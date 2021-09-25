استطلاع: غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية

في استطلاع للرأي قام به معهد "سيفاي/ Civey "، لصالح صحيفة "أوغسبورغه ألغماينه" الألمانية، نشرت نتائجه الثلاثاء (28 سبتمبر/ أيلول 2021)، اعتبر 71 بالمائة من الألمان أنه "خطأ" ما ادعاه مرشح التحالف المسيحي الديمقراطي أرمن لاشيت عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية حول حقه في منصب المستشارية. وشملت النسبة، 60 بالمائة من المستطلعة آراؤهم ممن قالوا إنه أمر "خاطئ تماما" مقابل 10 بالمائة قالت إنه "خطأ". في المقابل ساند كلام لاشيت 22 بالمائة.
وشمل الاستطلاع نحو 5031 ناخباً. وطُرح سؤال الاستطلاع بشكل مباشر حول التقييم بخصوص ما اعتبره آرمين لاشيت "حقه" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه في الانتخابات.
يذكر أن المحافظين تكبدوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس الأحد خسارة مهينة بمجموع 24,1 بالمائة من الأصوات في تراجع قياسي للحزب منذ نشأة جمهورية ألمانيا الاتحادية. في المقابل فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي بمجموع 25,7 بالمائة ليصبح الاشتراكيون الكتلة القوية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الجديد.
الفارق البسيط بين أكبر حزبين ألمانيين جعل لاشيت في حوار تلفزيوني مباشر للقناة الألمانية (ARD) بثّ فور الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، يعتبر أن الناخب منحه تفويضاً لتشكيل حكومة ائتلافية. وواجه لاشيت بعد ذلك انتقادات قوية حتى من داخل حزبه، دفعته إلى التراجع متحدثا في اليوم التالي عن "عرض" يقدمه حزبه للمشاركة في تحالف حكومي مع الحزبين الصغيرين، الخضر والحزب الليبرالي الحر. ومن الوارد جدا أن يصل المعسكر المحافظ إلى مكتب المستشارية في حال فشل غريمه الاشتراكي فيتشكيل حكومة ائتلافية، ومن تمّ قد يصبح لاشيت بالفعل مستشار ألمانيا القادم.
غير أن أول استطلاع للرأي يجرى بخصوص تصريحات لاشيت تحديدا، لم يحصد الأخير سوى على مساندة ناخبي معسكره المحافظ، حيث أعرب 55 بالمائة من المستطلعة آراؤهم من أعضاء أو من ناخبي التحالف المسيحي الدمقراطي عن تفهمهم لموقف لاشيت. في ذات الوقت بلغت نسبة المعارضين داخل الحزب 33 بالمائة.
نتائج مشابهة أظهرها استطلاع آخر للرأي قام به معهد "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد"، نشرت نتائجه أيضا الثلاثاء، إذ رفض 51 بالمائة من الألمان تولي لاشيت منصب المستشارية مقابل 21 بالمائة أيدوا ذلك، بينما بلغت نسبة المؤيدين من معسكر الاتحاد المسيحي الديمقراطي 44 بالمائة. أما بين المتعاطفين مع الأحزاب الأخرى فلم تتعدى النسبة 13 بالمائة لصالح لاشيت. في المقابل صوت 43 بالمائة من المستطلعة آراؤهم بدعمهم لتولي الاشتراكي أولاف شولتس منصب المستشار.
وركز الاستطلاع الذي أجري لصالح "بيلد" على السؤال حول من تراه الأنسب لمنصب المستشارية؟.
وأظهر استطلاع آخر أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الصادرة اليوم الثلاثاء أن 51% من الألمان يرون أنه لا ينبغي للاشيت البقاء في منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، بينما أيد 21% استمراره في المنصب. ولم تحدد باقي النسبة موقفها. وذكر 13% فقط أنهم يريدون أن يتولى لاشيت منصب المستشار.
