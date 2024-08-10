استطلاعان: هاريس تتقدم على ترامب في ثلاث ولايات حاسمة

أظهر استطلاعان للرأي أن نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس تتقدم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأربع نقاط في ثلاث من الولايات الحاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تقدمت الديموقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نشرت اليوم السبت (10 أغسطس/آب 2024).

وأظهرت استطلاعات لآراء من يرجح أن يدلوا بأصواتهم أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا كوليدج، أن هاريس تتقدم على ترامب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 بالمئة) في كل من ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن.

وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية ، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غرب البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترامب متقدماً أو متعادلاً مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديموقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في تموز/يوليو ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب الديموقراطي بدلاً منه.

إلا أن اتجاه الاستطلاعات لا يزال قابلاً للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترامب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدماً بفارق 24 نقطة رداً على سؤال بشأن قضية الإجهاض.

ومنح انسحاببايدن وترشيح هاريس زخماً كبيراً لحملة الحزب الديموقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاماً، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز ليكون نائبها، دفعاً إضافياً للحزب الديموقراطي.

وأتى دخول الثنائي هاريس-وولز على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب زخماً بعد نجاة ترامب من محاولة اغتيال في 13 تموز/يوليو.

إلا أن هاريس حققت تقدماً ملحوظاً أيضاً، إذ ارتفع تأييدها 10 نقاط لدى الناخبين المسجلين في بنسلفانيا خلال شهر فقط، بحسب استطلاع نيويورك تايمز وسيينا كوليدج. وقال الناخبون إن هاريس أذكى من ترامب، وأن طباعها تجعلها مؤهلة أكثر للحكم.

وأظهرت الاستطلاعات الجديدة أن هاريس التي تصغر ترامب بنحو 20 عاماً، تحظى بدعم قوي من الناخبين الديموقراطيين.

وزاد رضا الديموقراطيين عن خيار مرشحي الحزب الى الانتخابات الرئاسية 27 نقطة في الولايات الثلاث التي شملتها الاستطلاعات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه في أيار/مايو.

وأجريت الاستطلاعات بين الخامس من آب/أغسطس والتاسع منه، وشملت 600 ناخب على الأقل في كل ولاية. وهامش الخطأ في العينة بين الناخبين المحتملين كان بزيادة أو نقصان 4.8 نقطة مئوية في ميشيغان و4.2 نقطة في بنسلفانيا و4.3 نقطة في ويسكونسن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس ونُشر الخميس الماضي تقدم هاريس على ترامب على مستوى البلاد بتسجيل 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة في سباق انتخابات الرئاسة.

وأُجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت وشمل 2045 بالغا أمريكيا في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس آب، وكان هامش الخطأ فيه نحو ثلاث نقاط مئوية.

عرب أمريكا: كامالا هاريس أم دونالد ترامب؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)