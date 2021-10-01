نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

استراليا

استراليا دولة تشغل أراضيها قارة استراليا التي تعد القارة الخامسة إلى جانب أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا. واستراليا دولة ذات نظام سياسي ليبرالي وهي عضو في رابطة الشعوب البريطانية/ الكومنولث التي تتزعمها بريطانيا.

تبلغ مساحة استراليا نحو 7.7 مليون كم مربع وعدد سكان يزيد على 22 مليون نسمة. يشكل المهاجرون من أصل أوروبي غالبية سكان البلاد. واستراليا اليوم من البلدان الجاذبة لهجرة الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. تتمتع هذه البلاد باقتصاد صناعي متطور وهي عضو في مجموعة العشرين ومن البلدان الغنية بالمواد الأولية.

(FILES) A file photo taken on May 2, 2018 shows French President Emmanuel Macron (2/L) and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (C) standing on the deck of HMAS Waller, a Collins-class submarine operated by the Royal Australian Navy, at Garden Island in Sydney. - Australia is expected to scrapped a 66 billion USD deal for France to build submarines, replacing it with nuclear-powered subs using US and British technology. (Photo by BRENDAN ESPOSITO / POOL / AFP)

بعد "أزمة الغواصات".. الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات تجارية مع أستراليا 01.10.2021

مع تصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة صفقة لشراء غواصات فرنسية، أجلت بروكسل محادثات تجارية مع كانبيرا. وأكدت أستراليا أن هدف المحادثات هو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة تصب في مصلحة الطرفين.
In this photograph taken at sea on July 4, 2017, French president Emmanuel Macron (C) looks through the periscope of submarine Le Terrible during a visit to the vessel. / AFP PHOTO / POOL / Fred TANNEAU (Photo credit should read FRED TANNEAU/AFP via Getty Images)

الغواصات الفرنسية ـ سر انهيار صفقة زلزلت العلاقات الأطلسية! 22.09.2021

تلقت باريس خبر إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا كالصاعقة. الأوروبيون راهنوا بداية على اختزال القضية في خلاف تجاري محض بين بلدين، قبل أن يتحول الأمر لما يشبه زلزالا وضع مجددا العلاقات بين ضفتي الأطلسي على المحك.
(FILES) A file photo taken on May 2, 2018 shows French President Emmanuel Macron (2/L) and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (C) standing on the deck of HMAS Waller, a Collins-class submarine operated by the Royal Australian Navy, at Garden Island in Sydney. - Australia is expected to scrapped a 66 billion USD deal for France to build submarines, replacing it with nuclear-powered subs using US and British technology. (Photo by BRENDAN ESPOSITO / POOL / AFP)

صفقة الغواصات.. باريس الغاضبة تتهم واشنطن وكانبيرا بـ"الكذب" 19.09.2021

اتّهمت فرنسا أستراليا والولايات المتحدة بالكذب على خلفيّة إلغاء كانبيرا صفقة غواصات ضخمة مع باريس. غير أن رئيس الوزراء الأسترالي قال إنه يفترض أن باريس كانت على علم بـ"مخاوف جديّة" لبلاده حيال الغواصات الفرنسية.
Ons Jabeur of Tunisia in action against Aryna Sabalenka of Belarus during the third round at the Roland Garros 2020, Grand Slam tennis tournament, on October 3, 2020 at Roland Garros stadium in Paris, France - Photo Rob Prange / Spain DPPI / DPPI |

أنس جابر.. أول عربية تصل لدور الثمانية في ويمبلدون 05.07.2021

بعد إنجازها السابق في بطولة استراليا المفتوحة، أصبحت النجمة التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تصعد لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس. جابر حققت فوزا هاما على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة السابعة للبطولة.

epa04986611 The Chief Content Officer of Netflix Ted Sarandos (L) and the CEO of Netflix Reed Hastings speak during an interview at the Netflix Contact Center in Lisbon, Portugal, 21 October 2015. The US service internet television is available in Portugal now, remaining the company's support center for the countries of southern Europe. EPA/MIGUEL A. LOPES Copyright: picture-alliance/dpa/Miguel A. Lopes

