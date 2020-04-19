استطلاع: إلى هذا الحد هوَت كورونا بشعبية حزب "البديل" الشعبوي!

أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بين الناخبين

الألمان إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا عام 2017.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتار/أمنيد لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية والتي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد (19 نيسان/أبريل 2020)، تراجعت شعبية "البديل" نقطة مئوية واحدة ليحصل الحزب على 9 في المئة، وهي أسوأ نتيجة تأييد له منذ عامين ونصف العام.

واستفاد الائتلاف الحاكم في ألمانيا من رد الفعل الإيجابي إزاء نهج إدارة المستشارة أنغيلا ميركل لتفشي وباء كورونا المستجد في البلاد. وحافظ حزب المستشارة الألمانية، المحافظ، وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري، في استطلاع هذا الأسبوع على نسبة التأييد التي كانا حصلا عليها الأسبوع الماضي، عند 37 في المئة.

مجسم لزعماء حزب البديل الشعبوي، في عربة بكرنفال كولونيا (أرشيف)



ويضم الائتلاف الحاكم (التحالف المسيحي) الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وارتفعت نسبة التأييد للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يسار وسط، بواقع نقطة مئوية واحدة إلى 18 في المئة هذا الأسبوع, مقارنة بالأسبوع الماضي.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 9 وحتى 15 نيسان/أبريل الجاري، 1534 مواطناً ألمانياً. وكان لسؤال محل الاستطلاع: أي حزب يمكن أن يصوت له الناخبون إذا ما أجريت انتخابات اتحادية يوم الأحد المقبل (اليوم).

خ.س/م.س (د ب أ)