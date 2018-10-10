استطلاع: تراجع تاريخي لحزب وزير الداخلية المتحفظ على سياسة ميركل

لم يمنح آخر استطلاع للرأي للحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينفرد بحكم ولاية بافاريا الألمانية سوى 32,9 بالمائة من أصوات الناخبين. في المقابل حصل حزب الخضر وفقا للاستطلاع الذي أجري على الإنترنت على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني بعد الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس (11 تشرين الأول/ أكتوبر) معهد سيفي المتخصص في قياسات الرأي، وذلك لصالح صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه"، إضافة إلى موقع "شبيغل أولاين".

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا وفقا لذات الاستطلاع على 12,8بالمائة من أصوات المشاركين ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية وليدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه إذا أكدت الانتخابات هذه النتيجة.

وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع (11,01 بالمائة) وفقا للاستطلاع ذاته والحزب الديمقراطي الحر في المركز الخامس (5,9 بالمائة) وهي نتيجة تحيي الأمل في الحزب الليبرالي لدخول برلمان الولاية وهو هدف توقع الاستطلاع أن يعجز اليسار عن تحقيقه حيث أكدت نتائج الاستطلاع أنهم لن يحصلوا على أكثر من 3,9 بالمائة من أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الولاية يوم الأحد القادم. وأكدت جميع استطلاعات الرأي المعلنة إلى غاية اللحظة أن حزب البافاري سيكون بحاجة إلى شريك في الحكومة غير أن مسؤولي الحزب استبعدوا تحالفا ثنائيا مع حزب الخضر، مفضلين حزب المستقلين. غير أن ذلك رهين بعدد الأصوات التي سيحققها هؤلاء.

و.ب/ م.س (د ب أ، ا ب د)