 استحواذ السعودية على نيوكاسل تلميع لصورتها ومردود مادي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.10.2021

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رياضة

استحواذ السعودية على نيوكاسل تلميع لصورتها ومردود مادي؟

يحذو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المحب لكرة القدم حذو جيرانه في دول الخليج الغنية الأخرى من خلال شراء نادٍ أوروبي لتحسين صورة بلاده المتضررة على وقع سجلها الحقوقي، على ما أفاد خبراء.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معروف بحبه لكرة القدم

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي، على نادي نيوكاسل الإنكليزي صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية العريضة

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد السعودي، على نادي نيوكاسل الإنكليزي صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية العريضة لكن المتعثر كرويا منذ سنوات، ما أثار احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام ملعب سانت جيمس بارك في شمال شرق إنكلترا.

مختارات

بعد استضافة المملكة لعدد من الأحداث الرياضية ككأس السوبر الإيطالية والإسبانية ورالي دكار، تقارير صحفية تتحدث عن صفقة سعودية لشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية للتحذير من مغبة ذلك.

يرى عدد من المراقبين الألمان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى بقوة لتعزيز قبضته على الحكم، غير أن فيروس كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط علاوة على الحرب في اليمن تهدد بتبخر هذه الأحلام في سراب الصحراء.

لا يرغب الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل كذلك بالبيئي عبر أضخم مشروع تشجير في التاريخ. غير أن المبادرتين تحملان تحديات واضحة، فضلا عن طريقة الأمير القوي في الاستفادة منهما لرفع أسهمه الخاصة.

انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الذي قوبل بمقاطعة من شخصيات كبرى في عالمي السياسة والمال في العالم، بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ورغم المقاطعة بدا ولي العهد السعودي راضيا عن المؤتمر.

وقال محمد مندور الصحافي الرياضي في موقع "سبورتس داتا" الفرنسيّ لوكالة فرانس برس إنّ "السعودية دخلت مجال الاستثمار الرياضي من الباب الأوسع. الدوري الإنكليزي يستحوذ على الشعبية والجماهيرية الأكبر بالعالم". وأضاف أنّ "هناك هدف سياسي واقتصادي على المدى القصير والبعيد" لشراء نيوكاسل. وتابع "سياسيا تحسين شكلها العام خصوصا لارتباطها بانتهاكات حقوقية. عملية الشراء مرتبطة بتبييض سمعتهم وليس أموالهم. أموالهم معروفة المصدر لكن سمعتهم تعاني في الغرب".

وأردف قائلا "على المدى البعيد الموضوع مربح اقتصاديا. ربما الإنفاق في البداية أكبر من العائدات. لكن الأمور بدأ يكون لها مردود اقتصادي من أموال بيع اللاعبين ومدخولات الإعلانات"، في إشارة لتجربتي نادي مانشستر سيتي الإنكليزي المملوك إماراتيا وباريس سان جرمان الفرنسي المملوك قطريا.

صورة متضررة على وقع السجل الحقوقي

وواجهت المملكة إدانة دولية بعد عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، حتى أن الاستخبارات الأميركية أصدرت تقريراً في شباط/فبراير الماضي، اتهمت فيه بن سلمان بالموافقة على القتل، وهو ما رفضه السعوديون بشدة.

وتشهد المملكة التي عرفت لعقود أنها محافظة للغاية إصلاحات اقتصادية واجتماعية ودينية جذرية، لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحافيين والمعارضين، وخاصة الناشطات الحقوقيات.

وأوضح الباحث الاقتصادي المستقل محمود نجم أنّ "الدوري الإنكليزي ثاني أكبر مصدر للقوة الناعمة لبريطانيا بعد الأسرة المالكة. وهو ما يثبت التأثير الثقافي الضخم لشراء نادي في هذا الدوري خصوصا". وتابع لفرانس برس أنّ "الدوري الإنكليزي أصبح ملتقى لاستثمارات العالم. لذا طبيعي أن الدول التي تملك فوائض مالية تستثمر فيه لتحسين صورتها العامة وتحقيق أرباح".

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أغنى نوادي كرة القدم في العالم

صورة ذهنية جديدة لمملكة؟

وتكلفت الصفقة 300 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار)، وهو ما قال الخبيران إنه مبلغ زهيد للغاية لوضع قدم في الدوري الإنكليزي. وقال مسؤول في الهيئة العامة للرياضة في السعودية تحدث شريطة عدم ذكر اسمه إن "الخطوة ستغير من مفهوم الإنكليز عن السعودية وسترسخ صورة ذهنية جديدة عن المملكة للأجيال القادمة". وتابع المسؤول المقرب من دائرة صنع القرار الرياضي والترفيهي إنّ "نيوكاسل سيختصر الكثير للسعوديين في العالم (...) مجرد أصلاً رفع الجمهور علم السعودية في إعلان الصفقة نجاح".

لكنّ الصفقة أثارت الكثير من الجدل من قبل المنظمات الحقوقية، وقبل إبرامها حضّت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري على النظر في سجل حقوق الإنسان "المروع" في السعودية. وقال رئيس حملات المنظمة في بريطانيا فيليكس جاكنز لفرانس برس إنّ الصفقة "تمثل محاولة واضحة للغاية من قبل السلطات السعودية للتبييض الرياضي لسجلها المروع في مجال حقوق الإنسان باستخدام بريق الدوري الممتاز".

لكنّ سيدة الأعمال أماندا ستايفلي التي أدارت عملية الاستحواذ شدّدت في مقابلة مع "بي بي سي" أنّ العملية "ليست تلميعا رياضيا على الإطلاق"، وأشارت إلى أنّ "شريكنا ليست الدولة السعودية. شريكنا هو صندوق الاستثمارات العامة"، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم.

ع.ش/خ.س (أ ف ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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