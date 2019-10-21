 ″ارحلوا جميعاً″ ... تعددت الهاشتاغات والهدف واحد | سياسة واقتصاد | DW | 25.10.2019

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سياسة واقتصاد

"ارحلوا جميعاً" ... تعددت الهاشتاغات والهدف واحد

تنوعت الجمل التي تدعو إلى تنحي جميع السياسيين في الحكومات العربية، إلا أن هدفها واحد. فقد رفع المحتجون في مختلف الأقطار العربية مطالبات للتخلص من سياسيي الأنظمة الحاكمة جميعاً دون استثناء.

Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/dpa/ Le Pictorium/B. Tarabey)

"كلن يعني كلن"، شعار احتجاجي لبناني يدعو لإسقاط الحكومة كاملة. هذا التوجه للمطالبة بتنحي جميع السياسيين ليس بجديد في العالم العربي، إذ شكل الشعار اللبناني امتداداً لشعارات عربية سابقة، فقد مثلت الثورة على فساد الحكومات العربية العامل المشترك الأبرز بين الاحتجاجات في مختلف الأقطار العربية، ورغم أن شعارات متعددة الأهداف تم رفعها خلال الاحتجاجات، إلا أن الدعوة إلى تنحي جميع أعضاء الحكومة كان القاسم المشترك في المظاهرات الأخيرة.

لماذا "كلن يعني كلن"؟

شعار لبناني انطلق من بلد يحوي 18 طائفة، وساهم في تجاوز الاختلافات الطائفية الكبيرة بين المتظاهرين، لتوحيد مطالبهم بتنحي الحكومة كاملة. الشعار اللبناني يحمّل بين طياته مسؤولية الفساد لجميع السياسيين دون استثناء، وجاء جزءاً أو مكملاً لشعارات عربية سبقته في المعنى والهدف.

"يتنحاو قاع"...عفوية شاب جزائري

امتازت الاحتجاجات الجزائرية باللافتات الاحتجاجية الطريفة، وكانت اللهجة المحلية حاضرة وقوية، إذ على غرار "يسقط كل العسكر"، جاء الجزائريون بهاشتاغ وشعار "يتنحاو قاع"، أي  بمعنى "يسقطون جميعهم"، والذي استلهمت منه الثورة اللبنانية شعارها "ينقلعوا كلهم"، فيما كان شعار "كلن يعني كلن" وجهاً آخراً للهاشتاغ الجزائري "قاع سي قاع".

جاء الشعار بعد أن نطق به شاب جزائري بشكل عفوي على شاشة فضائية عربية، لينتشر كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة، ويصبح الشعار الأبرز للاحتجاجات الجزائرية. وكلمة "قاع" تعني من عمق الشيء، أي بمعنى وجوب تنحي السياسيين من الجذور، بحيث لا يبقى أي منهم.

تمكّن الشعار من الانتشار خارج الجزائر، ليكون بذلك قاعدة انطلقت منها الشعارات اللبنانية، إذ قام اللبنانيون بإدراج "يتنحاو قاع" في تغريداتهم المناوئة للحكومة، في حين أكدوا دعمهم التام للحراك الثوري في المظاهرات العربية في كل من الجزائر والعراق والسودان.  

"قلم قايم" ... الأردنيون يعبرون عن تضامنهم مع لبنان

غزا هاشتاغ "قلم قايم" الأردني موقع "تويتر" خلال الساعات الماضية، والذي يعني "جميعهم" باللهجة الأردنية، وهو مصطلح أردني كان على وشك الاندثار، لولا أن عاد إلى الصدارة من خلال التضامن الأردني مع اللبنانيين، إذ عبروا من خلاله عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية في المملكة، مؤكدين على الظروف المادية السيئة للمواطنين، بناءً على ما وصفوه بـ"فساد الحكومة".

جاء هذا الهاشتاغ، وهو الأحدث بين الشعارات، جنباً إلى جنب مع هاشتاغ #لبنان_ينتفض، وامتداداً لـ "كلن يعني كلن"، في إشارة إلى تردي الأوضاع في الأردن، فيما أورد بعض المغردين رفضهم للوعود التي قدمتها الحكومة من أجل الإصلاح، وسخر البعض من أن الوعود ذاتها منذ فترة الأنباط.

