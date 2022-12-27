استطلاع: أغلبية الألمان ضد إنهاء إجراءات مكافحة كورونا

جاء في استطلاع للرأي، أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 52% من الألمان يعارضون إنهاء إلزام ارتداء الكمامات على مستوى ألمانيا في وسائل النقل العام في الوقت الحالي.

كما رفض 60% ممن شملهم الاستطلاع الإلغاء التام لإلزام العزل بالنسبة للمصابين، وذكر 64% ممن شملهم الاستطلاع أن الوباء لم ينته حتى الآن.

وكشف الاستطلاع أن الحذر هو السمة السائدة بين أغلب الألمان، حيث ذكر 31% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الوباء يعد بالنسبة لهم جزءا من الماضي، وذكر 23% أنهم يرون أنه سينتهي في بداية عام 2023، وذكر 41% أنهم يتوقعون استمرار الوباء في العام القادم بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوغوف" شمل 2041 شخصا في ألمانيا، وتم إجراؤه في الفترة بين 21 و23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أي قبل فترة قصيرة من تصريحات عالم الفيروسات الألماني الشهير كريستيان دروستن التي قال فيها إنه تم تجاوز الوباء.

وتسببت تصريحات هذا العالم في خلاف داخل الائتلاف الحاكم في برلين حول إذا ما كان يجب إلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة والعزل بسبب كورونا أم لا. وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل غير مباشر عن معارضته للإنهاء الفوري لإجراءات كورونا المتبقية.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان اليوم الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن "المستشار يرى أننا توصلنا إلى اتفاق جيد وأننا لدينا وضع قانوني يتيح للولايات التكيف بمرونة شديدة مع الوضع المتغير (للوباء)".

وأضافت هوفمان أن وزير الصحة كارل لاوترباخ أوضح أنه لن تكون هناك حاجة وفقا للوضع الحالي إلى تمديد الإجراءات لما بعد السابع من نيسان/أبريل القادم "وهذا هو موقف المستشار في هذا الصدد".

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ف.ي/أ.ح (د ب ا)