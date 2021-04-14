استطلاعات: زودر يحتفظ بتقدمه على لاشيت لخلافة ميركل

لا يزال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، متقدماً على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في استطلاع للرأي حول الترشح عن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية ميركل، للمنافسة على خلافتها.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة (16 نيسان،أبريل 2021)، أن 44% من المواطنين الألمان و 72% من أنصار التحالف المسيحي يرون أن زودر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، هو المرشح الأنسب لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي المقابل، يرى 15% من الألمان و 17% من مؤيدي التحالف المسيحي أن لاشيت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة شمال الراين-ويستفاليا، أنسب للترشح. ويعتبر 33% ممن يحق لهم التصويت كلاهما غير مناسب.



وفي استطلاع آخر أيضاً أجراه "معهد أبحاث الانتخابات" في مانهايم لصالح القناة الألمانية الثانية، رأى 63% من المستطلعة آراؤهم و84% من أعضاء الاتحاد المسيحي أن زودر ملائم لمنصب المستشارية، في حين قال 29% من المستطلعة آراؤهم و43% من أنصار الاتحاد المسيحي إنهم يرون لاشيت المناسب للمستشارية.

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ويحظى زودر منذ فترة طويلة بنتائج أفضل في الاستطلاعات من منافسه لاشيت، وهو ما يعول عليه في المنافسة، بينما أكد لاشيت أن نتائج الاستطلاعات يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة.

وأظهر استطلاع آخر، أجراه معهد "إنسا" لمؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم، أن التحالف المسيحي سيحظى على تأييد في الانتخابات تبلغ نسبته 27% إذا كان مرشحه لاشيت، بينما سيصل التأييد إلى 38% حال كان مرشحه زودر.

وبالنسبة لحزب الخضر، حصلت رئيسة الحزب أنالينا بيربوك على تأييد بلغت نسبته 24%، مقابل 22% لرئيس الحزب المشارك روبرت هابيك، في حين رأى 35% من الذين يحق لهم الانتخاب أنهما غير مناسبين.

وبلغت نسبة تأييد بيبروك بين أنصار الخضر 50%، مقابل 35% لهابيك. ومن المقرر أن يعلن الحزب يوم الاثنين المقبل من سيقوده في الانتخابات التشريعية المقبلة.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)