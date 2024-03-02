استطلاع جديد يرجح كفة ترامب على حساب بايدن

أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديموقراطيين. في المقابل قال 97 في المئة ممن صوتوا لترامب في 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة.

تراجع الرئيس جو بايدن في مواجهة منافسه المحتمل دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أظهر استطلاع جديد للرأي نشر السبت (الثالث من مارس/آذار 2024)، وذلك قبل أيام من أهم محطاتموسم الانتخابات التمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" شمل 980 ناخبًا مسجلًا، بأن 48% منهم سيختارون ترامب، مقابل 43% فقط لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.

ويأتي الاستطلاع قبل أيام من "الثلاثاء الكبير" الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من عشر ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة نيكي هايلي.

وتوصّل الاستطلاع إلى أنّ الديموقراطي بايدن يعاني، على الرغم من العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لإقناع الأميركيين بأنّ سياساته تعود عليهم بالفائدة. وقال واحد فقط من كلّ أربعة ناخبين إنّ البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح، بينما رأى أكثر من ضعف هذه النسبة أنّ سياسات بايدن أضرّت بهم بدلاً من مساعدتهم.

وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديموقراطيين، مثل العمّال والناخبين من غير البيض. وفيما تمكّن ترامب من توحيد قاعدته بشكل ملحوظ، إذ قال 97% ممن صوتوا له في عام 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة، تعهّد 83% فقط ممن صوّتوا لبايدن في 2020، بالتصويت له مجددًا. وأعرب 10% من المقترعين له حينها، عن تأييدهم لترامب حاليا.

ترامب يستعرض قوته في ميشيغان وميزوري

وفاز ترامب اليوم السبت بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان حيث عاني الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.

وتمثل ميشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وفاز ترامب أيضا في ولاية ميزوري وفقا لتوقعات وكالة أسوشييتد برس للأنباء. وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هيلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.

ويرى محللون أن هيمنة ترامب على الانتخابات للجمهوريين تخفي معارضة شديدة لترشحه لدى الجمهوريين المعتدلين والمستقلين الذين يحتاج إلى أصواتهم لهزيمة بايدن.

ولم يتضح بعد عدد ناخبي بايدن المترددين الذين قد يجدون أنفسهم مرغمين على الاقتراع لصالحه لعدم رؤية ترامب يعود إلى البيت الأبيض.

ويخوض ترامب الانتخابات بينما يواجه 91 تهمة جنائية، ويُتوقع أن تبدأ واحدة من محاكماته الأربع على الأقل قبل يوم الاقتراع المقرر في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر. ويسعى ترامب إلى تأخير محاكمته قدر الامكان الى ما بعد الانتخابات على اقل تقدير.

بالمقابل يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس بايدنالذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية.

هـ.د/ع.ش (أ ف بـ، رويترز)