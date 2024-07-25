استئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين

عادت حركة الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بعد ما تمكن نشطاء من جماعة المناخ " الجيل الأخير" من دخول أرض المطار، لكن حركة الملاحة لا تزال تشهد بلبلة، ونصح المطار المسافرين بالتحقق من رحلاتهم.

استؤنفت حركة الملاحة جزئيا الخميس في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بعد حوالى ساعتين من تعليقها إثر اقتحام ناشطين مدافعين عن البيئة المدرج، على ما أفاد متحدث باسم المطار.

وتوقفت الملاحة الجوية لمدة ساعتين قبل أن يعاود أحد مدارج الهبوط العمل في الساعة 7,02 (5,02 ت غ)، تلاه بعد قليل مدرج إقلاع.

غير أن المطار أفاد على موقعه الإلكتروني أن حركة الملاحة لا تزال تشهد بلبلة، ونصح المسافرين بالتحقق من رحلاتهم.

وكان مصدر في الشرطة صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس "نبذل كل ما في وسعنا لإجلاء الناشطين من أجل المناخ عن المدرج".

وتبنت العملية مجموعة "ليتستي جينريشن" (الجيل الأخير)، وهي حركة كبيرة ناشطة في المانيا ونفذت الكثير من العمليات المدوية تحت شعار الدفاع عن المناخ. وأعلنت الحركة في بيان أن "ستة متظاهرين استخدموا كماشات صغيرة لإحداث فتحات في السياج ووصلوا مشيا وعلى دراجات هوائية وسكايتبورد إلى نقاط مختلفة حول مدارج الإقلاع والهبوط". وأوضحت أن العملية تهدف إلى "مطالبة الحكومة الألمانية بالمشاركة في وضع وتوقيع اتفاق دولي ملزم قانونا ينظم التخلي العالمي عن النفط والغاز والفحم بحلول 2030". وأضافت الحركة أن العملية تندرج في إطار حملة دولية يتم تنسيقها مع منظمات أخرى.

وصرح رومان بوسيك وزير الداخلية في ولاية هيسن وفيها مدينة فرانكفورت أن "تعريض أرواح بشرية للخطر والأعمال الإجرامية لا تكون أبدا وسائل مشروعة في النقاش السياسي".

وقامت عدة منظمات بيئية الأربعاء بعمليات ضد مطارات أوروبية ولا سيما مطار هيثرو في لندن، أكبر مطارات أوروبا، ومطار كولونيا في المانيا.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)