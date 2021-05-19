استطلاع: تحالف ميركل المسيحي يستعيد الصدارة من الخضر

أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "ديموسكوبي ألنسباخ" لصالح صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" الألمانية، أن تحالف المستشارة أنغيلا ميركل، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، استعاد صدارة قائمة أقوى الأحزاب في البلاد، حيث حصل على نسبة تأييد 27.5 في المائة ممن لهم حق الانتخاب، بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أجري نهاية نيسان/ أبريل الماضي وأوائل أيار/ مايو الجاري.

وحصل حزب الخضر على 24% بتراجع بمقدار نقطتين . وأتفق التحالف المسيحي على ترشيح أرمين لاشيت لمنصب المستشارية خلفاً لميركل، فيما سمى حزب الخضر آنا لينا بيربوك كمرشحة للمنصب.

وأظهرت النتائج حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي على 16 في المائة، بتراجع بمقدار نقطة مئوية، وحصول الحزب الديمقراطي الحر على 10 في المائة (دون تغيير)، فيما حصل حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي على 10 في المائة، بزيادة نقطة.

وخسر اليسار 0.5 نقطة ليحصل على 6.5 في المائة.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين الأول والثالث عشر من من أيار/ مايو، وشاركت فيه عينة مكونة من 1027 شخص فوق سن الـ16.

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، التي ستنهي 16 عاماً من مستشارية ميركل، في السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ع.ج.م/ ي.أ (د ب أ)