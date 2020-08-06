استخبارات غربية ترصد العلاقة بين حزب الله ونترات الأمونيوم

لماذا لم يعلن مالك السفينة عن نفسه لحد الآن؟

خيوط الاستقصاء تقود لقبرص بدلا من روسيا

"فيلت" الألمانية تكشف معلومات سرية تورط حزب الله

حزب الله تسلم نترات الأمونيوم بالجو والبر والبحر

خيوط السفينة تقود للثلاثي حزب الله، إيران وسوريا

خبير غربي ـ بصمات حزب الله واضحة!

لماذا لم يعلن مالك السفينة عن نفسه لحد الآن؟

أظهر بحث استقصائي أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية بالتعاون مع شبكة الصحفيين OCCRP أن مالك سفينة روسوس، سبب انفجار ميناء بيروت، كانت لديه صلات مباشرة مع بنك يتعامل معه حزب الله. القصة تعود حسب المجلة الألمانية إلى سبتمبر/ أيلول 2013، حين انطلقت مجموعة من البحارة (ثمانية أوكرانيين وروسي واحد) على متن سفينة شحن (روسوس) من جورجيا، زُعم حينها أنها متجهة إلى موزمبيق. السفينة كانت عبارة عن حطام من الخردة حتى قبل انطلاقها ومغادرتها مدينة باتومي الجورجية في البحر الأسود، إذ إن نظام الإنذار كان خارج الخدمة كما معدات الإنقاذ. وفي يوليو/ تموز 2013، أي قبل أربعة أشهر من رسوها في بيروت، احتجزت سلطات ميناء مدينة أشبيلية الإسبانية السفينة لمدة 13 يوما بعد اكتشاف العديد من أوجه القصور من بينها تعطل أبواب وتآكل في منطقة السطح وقصور في المحركات المساعدة، حسبما ورد في بيانات الشحن. وأظهرت البيانات أن السفينة استأنفت طريقها بعد أن أصدرت شركة التفتيش "ماريتايم لويد" لها شهادة سلامة سمحت لها بالإبحار من جديد.

ومنذ الانفجار الهائل الذي دمر العاصمة اللبنانية، والأسئلة تتوارد بشأن هذه السفينة وملكيتها والطريقة التي وصلت بها إلى ميناء بيروت. فالسفينة التي تحمل علم مولدوفا وحطت الرحال بمرفأ المدينة قبل سبعة أعوام وعلى متنها "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، لابد وأن تكون هوية مالكها معروفة، أو على الأقل هذا ما يفرضه العقل والقواعد الدولية للملاحة البحرية، خصوصا وأن للأمر علاقة مباشرة بشروط التأمين شديدة التعقيد، غير أن الشيء الأكيد هو أن لا أحد تقدم لحد الآن للإعلان عن ملكيته للسفينة. وبهذا الشأن، كتب كل من ماكسيميليان بوب، كريستوف رويتر، وفريتز شاب في "شبيغل أونلاين" (21 أغسطس / آب 2020) أن "السفينة تحمل شحنة قدرها 2750 طنًا من نترات الأمونيوم عالي التركيز، وهو نفسه المستخدم في تصنيع المتفجرات، بمستوى تخصيب بالنيتروجين أقل بقليل من 35 بالمائة".

خيوط الاستقصاء تقود لقبرص بدلا من روسيا

تحقيق "دير شبيغل" كشف أن روسوس مملوكة لرجل أعمال قبرصي وليست كما كان يُفترض في البداية، لرجل أعمال روسي. وأظهرت سجلات قانونية أن الرجل حصل على قرض بمليون دولار من بنك FBME التنزاني، بنك، اتهمه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بالعمل كآلة لغسل أموال حزب الله اللبناني. ووفق رواية "دير شبيغل" الألمانية واستنادا إلى أقوال أحد المحققين، فإن للبنك التنزاني سمعة سيئة، لأنه يجبر على سبيل المثال، المدينين المتعثرين على تقديم خدمات لعملاء مثل حزب الله. أما رجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين، المالك السابق لسفينة الشحن، فلم يقم سوى باستئجارها.

كما أن مقابلات وعمليات بحث عن وثائق أجرتها رويترز في عشر دول، سعيا لمعرفة المالك الأصلي لهذه الشحنة، كشفت عن قصة معقدة تشمل وثائق مفقودة وأنشطة سرية وشبكة شركات صغيرة مغمورة تنتشر في أرجاء العالم.

