يعد ارييل شارون واحدا من كبار رجالات الدولة في إسرائيل وخاصة على المستوى العسكري. ومن أهم المناصب التي تولاها منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وشهد عهده مذبحة صبر وشاتيلا وتكثيف الاستيطان الأراضي الفلسطينية.

ولد آرييل شارون في عام 1928، وتوفي في عام 2014. التحق بقوات الهاغاناه عندما كان في مقتبل عمره ثم انتقل للعمل في الجيش الإسرائيلي. في عام 1982 وخلال توليه وزارة الدفاع ارتكبت الميليشيات اللبنانية المتحالفة مع إسرائيل مذابح صبرا وشاتيلا في بيروت تحت أنظار القوات الإٍسرائيلية. يُعرف عنه استفزازاته المتكررة للفلسطينيين، لاسيما عندما تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2001 و 2006.