و.ب/ع.ج.م (د ب أ، بيلد)
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الأوفر حظا لمنصب المستشارية
أوضحت التوقعات حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26% فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25% . اولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي، نجح في كسب ثقة الناخب الألماني من خلال موضوعيته وخبرته خلال الحملة الانتخابية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
ماذا بعد؟
المرشح عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت الذي تراجع حزبه كثيرا مقارنة بآخر انتخابات جرت عام 2017. خيبة الامل بادية بوضوح على وجوه قيادة الحزب.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
فرحة الإشتراكيين
الاشتراكيون متقدمون في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية. الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لارس كلينغبيل أعلن أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
التصويت عبر البريد ..نسبة تاريخية
بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا عن طريق البريد في بعض المدن الألمانية 40 بالمائة. الصورة في مركز المعارض الدولي في ميونيخ، حيث تفرز الأصوات القادمة عبر البريد، نتائجها لا تظهر للعلن إلا بعد انتهاء التصويت، كي لا تؤثر على نتائج الانتخابات.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
أجواء بافارية في يوم الاقتراغ
ناخبة بزي بافاريا التقليدي تضع ورقتها الانتخابية في الصندوق في مركز الاقتراع بمنطقة بايرشتزيل في بافاريا. الحزب الحاكم في بافاريا هو الحزب المسيحي الاجتماعي الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي. الحزبان شكلا اتحادا مسيحيا منذ عقود يشكل جبهة المحافظين في الخريطة السياسية الألمانية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الكلب كان حاضراً
كلب قررت صاحبته أن لا تتركه وحيدا في المنزل عند خروجها للتصويت، كما يبدو فإن الكلب يبدو سعيدا بهذا الحدث الديمقراطي.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
في السر
الانتخابات البرلمانية في ألمانيا سرية، أي يمنع إظهار الاختيارات في الورقة الانتخابية كي لا يمكن التأثير على الناخبين الآخرين. السباق حامي الوطيس بين الاشتراكيين - الديموقراطيين والمحافظين على تولي السلطة خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل التي قرّرت الخروج من الحياة السياسية بعدما حكمت البلاد على مدى 16 عاما.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
مركز اقتراع الكنيسة
كنيسة مارينمونستر استعملت كمركز اقتراع. وصل إجمالي عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى 47 حزبا، ولكل ناخب صوتان أحدهما للمرشح المباشر عن دائرته الانتخابية والثاني للحزب، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 299 دائرة.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
التراخت
التراخت هي بدلة نسائية ترتديها المرأة في جنوب ألمانيا، في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبيرغ. هذه السيدة قررت منح صوتها بالانتخابات، مرتدية الملابس التقليدية في ولاية بادن فورتمبيرغ. يحكم الولاية حزب الخضر ورئيس وزرائها منذ عام 2012 فينفريد كريتشمان، وهي الولاية الأولى التي يحكمها رئيس وزراء من هذا الحزب منذ تأسيسه.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
الأخطاء تلاحق لاشيت
الكاميرات تراقب مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية أريمن لاشيت، هذه المرة اصطادته وهو يضع الورقة الانتخابية من دون أن يطويها بشكل صحيح. لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين - فيستفاليا ويعتبر خليفة ميركل في سياستها المؤيدة للتعدية الثقافية.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
بالكمامة
مرشحة الخضر لمنصب المستشارية أنالينا بيربوك قبيل دخلوها المركز الانتخابي. ارتكبت زعيمة الحزب أنالينا بيربوك سلسلة من الأخطاء قبل الصيف، فاضطرت إلى الدفاع عن نفسها بمواجهة اتهامات بانتحال مقاطع من كتابها وتقاضي علاوات لم تصرح بها، الأمر الذي دفع بحظوظها للوصول إلى المنصب بالتراجع في استطلاعات الرأي.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
خيبة ما بعد الفرحة
بعد أن كان الحزب متقدما بنتائج الاستطلاعات في قبل أشهر وكانت مرشحته أنالينا بيربوك المرشحة الأوفر حظا لنيل منصب المستشارية، تراجع الحزب بسبب أخطاء المرشحة بيربوك. أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني حصول الخضر على المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14,5 و15% .
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
اليسار
حفلة لناخبي حزب اليسار، تبدو خيبة الأمل واضحة على الوجوه بعد ظهور نتائج الانتخابات. اذ حصل على 5 بالمائة فقط، حسب نتائج النتائج الأولية التي بثتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
حزب البديل
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، حصد ما بين 10 و11 بالمائة من النتائج . لا الإشتراكيون ولا الاتحاد المسيحي يرغب بتشكل ائتلاف يضم حزب البديل.
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صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟
خيبة أمل
شباب من الحزب المسيحي الديمقراطي وتبدو خيبة الأمل ظاهرة على وجوههم. بعد 16 عاما من حكم الحزب بقيادة المستشارة ميركل، تراجع الحزب بشكل كبير ليحصد ما نسبته 25 بالمائة حسب النتائج الأولية. إعداد: عباس الخشالي
الكاتب: عباس الخشالي