"تسقط بس".. شعار سوداني بليغ

برز شعار "تسقط بس" في الثورة السودانية، فقد رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشعار كسب زخماً كبيراً وساعد على تأجيج المحتجين، وساهم في تجمع الآلاف منذ بداية الثورة، وقد وجد كتّاب سودانيون أن الشعار اختزل في دلالته التأويلات الثورية السياسية والشعبية، وتمكن من إيجاز المطالب السودانية في كلمتين فقط. 

وقد وصف الكاتب السوداني محمد جميل أحمد كثافة الشعار بـ"الطاقة الأكثر تعبيراً عن مخزون صافٍ للغضب والحزن والمرارة"، فقد كان كفيلاً بالتعبير عن الرغبة في التغيير الجذري، والمطالبة بإسقاط الحكومة جميعها دون شروط.

هذا الشعار كان امتداداً وجذراً في ذات الوقت لشعارات عربية أخرى، انطلقت منه للتعبير عن رغبة في التغيير السياسي والاجتماعي.

"شلع قلع" العراقي.. اقتلعوهم من الجذور

يستخدم هذا المصطلح العراقي للدلالة على الرغبة باقتلاع شيء ما من جذوره، أو كما ذكر الكاتب هادي جلو مرعي في مقال له: "دلالة على فعل ثوري حقيقي لا يستثني الجميع".

بدأ هذا الشعار حينما استخدمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تظاهرة نهاية شباط/ فبراير الماضي، وفيما رفع بعض المحتجين العراقيين شعارات تشير إلى رفض أي إصلاح تحت إمرة من أسموهم بـ"العمائم"، إلا أن الشعار الذي أطلقه الصدر انتشر من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورفعه المحتجون العراقيون، واستخدمه مغردون من مختلف الأقطار العربية.

وككل الشعارات السابقة، قامت الثورة اللبنانية باستخدام هذا المصطلح العراقي في مظاهراتها كشكل من أشكال التضامن والتعاضد مع المحتجين العراقيين.

"يسقط يسقط حكم العسكر" ... يتجدد مرة أخرى 

من بين حروف شعار "نريد إسقاط النظام" في العالم العربي، والذي استهدف جميع سياسيي الأنظمة بشكل عام، ولد الشعار الأقدم من بين الهتافات السابقة في مصر، والذي يطالب بإسقاط حكم المؤسسة العسكرية كاملاً، وبالتحديد منذ الاحتجاجات التي تلت تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في آذار/ مارس 2011، الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

هذا الشعار عاد مرة أخرى للسطح تزامناً مع الاحتجاجات اللبنانية، إذ تداوله المصريون عبر "تويتر" وقارنوا بين الثورة اللبنانية والمصرية. كما عبروا عن تضامنهم مع المحتجين، إلى جانب تعبيرهم عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد أزمة سد النهضة، وغرق مدن مصرية في مياه الأمطار.

على الرغم من اختلافات اللهجات العربية، إلا أن المحتجين تمكنوا من تحوير مصطلح "ارحلوا جميعاً" حاملين معه خصوصية كل بلدٍ عربي ولهجته، للتعبير عن المطالب التي تمحورت حول ضرورة تحقيق التغيير الكامل في الحكومات العربية، وإعادة هيكلة المناصب السياسية بما يتفق مع مصلحة المواطنين، وبعيداً عن الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 

مرام سالم

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة وجه الثورة

    تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.

  • Libanon Beirut 2016 | Christin mit Smartphone (Getty Images/AFP/P. Baz)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    مشاركة من جميع الأطياف

    المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    فنانات يداً بيد مع العاملات

    لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/AP Images/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    جدل وتنمر إلكتروني

    أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش

    امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".

  • Libanon Wahlen (Reuters/J. Saidi)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    وجوه من الأوساط الإعلامية

    أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    في مواجهة الزعامة البطريركية

    ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور نضالي منذ الاستقلال

    تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور يتعزز في الحراك الثوري

    مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية

    النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.


مختارات

المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟ (23.10.2019)  

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