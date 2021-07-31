 استطلاع: أكثر من 80 % من الألمان مستعدون لتلقي لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2021

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استطلاع: أكثر من 80 % من الألمان مستعدون لتلقي لقاح كورونا

تتزايد باطراد في ألمانيا نسبة من يعتزمون تلقى لقاح كورونا، غير أن هناك نسبة ليست بالقليلة تصرح علنا برفضها تلقي لقاح مضاد لكورونا. وكانت المستشارة ميركل قد أعلنت أنها تأمل في أن يتلقى اللقاح حتى 80%" من سكان ألمانيا.

التطعيم ضد كورونا في المستشفى الجامعي غيسن ماربوغ.

أكثر من 80 بالمائة من البالغين في ألمانيا يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا طبقا لاستطلاع رأي أجراه معهد يوغوف لحساب وكالة الأنباء الألمانية.

أظهر استطلاع حديث أن نسبة البالغين الذين سيتلقون لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد تتجاوز 80%. وذكر 75% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وذكر 6% آخرون أنهم يعتزمون تلقي اللقاح، وبذلك تصل إجمالي النسبة إلى 81%.

مختارات

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، مؤكدة أن اللقاح "آمن" للأطفال أيضاً. وستبدأ ألمانيا بتطعيم الأطفال باللقاح اعتباراً من 7 حزيران/يونيو.

رغم التحذير من موجة ثالثة من جائحة كورونا نسب إلى المستشارة أنغيلا ميركل قولها إن بلادها أصبحت تعيشها بالفعل، إلا أن ثلث الألمان يرفضون التطعيم، ونفس النسبة تقريبا ترفض تقييد الحريات من خلال إجراءات منع تفشي الفيروس.

يذكر أن هذه النسبة كانت تبلغ في استطلاع شبيه تم إجراؤه في أيار/مايو الماضي 74% فقط. وقبل بدء حملة التطعيمات في ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت نسبة من قرروا أخذ اللقاح تبلغ 64% فقط.

وذكر 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع الحديث لمعهد "يوغوف" أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح- وكانت نسبة هؤلاء الأشخاص تبلغ 15% في أيار/مايو الماضي.

وبحسب الاستطلاع، لم يحسم 6% ممن شملهم الاستطلاع قرارهم بشأن تلقي اللقاح حتى الآن.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صرحت يوم الاثنين الماضي بأنها تأمل في الوصول إلى نسبة "تتجاوز 70% وتصل إلى 80%"، ولكنها أشارت إلى أن ذلك لا ينسحب على كل شرائح المواطنين. يشار إلى أنه ليس هناك لقاحات مصرح باستخدامها حتى الآن للأطفال الأقل من 12 عاما. كما أن اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا لم تعلن عن توصية عامة حتى الآن لتلقيح الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وبحسب البيانات الرسمية، تلقى 1ر63% من إجمالي الأشخاص في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوغوف" شمل 2106 أشخاص وتم إجراؤه في الفترة بين 11 و13 آب/أغسطس الجاري.  

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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