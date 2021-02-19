استطلاع: ثلث الألمان يرفضون التطعيم ضد كورونا وتقييد الحريات

أعرب ثلث الألمان (33 في المائة) عن رفضهم لتقييد الحريات من خلال الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك وفقا لدراسية ميدانية أجريت على أكثر من 1000 شخص لصالح مؤسسة بيرتلسمان على عينة من المبحوثين. المثير في نتائج هذه الدراسة، التي أجريت نهاية 2020 ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء (24 فبراير/شباط 2021)، أن ثلث الألمان (34 في المائة) يرفضون التطعيم ضد الفيروس، وأكدوا أنهم لن يخضعوا للتطعيم.

ونقل موقع مجلة "شبيغل" عن مؤسسة بيرتلسمان ملاحظتها أن الموقف السلبي تجاه التطعيمات والقيود المفروضة على الحريات هو أعلى من المتوسط بين الأشخاص الذين يركزون على الأداء والنجاح بشكل خاص.

من جانبها كانت مجلة "شبيغل" قد أجرت مسحا وتوصلت من خلاله إلى أن نسبة الذين لديهم الاستعداد لآخذ اللقاح ضد كورونا تبلغ 74 في المائة، مع التأكيد على رغبتهم في اختيار نوع اللقاح المفضل لديهم.

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وأمس الثلاثاء نقلت مصادر عن المستشارة أنغيلا ميركل قولها لنواب من حزبها الديمقراطي المسيحي "نحن الآن في الموجة الثالثة"، محذرة من أن أي تخفيف لإجراءات الإغلاق العام ، التي فُرضت أواخر العام الماضي ومُددت حتى السابع من مارس آذار، ويجب أن يتم بحذر وبشكل تدريجي، حسبما قال مصدران حضرا الاجتماع لرويترز.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و7 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبلغ عدد الإصابات يوم الأربعاء الماضي 7 آلاف و556 إصابة. وسجل المعهد 422 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 560 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و402 ألف و818 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 68 ألفا و740 حالة.

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ، شبيغل)