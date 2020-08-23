استطلاع: الألمان يؤيدون ائتلافاً حاكماً من اتحاد ميركل والخضر

أظهر استطلاع رأي حديث أن نحو نصف المواطنين الألمان الذين يحق لهم الانتخاب يفضلون تشكيل ائتلاف حاكم مكون من الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع حزب الخضر أكثر من تشكيل ائتلاف مكون الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والخضر.

وجاء في استطلاع معهد "ديماب" الذي تم إجراؤه لصالح صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد (23 آب/ أغسطس 2020) أن 49 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يفضلون تشكيل ائتلاف مكوَّن من الاتحاد المسيحي وحزب الخضر في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فيما ذكر 34 بالمائة فقط أنهم يفضلون تشكيل ائتلاف مكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزبي اليسار والخضر.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا يضم الاشتراكيين الديمقراطيين مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا. جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين يومي 17 و18 آب/ أغسطس الجاري وشمل الاستطلاع 1042 شخصاً ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا.

ع.غ/ م.س (د ب أ)