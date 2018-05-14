"#اسأل_الرئيس" تتحول لمنصة ساخرة للهجوم على السيسي

أعلن الموقع الرسمي لصفحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى عن تلقي أسئلة شباب الجامعات في المؤتمر الوطني للشباب، المقرر عقده في أواخر شهر يوليو/تموز 2018. ومرة أخرى يعود وسم (هاشتاغ) "#اسأل_الرئيس إلى قائمة الأعلى تداولاً في مصر، بعد أن أصبح منصة للسخرية والتهكم وطرح الأسئلة الهجومية والساخرة على الرئيس المصري. وكان الوسم ذاته قد حقق انتشاراً كبيراً لدى إطلاقه في شهر مايو/أيار الماضي، لدى انعقاد المؤتمر الوطني للشباب.
وكانت الصفحة الرسمية للسيسي قد غردت عبر تويتر: "انتظروا لقاء الرئيس مع شباب الجامعات في حوار مفتوح، لنتشارك معاً في صناعة المستقبل والتحديات التي تواجهنا، خلال جلسة اسأل الرئيس على هامش فعاليات المؤتمر الوطني للشباب القادم". وبدأت المبادرة في السابع عشرمن يوليو/تموز الجاري، وتنتهي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
وبمجرد انطلاق الوسم وإعلان الصفحة عن المبادرة، انهالت التعليقات التي تنوعت ما بين الأسئلة المحرجة والساخرة من قِبل معارضي الرئيس المصري، وتلك الأسئلة التي طرحت بشكل لائق، وأغلبها من مؤيدي الرئيس المصري، ولكنهم معترضون على الأوضاع في مصر وكيفية تناول الحكومة لها.
تقول إحدى الناشطات معبرة عن استيائها من الغلاء في مصر: "الأسعار ولعت يا ريس والحاجات بتزيد كل شهر".
كما علقت نفس الناشطة على سوء الخدمات والنظافة في الشوارع قائلة: "هل هي قلة الإمكانيات التي تجعل الحكومة لا تهتم بالمدن من شوارع ونظافة؟
وقال آخر معلقاً على اكتشاف تابوت الاسكندرية
وعلى طريقة الفنانة فاتن حمامة في فيلم أفواه وأرانب قال مغرد، تعليقاً على الأوضاع الاقتصادية في مصر
وعن المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري في الصحة والتعليم والمرتبات وغيرها، عبر ناشطون على تويتر عن مدى استيائهم وغضبهم.
وفي تغريدة أخرى طلب أحد النشطاء أن يقول له الرئيس كيف سيتمكن من أن يعيش براتب 2000 جنيه فقط، في إشارة إلى تدني الأجور مقابل ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات.
ولعبت إحدى الناشطات على توتير دور المذيعة المصرية ريهام سعيد وعلقت قائلة:
ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها الصفحة الرسمية للسيسي كانت مطالبات برحيله.
أما الأسئلة التي جاءت بشكل لائق فقد كانت قليلة مقارنة بالأسئلة الساخرة والهجوم الذي امتلأت به منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في أبريل/نيسان عام 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة الإسماعيلية في مصر، ثم أصبحت بعد ذلك جزءاً أساسياً وثابتاً من المؤتمرات الوطنية للشباب التي يعقدها الرئيس السيسي.
س.م/ف.ي
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
محاصرة الإرهاب في سيناء
استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تنويع الشركاء الاقتصاديين
تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تحسن الوضع الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
إطلاق مشاريع ضخمة
عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تراجع السياحة في مصر
توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار
لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
أزمة مياه
في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
جدل حول جزيرتي تيران وصنافير
أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.
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السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان
عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.
الكاتب: مريم مرغيش