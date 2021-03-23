استطلاعات الرأي: حزب نتنياهو أقوى قوة في الانتخابات الإسرائيلية

يتصدّر حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية الرابعة في غضون سنتين في إسرائيل، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ) الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

وبالتالي، سيكون الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة. بينما فرض نفتالي بينيت (49 عاما)، رئيس حزب "يمينا" المتشدد نفسه على الأرجح كـ"صانع الملوك" الجديد، وقد يلعب دورا في تسهيل مهمة نتانياهو أو عرقلتها.

ووصف نتانياهو النتائج الأولية بأنها تمثل "انتصارا كبيرا لليمين". وشكر الناخبين على "فوزهم بانتصار كبير لليمين والليكود".

ووفق الاستطلاعات التي نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، حصل الليكود على 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 الى 18 مقعدا. وسيحصل حزب "يمينا" على سبعة الى ثمانية مقاعد.

وبينت الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على ثمانية إلى تسعة مقاعد، كما سيحصل حزب شاس الديني المتشدد لليهود الشرقيين على عدد مماثل. وسيحصل كل من حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على سبعة الى ثمانية مقاعد.وقالت ميراف ميخائيلي "هذه مجرد بداية".

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وعبّر غانتس عن امتنانه لناخبيه الذين أظهروا ثقتهم بحزبه، وقال "بدءا من الغد، سأبذل قصارى جهدي لتوحيد الكتلة المؤيدة للتغيير. وإذا أُجبرت على مواجهة جولة خامسة من الانتخابات، فسأحمي بيقظة ديموقراطيتنا وسيادة القانون والأمن. لأن إسرائيل تأتي أولاً".

وفي الحملة الانتخابية، سلط نتنياهو الضوء على دوره في تأمين حصول نحو نصف الإسرائيليين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19، لتحقق البلاد بذلك أسرع وتيرة تطعيم على مستوى العالم باستثناء منطقة جبل طارق البريطانية الصغيرة.

ونتنياهو (71 عاما) أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويُحاكم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، رويترز)