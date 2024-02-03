استدعاء خبير قراءة الشفاه بشأن إهانة بيلينغهام لغرينوود

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنها استدعت خبيراً في قراءة الشفاه، للتحقيق في إهانات مزعومة وجهّها الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد إلى مواطنه لاعب وسط خيتافي مايسون غرينوود.

ذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت (الثالث من فبراير/شباط 2024) نقلاً عن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) أن الرابطة استدعت خبيراً في قراءة الشفاه ، للتحقيق في إهانات مزعومة وجهّها الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد إلى مواطنه لاعب وسط خيتافي مايسون غرينوود.

وقال متحدّث باسم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن "خيتافي تقدّم بشكوى إلى مدير مباريات الدوري، كما هو معتاد في هذا النوع الأحداث. طلبت الرابطة خبيراً في قراءة الشفاه والتصرّف بحسب الإثباتات".

وبدا لاعب الوسط الهجومي بيلينغهام (20 عاماً) الذي يقدم موسماً رائعاً بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب مشاهد نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، يصف غرينوود بـ"المغتصب" خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أرض خيتافي 2-0 الخميس.

وأعير غرينوود (22 عاماً ومباراة دولية واحدة) من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى خيتافي حتى نهاية الوسم، بعد إيقافه عام 2022 من قبل رابطة الدوري الإنكليزي، عقب اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على شريكته.

وأسقطت التهم الموجّهة إليه في شباط/فبراير 2023، ما سمح له بإعادة إطلاق مسيرته في ضاحية العاصمة مدريد، حيث سجّل حتى الآن 4 أهداف في 18 مباراة هذا الموسم.

ع.ج.م/خ.س (أ ف ب)