.

وعن أكبر الآمال المرتبطة بأزمة كورونا، ذكر 28% من الألمان حدوث تأثيرات إيجابية على البيئة مثل تحسن جودة الهواء، بينما تحدث 20% عن تطوير حلول رقمية مثل الدراسة عبر الإنترنت أو العمل من المنزل.

ووفقا للاستطلاع، قام 38% من أصحاب الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق التحذير من كورونا الحكومي. ويفكر 18% من بين غير المستخدمين في تنزيل التطبيق إذا ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد. وذكر 16% أنهم قد يفعلون ذلك إذا حصلوا على معلومات أفضل حول التطبيق، مثل طريقة تشغيله أو حماية البيانات.

وأظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 326 ألفا و309 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9626 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 276 ألفا و983 شخصا.

من ناحيته أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 2467 إصابة، استنادا

إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة أمس الأحد 3483، عقب تسجيل 4721 إصابة جديدة أول أمس السبت. وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)