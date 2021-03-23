 استطلاعات الرأي: حزب نتنياهو أقوى قوة في الانتخابات الإسرائيلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

استطلاعات الرأي: حزب نتنياهو أقوى قوة في الانتخابات الإسرائيلية

أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية قوية في الانتخابات إلا أن اتفاقا محتملا مع سياسي يميني قد يجعله الفائز في نهاية المطاف.

نتنياهو يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية (23/3/2021)

استطلاعات الرأي تمنح حزب نتنياهو أكبر عدد من المقاعد، لكنه سيحتاج إلى معاونين ليبقى رئيسا لوزراء إسرائيل

يتصدّر حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية الرابعة في غضون سنتين في إسرائيل، وفق ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ) الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

مختارات

وبالتالي، سيكون الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة. بينما فرض نفتالي بينيت (49 عاما)، رئيس حزب "يمينا" المتشدد نفسه على الأرجح كـ"صانع الملوك" الجديد، وقد يلعب دورا في تسهيل مهمة نتانياهو أو عرقلتها.

ووصف نتانياهو النتائج الأولية بأنها تمثل "انتصارا كبيرا لليمين". وشكر الناخبين على "فوزهم بانتصار كبير لليمين والليكود".

ووفق الاستطلاعات التي نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، حصل الليكود على 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 الى 18 مقعدا. وسيحصل حزب "يمينا" على سبعة الى ثمانية مقاعد.

وبينت الاستطلاعات أن القائمة العربية المشتركة ستحصل على ثمانية إلى تسعة مقاعد، كما سيحصل حزب شاس الديني المتشدد لليهود الشرقيين على عدد مماثل. وسيحصل كل من حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على سبعة الى ثمانية مقاعد.وقالت ميراف ميخائيلي "هذه مجرد بداية".

مشاهدة الفيديو 23:15

مسائيةDW  :  انتخابات في إسرائيل.. هل يكسبها نتنياهو مجددا؟

 وعبّر غانتس عن امتنانه لناخبيه الذين أظهروا ثقتهم بحزبه، وقال "بدءا من الغد، سأبذل قصارى جهدي لتوحيد الكتلة المؤيدة للتغيير. وإذا أُجبرت على مواجهة جولة خامسة من الانتخابات، فسأحمي بيقظة ديموقراطيتنا وسيادة القانون والأمن. لأن إسرائيل تأتي أولاً".

وفي الحملة الانتخابية، سلط نتنياهو الضوء على دوره في تأمين حصول نحو نصف الإسرائيليين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19، لتحقق البلاد بذلك أسرع وتيرة تطعيم على مستوى العالم باستثناء منطقة جبل طارق البريطانية الصغيرة.

ونتنياهو (71 عاما) أكثر رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في المنصب واستطاع الإمساك بزمام السلطة بعد عامين من الانتخابات غير الحاسمة على الرغم من محاكمته في اتهامات فساد. ويُحاكم حاليا في اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، رويترز)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مواضيع ذات صلة

Israel | Parlamentswahlen | Wahlplakate

انتخابات تشريعية إسرائيلية للمرة الرابعة في أقل من سنتين 23.03.2021

يدلي الإسرائيليون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين، فيما يخشى الكثير من المراقبين من أنها ستؤدي مرة أخرى إلى تشكيل ائتلاف حاكم ضعيف في ضوء استطلاعات الرأي التي كشفت مبكراً عن صعوبة تشكيله أصلاً.

Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019

مغردون فلسطينيون..انتخابات إسرائيل قد تغير الوجوه وليس السياسة 18.09.2019

شكلت الانتخابات الإسرائيلية اهتماماً واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين وعرب إسرائيل. ويؤجج التشويق في نتائج الإنتخابات وتعادل الغريمين نتنياهو وغانتس الجدل في الأوساط الفلسطينية.

Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos | Donald Trump, Präsident USA

ترامب: خطة سلام الشرق الأوسط "عظيمة" وسنعلنها الأسبوع القادم 24.01.2020

بعد انتظار طويل، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط "على الأرجح الأسبوع القادم" مؤكدا "أنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح في واقع الأمر". والفلسطينيون يجددون رفضهم للخطة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  