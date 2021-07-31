استطلاع: أكثر من 80 % من الألمان مستعدون لتلقي لقاح كورونا

أظهر استطلاع حديث أن نسبة البالغين الذين سيتلقون لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد تتجاوز 80%. وذكر 75% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وذكر 6% آخرون أنهم يعتزمون تلقي اللقاح، وبذلك تصل إجمالي النسبة إلى 81%.

يذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ في استطلاع شبيه تم إجراؤه في أيار/مايو الماضي 74% فقط. وقبل بدء حملة التطعيمات في ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت نسبة من قرروا أخذ اللقاح تبلغ 64% فقط.

وذكر 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع الحديث لمعهد "يوغوف" أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح- وكانت نسبة هؤلاء الأشخاص تبلغ 15% في أيار/مايو الماضي.

وبحسب الاستطلاع، لم يحسم 6% ممن شملهم الاستطلاع قرارهم بشأن تلقي اللقاح حتى الآن.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صرحت يوم الاثنين الماضي بأنها تأمل في الوصول إلى نسبة "تتجاوز 70% وتصل إلى 80%"، ولكنها أشارت إلى أن ذلك لا ينسحب على كل شرائح المواطنين. يشار إلى أنه ليس هناك لقاحات مصرح باستخدامها حتى الآن للأطفال الأقل من 12 عاما. كما أن اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا لم تعلن عن توصية عامة حتى الآن لتلقيح الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وبحسب البيانات الرسمية، تلقى 1ر63% من إجمالي الأشخاص في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوغوف" شمل 2106 أشخاص وتم إجراؤه في الفترة بين 11 و13 آب/أغسطس الجاري.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)