مدينة تنتفض ضد مسلسل لنتفليكس عن "مؤثري إنستغرام"! 20.04.2021

يحقق من يطلق عليهم وصف ”المؤثرين" شهرة كبيرة على مواقع التواصل. ومع الإعلان عن عمل تليفزيوني كامل يسلط الضوء على نشاطهم، تجدد الحديث عن المضمون الذي يقدمه هؤلاء "المؤثرين"، بعدما احتج الآلاف على إنتاج هذا العمل الفني.
08/02/2021 ©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thomas Brégardis ; Rennes ; 08/02/2021 ; Polyclinique Saint-Laurent de Rennes. 14 000 vaccins Astrazeneca sont arrivés en Bretagne le samedi 6 février. La Polyclinique Saint-Laurent à Rennes poursuit la campagne auprès de son personnel soignant avec les premières injection du vaccin Asrtazaneca Photo: Thomas Brégardis / Ouest-France - Rennes. 14,000 Astrazeneca vaccines arrived in Brittany

أستراليا "محبطة" بسبب منع إيطاليا تسليمها شحنة من لقاح أسترازينيكا 05.03.2021

أعربت أستراليا عن شعورها بـ"خيبة أمل وإحباط" بسبب منع الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة من لقاح أسترازينيكا كان من المفترض أن ترسَل عبر إيطاليا، لتصبح إيطاليا بذلك أول دولة أوروبية تطبّق آلية للسيطرة على اللّقاحات.

TOPSHOT - A woman passes a huge art installation called 'Sea of Hands' which consists of thousands of hands in the colours of the Aboriginal flag red, yellow, black. - Part of National Reconciliation Week 2016, the installation is for Australians to reflect on Australias national identity and the place of Aboriginal and Torres Strait Islander histories and cultures in the nations story. (Photo by William WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني لهذا السبب 01.01.2021

أنجزت الحكومة الأسترالية أول "أهداف العام الجديد" إذ تم تعديل النشيد الوطني الأسترالي في أول أيام 2021 كنوع من التقدير للسكان الأصليين. رئيس الوزراء سكوت موريسون استخدم النص المعدل في تغريدة العام الجديد.

Koala, phascolarctos cinereus, Group sitting on Branch, Australia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Koala Phascolarctos cinereus Group Sitting ON Branch Australia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

طائرات درونز وكلاب مدربة في حملة أسترالية لإحصاء أعداد الكوالا 28.12.2020

وسط تحذيرات من تعرض حيوانات الكوالا الشهيرة في أستراليا لخطر الانقراض، تعمل أستراليا على إحصاء كبير لمجتمعات الكوالا في البلاد، ولكن بطريقة غير تقليدية وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) وكلاب تقفّي الأثر.
Civil protection and army load the coffins of the deceased of Covid-19, Coronavirus, from a municipal warehouse to alleviate the emergency due to the large number of deaths in the Bergamo area ,Ponte San Pietro, ITALY-24-03-2020 |

كورونا يحصد ربع مليون في أوروبا وأكثر من مليون ومئة ألف في العالم 18.10.2020

تخطت حصيلة الوفيات جرّاء كوفيد-19 في أوروبا التي تواجه موجة وبائية ثانية عتبة 250 ألف إنسان، في وقت شرعت إسرائيل ومدينة ملبورن الأسترالية في تخفيف حذر للقيود الصارمة التي كانت مفروضة.
Magenschmerzen boy holding hands on his stomach over white background, pain Bild: Julija Sapic

عارض جديد للإصابة بكورونا.. لا تهمل هذه الآلام! 09.09.2020

ما يزال فيروس كورونا المستجد غامضاً بالنسبة للباحثين، ويخفي الكثير من الأسرار. فقد كشفت دراسة مؤخراً أن ألم البطن قد يشير إلى الإصابة بكوفيد-19 ويكون أحد الأعراض التي كانت مجهولة في السابق. فماذا يخفي هذا الفيروس أيضاً؟
12.02.2020, Australien, Canberra: Scott Morrison, Premierminister von Australien, spricht über den Regierungsbericht «Closing The Gap» («Die Lücke schließen»). Der Report soll seit 2008 helfen, die Lebensbedingungen der Ureinwohner zu verbessern. Die Lebensverhältnisse der australischen Ureinwohner verbessern sich nach Angaben der Regierung nur langsam. Foto: Lukas Coch/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

