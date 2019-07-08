 استطلاع: أكثر من خمس الألمان خانوا شريك الحياة | عالم المنوعات | DW | 08.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

استطلاع: أكثر من خمس الألمان خانوا شريك الحياة

أكثر من 20 بالمائة من النساء والرجال في ألمانيا، أقروا بخيانة شريك الحياة مرة واحدة "على الأقل"، وفيما تقاربت نسبة الوقوع في الخيانة بين الجنسين، إلا أن الدوافع تباينت بوضوح.

Symbolbild Mann Frau Beziehungskrise (Fotolia/diego cervo)

كشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من خمس الألمان قاموا مرة واحدة على الأقل بخيانة شركاء حياتهم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "مافو دوت دي إي" بتكليف من مجلة  "بلايبوي"، أن 22.5 بالمائة من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع ذكرن أنهن قمن بخيانة شركاء حياتهن مرة واحدة على الأقل، بينما بلغت نسبة من اعترفوا بذلك بين الرجال 21.7 بالمائة. 

 

وأشار الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين (الثامن من تموز/يوليو 2019)، إلى تباين في الدوافع وراء الخيانة، فبينما تخون النساء في أغلب الحالات بسبب شعورهن بالإهمال من شركاء حياتهن (45.8 بتالمائة)، برر الرجال خيانتهم باحتياج مؤقت لمغامرة جنسية (38.8 بالمائة).

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1069 شخصا، أن 79.6 بالمائة من النساء يؤمن بالحب الكبير مدى الحياة، بينما بلغت النسبة بين الرجال 76.1 بالمائة.

(د.ب.أ) ا.ف/ط.أ

  • Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Dates (imago/INSADCO)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    في خطوات بسيطة نُشرت بموقعي ريفينري 29 ونيوز تشانيل، قدمت ليندساي كريسلر ودونا بارنز المتخصصتان في العلاقات الأسرية في نيويورك بعض النصائح لاجتياز موعدك مع شريك حياتك بنجاح .

  • Endlich verheiratet (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    هل سأتزوج؟!

    لا تركز على فكرة الزواج من أول مرة، فأنت هنا فقط للتعرف على الشخص ما إذا كان مناسبا لك أم لا. ربما لا تظهر كل طباعه في البداية، لكن الانطباع الأول لديك يعطيك الفرصة لتحديد الخطوة التالية.

  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الوقت المناسب

    لا تحدد موعدك الأول في يوم تكون فيه منهكا من العمل أو لديك أي مشكلات أو حتى تشعر بالتعب. فلا ينبغي أن تذهب للقاء شريك حياتك المستقبلي وأنت تشعر بالقلق والإرهاق أو أنك أنهيت للتو شجارا مع أحد زملائك في العمل.

  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


مختارات

الترويج لـ"زواج مدته يوم واحد" لمن يرغب في زيارة أمستردام

"حفلات زفاف مزيفة" هدفها تحسين العلاقة بين سكان مدينة هولندية والسياح. إذا كنت ترغب في زيارة أمستردام واستكشاف معالمها السياحية، فما عليك إلى دخول القفص الذهبي لمدة يوم واحد! (07.06.2019)  

انفصال الوالدين ـ نصائح للتخفيف من شعور الأبناء بانهيار عالمهم

مهما بدت أسباب انفصال الأزواج مبررة، يظل الأمر صدمة مؤلمة للأطفال حيث يرون فيه انهياراً لعالمهم. وبغض النظر عن مشاعر الغضب أو الحزن لدى الزوجين، فهناك أخطاء عليهم تجنب الوقوع فيها لتخفيف حدة ألم الانفصال على الأبناء. (22.05.2019)  

طليقة "أغنى رجل في العالم" تنضم لقائمة المليارديرات

حصلت ماكينزي بيزوس زوجة مؤسس شركة أمازن جيف بيزوس على أسهم بالشركة التي أسسها أغنى رجل في العالم، بقيمة 38 مليار دولار فيما يعتقد أنها واحدة من أغلى صفقات الطلاق بالعالم. مصير معظم هذا المبلغ تم تحديده بالفعل. (06.07.2019)  

كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

تشعر بالقلق، قلبك يكاد يخرج من صدرك ، يداك ترجفان وربما لا تستطيع النوم ليلا.. كلها أعراض لأول موعد غرامي تستعد له. تصرفات بسيطة تقوم بها أوكلمات تخرج منك ربما تؤدي إلى فشل أو نجاح هذا اللقاء. إليك هذه النصائح... (03.02.2018)  

إعلان
Themenbild Facebook

 