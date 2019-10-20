 اسبرانتو ام اسبير؟.. ترامب يخطئ في اسم وزير دفاعه! | عالم المنوعات | DW | 21.10.2019

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منوعات

اسبرانتو ام اسبير؟.. ترامب يخطئ في اسم وزير دفاعه!

مرة أخرى يخطئ ترامب في الأسماء نطقاً أو كتابة.. هذه المرة خطأ ترامب أصاب وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير بعد أن فشل الرئيس الأمريكي في ذكر الاسم بطريقة صحيحة.

Donald Trump (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

اعتاد قراء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود إهانات أو تصريحات غير دقيقة أو أخطاء كتابية أو علامات تعجب مفرطة على حسابه. تغريدة يوم الأحد عن وزير دفاعه والوضع في سوريا تضمنت العديد من هذه الأمور.

وبدأ ترامب تغريدته بالخطأ في اسم وزير الدفاع، حيث كتب اسم "مارك اسبرانتو"، على أنه وزير الدفاع الأمريكي.

وسائل التواصل الاجتماعي سخرت على الفور من كون الرئيس الأمريكي لايعرف على وجه الدقة اسم رئيس البنتاغون، مارك إسبير، ما دفع ترامب إلى حذف التغريدة في وقت لاحق - واستبدلها بالإملاء الصحيح لاسم وزير الدفاع الأمريكي. ولكن بالطبع كان رواد تويتر له بالمرصاد واقتنصوا صورة للتغريدة قبل حذفها

وكثيراً ما يخطئ ترامب في نطق أو تهجئة الأسماء. فمؤخراً وفي مؤتمر صحفي، دعا ترامب الأمين العام لحلف الناتو باسم "ستولتنهايم"  في حين أن الاسم الصحيح هو "يانس ستولتنبرغ".

أيضاً، وخلال وجود رئيس شركة آبل العالمية في البيت الأبيض في مارس الماضي، أطلق ترامب عليه اسم "تيم آبل"، وفي تغريدة أخرى دعا زوجته ميلانيا باسم "ميلاني".

لم يكن هؤلاء وحدهم من نالهم نصيب من الخطأ في أسمائهم، حيث دعا ترامب مستشاره للأمن القومي السابق جون بولتون باسم "مايك بولتون"، كما شكر ترامب عضو الكونغرس كيفن مكارثي خلال لقاء جمعهما سوياً قائلاً: "شكراً لك ، ستيف"، كما أطلق اسم "مارلين لوكهيد" على "مارلين هيوسون" رئيسة شركة لوكهيد مارتين للصناعات العسكرية.

ويشير اسم "اسبرانتو" الذي ذكره الرئيس الأمريكية إلى اللغة العالمية التي تم ابتكارها بهدف إزالة الحواجز اللغوية بين شعوب العالم وللتأكيد على القواسم المشتركة بينهم.

كتابة الاسم بالخطأ ليست المشكلة الأكبر!

لكن المشكلة الأكبر، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، كانت في الجزء الآخر من التغريدة التي كتب فيها اسم وزير الدفاع الأمريكي بشكل خاطئ. فقد نقل ترامب عن وزير الدفاع مارك إسبير (ليس "إسبرانتو") قوله إن "وقف إطلاق النار في سوريا ثابت للغاية"، وأن "هناك بعض المناوشات البسيطة التي انتهت بسرعة ".

ومن الممكن أن يكون هذا الاقتباس عن وزير الدفاع قد جاء عقب محادثة خاصة جرت بين الرجلين. لكن من الواضح أن ترامب كان يشير إلى التصر يحات التي أدلى بها إسبير حول الوضع في سوريا في نهاية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا لمراسل رويترز، فإن إسبير قال إنه عبر عن رؤيته بشكل أكثر حذراً قائلاً: "أعتقد أن وقف إطلاق النار يبدو ثابتًا بشكل عام".

لكن على الرغم مما يقال بشأن استقرار اتفاق وقف إطلاق النيران على الحدود السورية - التركية، إلا أن هناك أيضاً أخبار تشير إلى وجود معارك غير منتظمة وتبادل للقصف وإطلاق النيران من وقت لآخر.

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "نحن نعيد جنودنا إلى الوطن"، لكن وزير وزير الدفاع إسبير أعلن يوم الأحد أن القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا سيتم نشرها غرب العراق.

ع.ح./ ع.خ

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    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

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  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


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