"فيلت" الألمانية تكشف معلومات سرية تورط حزب الله

رغم أن السيّد حسن نصر الله زعيم حزب الله نفى بشدة أن تكون لمنظمته أي علاقة بشحنة نترات الأمونيوم، فإن "فيلت" كشفت يوم (19 أغسطس / آب 2020) عن معلومات استقتها من وكالات استخباراتية غربية، تؤكد تلقى الحزب الشيعي شحنات كبيرة من نترات الأمونيوم، لها علاقة وثيقة بانفجار ميناء بيروت. ووفقًا لتلك المعلومات فقد كان لدى حزب الله كميات كبيرة من نترات الأمونيوم تم تسليمها إلى لبنان. ويقال إن وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت مسؤولة عن النقل بإشراف من الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية في يناير/ كانون الثاني 2020.

مشاهدة الفيديو 21:25 شارك نكبة بيروت ـ هل تنقل لبنان إلى بؤرة الإستقطاب الدولي؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gzt2 مسائية DW: نكبة بيروت.. هل تنقل لبنان إلى بؤرة الإستقطاب الدولي؟

وبهذا الصدد كتب دانييل ديلان ـ بومر في "فيلت"، "في صفقة أولى تمت في 16 يوليو/ تموز 2013، كان من المفترض أن يتم تسليم ما مجموعه 270 طنًا من نترات الأمونيوم من إيران إلى لبنان، بتكلفة تقدر بـ179.399 يورو. وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم تسليم 270 طن إضافية من نفس المادة، هذه المرة بقيمة 140.693 يورو. وفي عملية تسليم ثالثة، تبقى كمية نترات الأمونيوم غير مؤكدة بالتدقيق، ولكن يمكن تقديرها بناءً على التكاليف". الصحيفة الألمانية كشفت أيضا أنه تم دفع مليار ريال إيراني في (الرابع من أبريل / نيسان 2014) وهو ما يعادل 61.438 يورو) مقابل الشحنة. وبالقياس على قيمة الشحنتين الأخريين، يمكن تقدير الشحنة بين 90 و130 طنًا. إجمالاً، تم تسليم ثلاث كميات من 630 إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم حسب "فيلت".

حزب الله تسلم نترات الأمونيوم بالجو والبر والبحر

معلومات "فيلت" أكدت أن شحنة أكتوبر/ تشرين الأول 2013 تم نقلها في حاويات عبر الجو بواسطة إحدى شركات الطيران الإيرانية التي يستعملها الحرس الثوري، من بينها شركة "ماهان إير" التي تم منعها منذ عام 2019 من استعمال المطارات الألمانية بسبب علاقتها بأنشطة الحرس الثوري. كما تم تسليم شحنات أخرى عبر البحر والبر على حد سواء. بريا كان النقل يتم عبر الحدود السورية. ويذكر أن حزب الله من الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد. وبهذا الصدد كتب كيرستن كنيب في موقع DW يوم (21 أغسطس / آب 2020) أنه "إذا كانت المعلومات الاستخباراتية التي نشرتها "فيلت" صحيحة، فسيكون ذلك مؤشرًا إضافيًا على العلاقات الوثيقة بين حزب الله وإيران (في هذه القضية) ويمكن أن يضع الميليشيات الشيعية في لبنان تحت ضغط شعبي إضافي".

أما الرواية الرسمية لرحلة روسوس، فتصف سلسلة من الأحداث المشؤومة، السجلات الملاحية أظهرت أنه بعد تحميل السفينة بنترات الأمونيوم في جورجيا في سبتمبر/ أيلول 2013، كان من المفترض تسليمها إلى شركة لصناعة المتفجرات في موزمبيق. بيد أن قبطان السفينة واثنين من أفراد الطاقم يقولون إن تعليمات صدرت إليهم قبل أن تغادر السفينة البحر المتوسط من رجل الأعمال الروسي إيغور غريشوشكين، الذي كانوا يعتبرونه المالك الفعلي للسفينة، بالتوقف على غير ما كان مقررا في بيروت وتحميل شحنة إضافية. ووصلت روسوس في نهاية المطاف إلى بيروت في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها لم تغادر قط، حيث علقت في نزاع قانوني بشأن رسوم غير مدفوعة للميناء وعيوب في السفينة. وتقول الرواية الرسمية إن دائنين اتهموا المالك القانوني للسفينة، بالتخلي عن السفينة وتم تفريغ الشحنة لاحقا ووضعها في مستودع على رصيف الميناء.

