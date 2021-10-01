استراليا دولة تشغل أراضيها قارة استراليا التي تعد القارة الخامسة إلى جانب أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا. واستراليا دولة ذات نظام سياسي ليبرالي وهي عضو في رابطة الشعوب البريطانية/ الكومنولث التي تتزعمها بريطانيا.

تبلغ مساحة استراليا نحو 7.7 مليون كم مربع وعدد سكان يزيد على 22 مليون نسمة. يشكل المهاجرون من أصل أوروبي غالبية سكان البلاد. واستراليا اليوم من البلدان الجاذبة لهجرة الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. تتمتع هذه البلاد باقتصاد صناعي متطور وهي عضو في مجموعة العشرين ومن البلدان الغنية بالمواد الأولية.