 استخدامات غير عادية للصابون يمكنك الاعتماد عليها! | عالم المنوعات | DW | 23.08.2019

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منوعات

استخدامات غير عادية للصابون يمكنك الاعتماد عليها!

من منا يمكنه العيش من دون الصابون، لكن هل تعلم أنك في حاجة لأكثر من صابونة واحدة في منزلك، فاستعمالات الصابون لا تقتصر على غسل اليدين فقط، بل يمكن الاعتماد عليه في وسائل كثيرة، في المقال المزيد.

EcoIndia Sendung EciIndia DYB Soap (DW)

قطعة صابون واحدة يمكنها أن تحل العديد من المشاكل، بشرط أن تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدامها لإيجاد حل لتلك المشكلة، بداية من طرد الحشرات والوقاية من الفئران وصولا للتأكد من سلامة إطارات السيارات. 

يمكن للصابون أن يساعدك في إزالة البقع من على الملابس عن طريق إضافة بضعة قطرات من المياه على قطعة من الصابون وفركها بمكان البقعة حتى يزول أثرها، ثم ضع قطعة الملابس بالغسالة أو قم بتنظيفها كالمعتاد.

الحذاء جزء أساسي من المظهر الخارجي، لكن بعض الأحذية الجديدة تكون قاسية جدا على الأقدام فور شرائها. لجعل الأحذية الجديدة أكثر مرونة، وخاصة إن كانت مصنوعة من الجلود، قم بفرك صابونة مبللة بالحذاء من الداخل. ولو شعرت بأن الحذاء لم يفقد صلابته، أعد التجربة مرة أخرى.  

الصابون يمكنه أن يكون واحدا من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في حل العديد من المشاكل التقنية في المنزل، ولعل أول هذه الاستخدامات هو الاعتماد عليه لمنع تلويث زجاج النوافذ بطلاء الجدران. قبل القيام بطلاء جدران المنزل أو حواف النوافذ، قم بفرك قطعة من الصابون على الزجاج حيث أنه سيسهل ويسرع عملية إزالة أثار الطلاء. 

مختارات

وإن كانت بعض الأبواب أو النوافذ تصدر أصواتا مزعجة أثناء فتحها أو غلقها، فما عليك سوى استخدام قطعة من الصابون وفركها جيدا بمفصلات الباب أو النافذة مصدر الإزعاج. إن ظل الصوت مستمرا بعد التجربة، حاول استخدام المزيد من الصابون.

وكما يصلح الصابون لعلاج الأبواب والنوافذ، يمكن استخدامه لعلاج الأدراج التي يصعب فتحها. فمن خلال القيام بفرك قطعة صابون جافة بمجرى الدرج، من المفترض ألا يصبح فتحه أو غلقه بعد هذا بمثابة مشكلة.

وفي حالة الرغبة في تجديد مظهر منزلك، يمكن لقطعة من الصابون بعد خلطها بقليل من الماء ووضعهم على الجدران أن يجعل عملية إزالة ورق الحائط القديم أسهل بكثير.

ولإبقاء الفئران بعيدا عن المنزل، بشر قطعة من الصابون ووضعها في الأماكن المحتمل دخول الفئران من خلالها. وبالرغم من أن الصابون الايرلندي يعد الأفضل للقيام بهذه الوظيفة، أي نوع أخر من الصابون ذو العطر يمكنه أن يفي بالغرض.

لا يقتصر الأمر على الفئران فقط، حيث أن خلط المياه بالصابون في إناء ووضعه قريبا من مصدر للضوء سيجذب إليه البراغيث الموجودة بالمنزل لتغرق في المياه.

للصابون القدرة على إبقاء الحشرات بعيدا عن النباتات كذلك، فإذابة قطعة من الصابون المُعطر في ماء دافئ ثم بخ الخليط على أوراق النباتات، ستمنع الحشرات من الاقتراب إليها بسبب رائحة الصابون العطرة. واستخدام نفس الخليط على البشرة يمكنه إبقاء الناموس بعيدا عنك.  