أستراليا تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية "مدعومة من دولة" 19.06.2020

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن "جهة متطورة مدعومة من دولة" تحاول منذ أشهر اختراق مجموعة واسعة من المؤسسات الأسترالية إلكترونياً وإنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة.
07 August 2016 epa05460827 A picture made available on 07 August 2016 shows Australian Federal Police (AFP) officers conducting a terror raid at a house on Ballarat Rd in Braybrook, a suburb west of Melbourne, Victoria, Australia, 06 August 2016. According to reports, a 31-year-old man linked to a far-right group was arrested by Victoria police counter terrorism on suspicions of advocating harm against individuals in Victoria. EPA/TRACEY NEARMY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/T. Nearmy

إصابات في اقتحام سيارة لمحل ملابس مسلمات في سيدني 21.05.2020

قالت الشرطة في سيدني إن حادث دهس سيارة لمحل ملابس مسلمات قد تسبب في جرح عدد من الأشخاص، لكن "لا توجد مؤشرات" حول عمل إرهابي حتى الآن، فيما يتواصل التحقيق في الحادث.
Coronavirus-COVID-19 Eindrücke aus einer leeren Stadt. Es ist traurig. Die Stadt Stuttgart an einem Mittwoch Vormittag, die Geschäfte haben geschlossen, Restaurants, Kneipen und Cafes sind geschlossen. Stuttgart Mitte Baden-Württemberg Deutschland *** Coronavirus COVID 19 Impressions from an empty Stadt Its sad The city of Stuttgart on a Wednesday morning, the shops are closed, restaurants, pubs and cafes are closed Stuttgart Mitte Baden Württemberg Germany Copyright: xLeif-HendrikxPiechowskix

ماذا تفعل هذه الدول لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا؟ 20.03.2020

ألحق فيروس كورونا أضرارا جسيمة في الأسواق بطريقة تشبه ما لحق بها إبان الازمة المالية العالمية. على وقع ذلك تتسابق الدول لوضع خطط طوارئ تنقذ بها اقتصادياتها من الانهيار. كيف تبدو هذه الخطط في عدد من كبريات الدول؟
In this image dated Dec. 30, 2019, and provided by NSW Rural Fire Service via their twitter account, firefighters are seen as they try to protect homes around Charmhaven, New South Wales. Wildfires burning across Australia's two most-populous states Tuesday trapped residents of a seaside town in apocalyptic conditions, destroyed many properties and caused fatalities. (Twitter@NSWRFS via AP)

حرائق أستراليا: إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مدن بأكملها 02.01.2020

قررت السلطات الأسترالية إعلان حالة طوارئ جديدة الخميس شملت ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرق استراليا، فيما تم دعوة سكان مدن بأكملها لمغادرتها وسط دخول الجيش معترك إجلاء المحاصرين بالحرائق وانقاذهم من الموت.
TO GO WITH AFP STORIES BY SANDRA LAFFONT AND CAROLINE TAIX A chef prepares an Australian Finger Lime (Citrus australasica) also know as lime caviar on December 19, 2014 in Paris. AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK (Photo credit should read PATRICK KOVARIK/AFP via Getty Images)

ثمرة "ليمون الكافيار" الأسترالية من أجل محاربة التجاعيد 17.11.2019

اكتشاف خصائص مميزة لثمرة استرالية تعرف باسم "ليمون الكافيار" يدخلها إلى عالم صناعة مستحضرات تجميل البشرة، إذ تساهم الثمرة في محاربة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن والحصول على بشرة نضرة ومشرقة. كيف ذلك؟
11.06.2016 +++ ACEH, INDONESIA - JUNE 11: 35 of Sri Lanka refugee stay in their boat as they wait for help from the Indonesia Government in Lhoknga Sea, Aceh, Indonesia after their wooden boat broke down when fleeing to Australia on June 11, 2016. Junaidi Hanafiah / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

القبض على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين قبل 18 عاما 19.10.2019

قبضت السلطات الأسترالية على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين معظمهم من النساء والأطفال قبل 18 عاما. وكان قارب يقل مهاجرين قد غرق في المياه الدولية بعد انطلاقه من أندونيسيا إلى أستراليا عام 2001، بحسب مصادر محلية.
مزيد من المقالات