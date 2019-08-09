 استطلاع: تقدم الاشتراكيين والمحافظين بولايتين في شرق ألمانيا | أخبار | DW | 22.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاع: تقدم الاشتراكيين والمحافظين بولايتين في شرق ألمانيا

بدد استطلاع رأي جديد مخاوف المحافظين والاشتراكيين في ولايتي زاكسن وبراندنبورغ، بشأن تقدم حزب البديل عليهما في انتخابات محلية تجرى بعد نحو أسبوع. إذ حقق الحزبان تقدما إلى جانب حزب اليسار، في حين تراجع الخضر في الولايتين.

Große Koalition CDU SPD (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

أظهر استطلاع أجري في ولاية براندنبورغ الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الخميس (22 آب/ أغسطس 2019) أن نسبة التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الاشتراكي الديمقراطي متساوية في ولاية براندنبورغ التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية بعد عشرة أيام ليقتسم الحزبان أعلى الأصوات.

مختارات

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية. (17.07.2019)

أظهرت مقاطع فيديو في مركز لطالبي اللجوء في شرق ألمانيا قيام أفراد حراسة بالتعدي على رجل وإهانته وركله، بينما كان آخرون يراقبون. وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، كما تم إيقاف أربعة من أفراد الحراسة عن العمل. (09.08.2019)

وحاز الحزبان وفقا لنتائج الاستطلاع الذي قام به معهد إحصاءات الرأي "إنفراتست ديامب" بتكليف من القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي" على نسبة 22 بالمئة لو أن الانتخابات أجريت يوم الأحد المقبل على حد ما أفاد به الاستطلاع.

ويعني هذا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي اكتسب 4 نقاط بالمئة مقارنة باستطلاع "براندنبورغ ترند" الذي أجري في بداية حزيران / يونيو الماضي، بينما زاد حزب البديل رصيده نقطة واحدة. وجاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، في المركز الثالث وفقا للاستطلاع بحصوله على 18 بالمئة بزيادة نقطة واحدة بينما حصل اليسار على 15 بالمئة بزيادة نقطة واحدة أيضا. وخسر الخضر خسارة كبيرة حيث تراجعوا خمس نقاط بالمئة عن النتيجة التي حققوها في بداية حزيران / يونيو الماضي التي بلغت 12 بالمئة.

أما في ولاية زاكسن التي تقع في شرقي ألمانيا وستجرى انتخابات محلية فيها أيضا في الأول من سبتمبر/ أيلول، فتقدم حزب الاتحاد المسيحي أربع نقاط إلى 30 بالمئة، مقارنة باستطلاع سابق جرى بداية جرى في بداية شهر يوليو/ تموز الفائت، متقدما على حزب البديل من أجل ألمانيا بـ 6 نقاط بالمئة الذي حل ثانيا بـ 24 بالمئة.

وحل حزب اليسار ثالثا خلف البديل بـ 16 بالمئة يليهم الخضر بـ 11 بالمئة ومن ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ 7 بالمئة، والحزب الليبرالي حصل في الاستطلاع على 5 بالمئة من أصوات المشاركين فيه.

ع.ج/ ز.أ.ب (د ب أ)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Wahlkampf Sachsen-Anhalt AfD Wahlkampfabschluss

أغلبية الألمان ضد مشاركة حزب البديل بأي حكومة محلية في شرقي البلاد 09.08.2019

قبل فترة قصيرة من الانتخابات المزمعة في ثلاث ولايات شرقية تعد معاقل لحزب البديل من أجل ألمانيا، رفضت أغلبية الألمان تعاون أي حزب مع الحزب الشعبوي، مؤكدين أن الأداء السياسي سيزداد سوء في حال مشاركتة في الحكومات المحلية.

Deutschland Symbolbild AfD

استطلاع: "البديل" أولا وحزب ميركل رابعا بولاية براندنبورغ 17.07.2019

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية.

Deutschland Symbolbild CDU und SPD | Merkel und Scholz

سياسي محافظ يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل 03.08.2019

أعرب المرشح الرئيسي لحزب ميركل في ولاية براندبورغ عن اعتقاده بأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا سينهار بعد انتخابات مزمعة بولايتين بشرق البلاد. بينما يريد سياسي يسعى لرئاسة الحزب الاشتراكي لإنهاء الائتلاف مع المسيحيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  