استطلاع: ثلث الألمان يتمنون خروجا مبكرا لميركل من المستشارية

أعرب 38 بالمائة من الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتهم في أن تترك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها قبل انتهاء الدورة التشريعية عام 2021. وفي المقابل، ذكر 43 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يريدون أن تُكمل المستشارة مهام منصبها كما هو مقرر حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية، بينما لم يبد 18 بالمائة من المشاركين رأيهم في الأمر.

يذكر أن ميركل تخلت عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي مطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري بعد أن تولت المنصب على مدار 18 عاما. وتعتزم ميركل استكمال مهام منصبها كمستشارة حتى نهاية الدورة التشريعية في عام 2021، لكنها أعلنت أيضا عدم الترشح لشغل هذا المنصب مجدداً.

أتباع حزب الخضر مفاجأة

وذكر 66 بالمائة من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، و65 بالمائة من أنصار حزب الخضر و48 بالمائة من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي و47 بالمائة من أنصار الحزب الديمقراطي الحر و50 بالمائة من أنصار حزب "اليسار" أنهم يريدون أن تكمل المستشارة فترتها حتى عام 2021. وبهذا تكون شعبية ميركل لدى أتباع حزب الخضر بنفس مقدار أنصارها داخل حزبها، التحالف المسيحي الديمقراطي.

وفي المقابل، ذكر 78 بالمائة من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أنهم يريدون خروج ميركل من منصبها على نحو مبكر، بينما ذكر 10 بالمائة فقط أنهم يريدون أن تواصل مهامها حتى عام 2021.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشمل الاستطلاع، الذي تم خلال الفترة من 18 حتى 20 كانون أول/ يناير الجاري، 2021 مواطناً ألمانياً.

ص.ش/و.ب (د ب أ)