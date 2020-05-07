 استئناف الـ بوندسليغا- المسموح والممنوع وطريقة الاحتفال بالأهداف | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

استئناف الـ بوندسليغا- المسموح والممنوع وطريقة الاحتفال بالأهداف

بعد الإعلان عن موعد استئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم وفق قواعد وشروط صحية صارمة يجب الالتزام بها، أصدرت رابطة الدوري لائحة تعليمات تحدد المسموح والممنوع وطريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة.

لاعبو دوتموند يحتفلون بتشجيل هدف في مرمرى هيرتا برلين في منافسات البوندسليغا بتاريخ 30.11.2019

العناق والاحتفال بتسجيل الأهداف في مباريات البوندسليغا ممنوع في ظل كورونا

ذكر تقرير لصحيفة ألمانية أن الاحتفال بين اللاعبين بتسجيل الأهداف سيقتصر فقط على التلامس بالمرفق أو بالقدم، وذلك لدى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) بدرجتيه الأولى والثانية بدون جمهور، كان على الأندية الـ36 إخضاع لاعبيها وأطقمها التدريبية والفنية لاختبار فيروس كورونا، لتعلن رابطة الدوري وجود 10 حالات إيجابية. (04.05.2020)

رغم الانتقادات لتقنية حكم الفيديو المساعد، "الـﭭار" إلا أنها تساعد الحكام في مواقف كثيرة مثيرة للجدل. وفي الدوري البوليفي وقع أمر له علاقة بالـﭭار، سيظل يتناوله الناس بالتندر والاستغراب، كأغرب ركلة جزاء في كرة القدم. (05.08.2019)

وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، تستأنف منافسات الدوري الألماني من جديد اعتبارا من 16 أيار/ مايو الجاري، بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لاحتياطات وقواعد صحية صارمة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في تقرير لها مساء أمس الجمعة (08 أيار/ مايو 2020) نقلا عن وثيقة التعليمات لدى رابطة الدوري الألماني، أنه سيحظر على اللاعبين المصافحة أو المعانقة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف على أرض الملعب. وأشارت إلى أنه عند إجراء أي تبديل في صفوف الفريق، يحظر على اللاعبين المصافحة المعتادة خلال عملية التبديل، وذلك إلى جانب حظر البصق على أرضية الملعب من قبل اللاعبين، وسيمنع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة.

كذلك تتضمن التعليمات إلزام جميع الأشخاص على مقاعد البدلاء بارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد بين كل شخص وآخر. أما المدرب، فسيسمح له برفع الكمامة عند إصدار التعليمات، بحيث يكون على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر عن أي شخص آخر.

كما يسمح للفرق بوضع صور كرتونية على المدرجات تمثل المشجعين، حيث ستقام المباريات بدون جمهور، كما يمكن للفرق أن تعلق لافتات أيضا في الملعب.

مشاهدة الفيديو 01:41

ألمانيا ترسم خريطة الطريق لعودة كرة القدم الأوروبية

تبديل خمسة لاعبين

واستجابة للوضع الطارئ الذي فرضه انتشار وباء كورونا على عالم الساحرة المستديرة، صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد الطرفان.

 وشملت قرارات المجلس المعني بالقوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى عالميا، السماح للمسابقات بشكل موقت، بالاستغناء عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيمالمعروفة اختصار بـ  (فار).

 وتبقى هذه القرارات غير ملزمة، ويرتبط اعتمادها بمنظمي البطولات، ولفت المجلس و"فيفا" في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن "يدخل حيز التنفيذ فورا" ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام.

تجربة ألمانيا تحت مجهر الأندية الوطنية الكبرى

وستصبح ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في اللعبة، تستأنف منافسات موسم 2019-2020، وستكون التجربة الألمانية محط ترقب العديد من البطولات الأخرى، لاسيما إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا التي تأمل في استكمال الموسم، لكنها لم تحدد خريطة طريق عملية وزمنية واضحة لذلك بعد، في حين أن فرنسا كانت الأولى بين البطولات الكبرى التي تضع حدا للموسم وتعلن تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وفي هذا السياق حذر الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) يوناس باير-هوفمان في حديث نشرته شبكة "سكاي"، من أن الأمور قد تسير في غير اتجاه. وأوضح "هم (الألمان) سيكونون الأوائل، لذلك بالتأكيد ثمة العديد من الأسئلة التي تطرح". وتابع "علينا أن نكون صريحين في القول إن نجاح أو فشل هذا البروتوكول سيعود في جزء منه الى بعض الحظ الجيد أو العاثر (...) ربما لن يلتقط أحد العدوى وحينها يمكن اعتبار الأمر نجاحا. لكن ذلك سيرتبط ربما بعد مخالطة أي أحد (من الفرق) مع أي شخص من المجتمع يحمل الفيروس، وتاليا ألا يقوم بنقله الى الفريق". وأضاف "الآن بوندسليغا ستكون الأولى على صعيد العودة (بين البطولات الكبرى). بروتوكولهم سيكون موضع مراقبة من كثيرين في عالم كرة القدم، (سيكون) بمثابة اختبار. يبقى علينا أن نرى ما اذا كان سيشكل نجاحا بالطبع مع الأخذ في الاعتبار صحة الجميع (...) ونأمل في أن ينجح".

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

Symbolbild Coronavirus Fußball Maskenpflicht

بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا 07.05.2020

بعد أخذ ورد، وبعد توقف الدوري الألماني لكرة القدم لعدة أسابيع في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، أعلنت رابطة الدوري بشكل رسمي عن موعد استئناف المباريات وانتهاء الموسم، وذلك ضمن شروط البروتوكول الصحي الصارم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

استئناف الـ بوندسليغا- المسموح والممنوع وطريقة الاحتفال بالأهداف

بعد استئناف الـ بوندسليغا..من سيظفر بلقب الدوري في زمن كورونا؟

بعد أخذ ورد.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني رسميا

بعد قرار الساسة.. رابطة الدوري تحدد 15 مايو موعدا لعودته

مانويل نوير يختار صديقة جديدة تشبه زوجته السابقة!

جائحة كورونا ستطيح بالمليارات من قيمة اللاعبين