استخدامات الصابون يمكنها أن تكون ذات فائدة كبيرة خارج المنزل أيضا، فقطعة صابون يمكنها أن تكشف إن كان هناك ثقب في إطارات السيارة. فبفرك قطعة صابون مبلله على الإطارات ثم البحث إن كان هناك فقاعات في مكان ما عليها، ما يعني أنك اكتشفت مصدر التسريب. كما اتباع نفس الطريقة للتأكد من عدم وجود تسريب للغاز بالمنزل.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    في أربعينيات القرن الماضي قدمت أعداد غفيرة من صعيد مصر إلى القاهرة سعيا وراء الرزق وهربا من شدة الفقر، وعملوا في جمع القمامة. ويعتبر العديد من عمال النظافة في القاهرة اليوم هم أحفاد العمال الذين قدموا في الماضي.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    أنشئت جمعية "حماية البيئة من التلوث" كمنظمة غير حكومية مصرية في عام 1984 وسجلت بوزارة الشئون الاجتماعية. وتعمل الجمعية العمومية على تسيير شؤون جمعية حماية البيئة، وتضم أكثر من ستين خبيراً متطوعاً يقدمون الدعم في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتكنولوجيا وإعادة التدوير والتنمية الاجتماعية وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    سيارة تحمل مواد معاد تدويرها في منطقة الصفيح أو "حي الزبالين"، أفقر مناطق القاهرة الواقعة على تلال المقطم في شرق القاهرة. يكسب الآلاف هناك قوت يومهم من خلال إعادة تدوير كل شيء من الزجاجات البلاستيكية والكرتون والمعادن وحتى بقايا الطعام.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    تتبنى جمعية حماية البيئة في مصر العمل على الحد من النفايات وتدوير القمامة وتحويلها إلى منتجات وأشغال يدوية مستخرجة من القمامة التي يجمعها عاملو النظافة في منطقة منشية ناصر بشرق القاهرة. في الصورة أعمال فنية مصنوعة من القمامة.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    يقوم الخبراء بالتبرع بوقتهم وخبراتهم في للجمعية في مجالات الإدارة المالية وتصميم المشروعات والزراعة والرعاية الصحية وتقنيات الحياكة وإعادة تدوير الورق ونسج السجاد والبناء. ويقوم طاقم عمل مكون من أكثر من 400 شخص بالأعمال اليومية في الجمعية.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    من منطلق الالتزام بالمجتمع المحلي وتقديم حلول مستدامة له، تستعين الجمعية بأفراد من مجتمع جامعي القمامة لتسيير العمل. وفي الصورة، في الصورة امرأة تصنع حزاما مصنوعا من مفاتيح أغطية علب المشروبات الغازية في ورشة عمل في الجمعية.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    يبدع الكثير من الأشخاص في تصنيع المنتجات مثل السجاد بمختلف الأشكال والألوان. وتعرض جمعية حماية البيئة A.P.E - وهي منظمة غير حكومية - تلك المنتجات في أماكن خاصة داخل الجمعية للجمهور. وتنتج الجمعية مجموعة رائعة من الأغطية والحقائب التي تعد تجسيدا حيا لفن الـPATCHWORK تستخدم في صناعتها قصاصات القماش التي تخلفها المصانع وبيوت الأزياء خلال مرحلة التصنيع.

  • Bildergalerie Ägypten Recycling-Wirtschaft in Kairos Slum Zabaleen (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

    تعرض جمعية "حماية البيئة من التلوث" إنتاجها في متجر بسوق الفسطاط بمصر القديمة حيث تعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات الجمعية. كما يوجد لديها أكشاك عرض منتظمة بالبازارات ومعارض الحرف اليدوية والتي تتواجد في كافة أنحاء القاهرة. س.م


مختارات

إعادة تدوير القمامة وتحويلها لأعمال فنية في مصر

في محاولة للحد من تلوث البيئة وإعادة تدوير القمامة تقوم جمعية حماية البيئة في مصر بالتعاون مع عمال النظافة بجمع المخلفات بكل أنواعها وتدويرها لإنتاج الحلى والسجاد وغيرها من المواد التي تعرض للبيع في البازارات والمتاجر. (22.02.2018)  

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