 استطلاع: تراجع تاريخي لحزب وزير الداخلية المتحفظ على سياسة ميركل | أخبار | DW | 11.10.2018

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أخبار

استطلاع: تراجع تاريخي لحزب وزير الداخلية المتحفظ على سياسة ميركل

قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات في ولاية بافاريا، استطلاع جديد للرأي يؤكد تراجعا غير مسبوق في شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي المتحفظ على سياسة المستشارة ميركل في الهجرة. بخلاف حزب الخضر المدافع عن اللاجئين.

CSU-Parteitag und Wahlkampfkundgebung (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

لم يمنح آخر استطلاع للرأي للحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينفرد بحكم ولاية بافاريا الألمانية سوى 32,9 بالمائة من أصوات الناخبين. في المقابل حصل حزب الخضر وفقا للاستطلاع الذي أجري على الإنترنت على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني بعد الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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كسْب شبيبة الاتحاد المسيحي إلى جانبها، والفوز بانتخابات ولايتي بافاريا وهيسن ورئاسة حزبها، هذه بعض التحديات التي تواجه المستشارة ميركل قبل نهاية هذه السنة، أما السؤال المطروح فهو، ما مدى قوة المستشارة في مواجهتها؟ (10.10.2018)

رفضت المستشارة الألمانية بشكل قاطع أي ائتلاف لحزبها المسيحي الديمقراطي مع حزب "البديل" اليميني الشعبوي، بعد أن قال رئيس جناح حزبها في ولاية سكسونيا بأنه لا يستبعد هذا الاحتمال. (27.09.2018)

فيما يستمر الشد والجذب بين الحزبين المحافظين الحليفين بشأن إجراءات طرد اللاجئين على الحدود، وفق رغبة وزير الداخلية زيهوفر، عبر نائب المستشارة ميركل ووزير المالية شولتس عن رفضه لفكرة إجراء انتخابات مبكرة في البلاد. (23.06.2018)

وأجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس (11 تشرين الأول/ أكتوبر) معهد سيفي المتخصص في قياسات الرأي، وذلك لصالح صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه"، إضافة إلى موقع "شبيغل أولاين".

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا وفقا لذات الاستطلاع على 12,8بالمائة من أصوات المشاركين ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية وليدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه إذا أكدت الانتخابات هذه النتيجة.

وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع (11,01 بالمائة) وفقا للاستطلاع ذاته والحزب الديمقراطي الحر في المركز الخامس (5,9 بالمائة) وهي نتيجة تحيي الأمل في الحزب الليبرالي لدخول برلمان الولاية وهو هدف توقع الاستطلاع أن يعجز اليسار عن تحقيقه حيث أكدت نتائج الاستطلاع أنهم لن يحصلوا على أكثر من 3,9 بالمائة من أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الولاية يوم الأحد القادم. وأكدت جميع استطلاعات الرأي المعلنة إلى غاية اللحظة أن حزب البافاري سيكون بحاجة إلى شريك في الحكومة غير أن مسؤولي الحزب استبعدوا تحالفا ثنائيا مع حزب الخضر، مفضلين حزب المستقلين. غير أن ذلك رهين بعدد الأصوات التي سيحققها هؤلاء.

و.ب/ م.س (د ب أ، ا ب د) 

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  • Mit dem Kinderwagen ins Museum

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

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    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    عادات وتقاليد

    أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.

  • Oktoberfest Lebkuchenherz I mog Di

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    سحر المدينة الخاص

    بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة


مختارات

عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

ميونيخ أبرز مدن ألمانيا ووسط أوروبا، مدينة عريقة بثقافة بافارية خالصة. فيها أكبر مهرجان شعبي في العالم وتحمل أسرار ثقافة مملكة بافاريا التي أمتدت لمئات السنين، وفيها أشهر أنواع البيرة وأقدم حاناتها في العالم. (02.09.2018)  

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