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك هل تكسر كارثة بيروت الحظر الألماني المفروض على حزب الله ؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gZ3e هل تكسر كارثة بيروت الحظر الألماني المفروض على حزب الله ؟

خيوط السفينة تقود للثلاثي حزب الله، إيران وسوريا

ذكر تحقيق لرويترز أنه بموجب اتفاقيات الملاحة الدولية، يجب أن تمتلك السفن التجارية تأمينا لتغطية حوادث مثل الأضرار البيئية أو الإصابات الناجمة عن الغرق أو التسرب أو التصادم أو حتى حالات فقدان الحياة. ورغم ذلك فليس هناك ما يثبت وجود تأمين على روسوس. وقال قبطان السفينة الروسي بوريس بروكوشيف من منزله في سوتشي في روسيا، إنه رأى وثيقة تأمين لكنه لا يستطيع تأكيد صحتها.

من جهتها، ذكرت "فيلت" أن شخصين مشاركين مزعومين في عمليات تسليم الشحنات، هما ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. بينهم بهنام شهرياري وتتهمه واشنطن منذ عام 2011 بدعم حزب الله، الذي تعتبره كما عدد من الدول الأوروبية منظمة إرهابية. ويبدو أنه يعمل كرئيس لشركة النقل الإيرانية "لينر كيش ترانسبورت"، التي تكلفت على ما يبدو بتسليم نترات الأمونيوم إلى حزب الله. ومن جهة حزب الله، أكدت "فيلت" أن استلام الشحنة تكلف بها محمد قصير (75 عاما) وهو مدرج بدوره على قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بوقف تمويل حزب الله منذ عام 2018. قصير تعتبره وكالات الاستخبارات الغربية همزة وصل رئيسية مع سوريا وإيران. وتقول الوثائق التي حصلت عليها "فيلت" إن قصير يعتبر مسؤولاً رئيسيا على الخدمات اللوجستية لحزب الله لمدة تزيد عن عشرين عاما، وكان مسؤولاً أيضًا عن دفع تكاليف تسليم نترات الأمونيوم.

"فيلت" ذكرت أيضا أن محمد قصير هو شقيق أحمد قصير الذي قاد أول هجوم لحزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 1982، خلال الحرب الأهلية، حين قاد شاحنة صوب مقر الجيش الإسرائيلي في صور وقتل ما لا يقل عن 75 جندياً إسرائيلياً و14 من أسراهم العرب، وكانت المادة المتفجرة التي استعملت في ذلك الهجوم هي نترات الأمونيوم.

خبير غربي ـ بصمات حزب الله واضحة!

ذكر خبير أمني غربي لـ"فيلت" أن المعلومات المتوفرة حاليا تتطابق مع تعامل حزب الله مع نترات الأمونيوم. ورغم أن المادة تباع بشكل مفتوح في الأسواق، إلا أن الحرس الثوري الإيراني قد يكون اختار أن يزود بها حزب الله بشكل سري حتى لا يثير الشبهات، لأن الأمر يتعلق بكمية ضخمة جدا، وكان من شأنها أن تثير الشكوك. وذكر الخبير سببين محتملين لتزويد حزب الله بهذه الكميات من نترات الأمونيوم في ذلك الوقت بالذات. ففي تلك الفترة الحرجة (2013 / 2014) شارك الحزب الشيعي في العمليات القتالية إلى جانب نظام الأسد الذي كان مهددا بالانهيار، ما قد يفسر رغبة الحزب في تعزيز ترسانته من تلك المادة شديدة الانفجار. أما السبب الثاني المحتمل، فقد تكون له علاقة بتعزيز القوة القتالية للحزب في مواجهة إسرائيل، حيث كان الحزب حينها يبني شبكة أنفاق على الحدود مع إسرائيل، ومن غير المستبعد أن يكون الهدف شن هجمات على الدولة العبرية باستخدام نترات الأمونيوم.

قناة "أرتي" الألمانية الفرنسية خصصت برنامجا وثائقيا (الثامن من أغسطس / آب 2020) بمناسبة انفجار بيروت تحت عنوان "لبنان ـ البلد الرهينة"، أكدت فيه أن حزب الله بات يسيطر على كامل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان. وأنه لا يمكن لأي قرار أن يتخذ هناك دون موافقة الحزب. ففي البلد المتعدد العقائد والأديان تم وضع نظام دقيق يضمن التوازن بين مختلف الطوائف بعد الحرب الأهلية. غير أن هذا التوازن مال بشكل كامل للحزب الشيعي الذي بات أقوى حتى من الجيش اللبناني، إذ يملك ما لا يقل عن 25 ألف مقاتل و120 ألف صاروخ حسب تقديرات متطابقة.

ويذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت حظر كل نشاطات حزب الله فوق أراضيها، حظر كان في الماضي يشمل فقط نشاطات الجناح العسكري للحزب، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية. وتقدر السلطات الألمانية مناصري حزب الله في ألمانيا بحوالي ألف شخص. وتتهمهم الاستخبارات الداخلية الألمانية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى تدمير إسرائيل.

حسن زنيند